Uygun fiyat ve daha fazlası: Poco X6 Neo 5G tanıtıldı!

OLED ekran, 5.000 mAh ve uygun fiyat
Başlamadan önce, Poco X6 Neo 5G'nin X serisinde bir ilk olduğu belirtelim. Zira uzun yıllardır GT, temel ve Pro sürümler ile karşılaşıyoruz. Neo modeli ise marka için sürpriz niteliğinde. Poco X6 Neo 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekrandan güç alıyor. Ayrıca bu panelde, 1.000 nit parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve görüntülü görüşmeler için delikli tasarıma yer verilmiş.
Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 108 MP, f/1.7, PDAF (birincil) ve 2 MP, f/2.4 (derinlik) sensörleriyle desteklenen telefona ön yüzünde 16MP selfie kamerası eşlik ediyor. Poco X6 Neo 5G, kutusundan 33W şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, stereo hoparlör, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 5G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Parmak izi (yana monteli), Bluetooth 5.3 bağlantı desteği yer alıyor.
Poco X6 Neo özellikleri
- Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120Hz 1080 x 2400 piksel, 1.000 nit parlaklık
- İşlemci: Mediatek Dimensity 6080 (6 nm)
- RAM: 6/8/12GB
- Depolama: 128GB, 256 GB microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 108 MP, f/1.7, PDAF (birincil) 2 MP, f/2.4 (derinlik)
- Ön Kamera: 16MP
- Pil: 33W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı ve diğer: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3, IP54
- Renk: Siyah, Mavi, Altın
- Boyut ve Ağırlık: 161.1 x 75 x 7.6 mm 173.5 g
Poco X6 Neo fiyatı:
Siyah, Mavi ve Altın renklerinde satışa çıkacak Poco X6 Neo'nun fiyatı, bellek ve depolama seçeneğine bağlı olarak 190 dolar ila 210 dolar arasında olacak. Asya pazarındaki ilk satışlar ise, 18 Mart tarihinde başlıyor. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.