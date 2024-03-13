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    Uygun fiyat ve daha fazlası: Poco X6 Neo 5G tanıtıldı!

    Akıllı telefon pazarında ses getirmeyi başaran POCO, X6 serisinin uygun fiyatlı sürümü Poco X6 Neo modelini duyurdu.  İşte Poco X6 Neo özellikleri ve fiyatı... 
    Uygun fiyat ve daha fazlası: Poco X6 Neo 5G tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Xiomi'nin alt markalarından Poco, uygun telefon yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Şimdi de marka, Poco X6 serisinin son üyesi Poco X6 Neo 5G modelini duyurdu. Peki yeni fiyat-performans telefonu beraberinde neler getiriyor? İşte Poco X6 Neo özellikleri ve fiyatı.

    OLED ekran, 5.000 mAh ve uygun fiyat

    Başlamadan önce, Poco X6 Neo 5G'nin X serisinde bir ilk olduğu belirtelim. Zira uzun yıllardır GT, temel ve Pro sürümler ile karşılaşıyoruz. Neo modeli ise marka için sürpriz niteliğinde. Poco X6 Neo 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekrandan güç alıyor. Ayrıca bu panelde, 1.000 nit parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve görüntülü görüşmeler için delikli tasarıma yer verilmiş. 

    Uygun fiyat ve daha fazlası: Poco X6 Neo 5G tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    161.1 x 75 x 7.6 mm ölçülerinde ve 173.5 gr ağırlığında olan Poco X6 Neo 5G, gücünü 6 nm fabrikasyon sürecini temel alan Mediatek Dimensity 6080 yonga setinden alıyor. Bu işlemcinin daha önce Redmi Note 13 5G'de kullanıldığını hatırlatalım. Ayrıca burada 6GB, ve 12GB RAM ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri bulunuyor. Üstelik cihazın hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

    Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 108 MP, f/1.7, PDAF (birincil) ve 2 MP, f/2.4 (derinlik) sensörleriyle desteklenen telefona ön yüzünde 16MP selfie kamerası eşlik ediyor. Poco X6 Neo 5G, kutusundan 33W şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, stereo hoparlör, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 5G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Parmak izi (yana monteli), Bluetooth 5.3 bağlantı desteği yer alıyor.

    Poco X6 Neo özellikleri

    • Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120Hz 1080 x 2400 piksel, 1.000 nit parlaklık
    • İşlemci:  Mediatek Dimensity 6080 (6 nm)
    • RAM: 6/8/12GB
    • Depolama: 128GB, 256 GB microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 108 MP, f/1.7, PDAF (birincil) 2 MP, f/2.4 (derinlik)
    • Ön Kamera: 16MP
    • Pil: 33W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı ve diğer: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3, IP54
    • Renk: Siyah, Mavi, Altın
    • Boyut ve Ağırlık: 161.1 x 75 x 7.6 mm 173.5 g

    Poco X6 Neo fiyatı:

    Siyah, Mavi ve Altın renklerinde satışa çıkacak Poco X6 Neo'nun fiyatı, bellek ve depolama seçeneğine bağlı olarak 190 dolar ila 210 dolar arasında olacak. Asya pazarındaki ilk satışlar ise, 18 Mart tarihinde başlıyor. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsiz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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