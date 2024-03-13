Uygun fiyat ve daha fazlası: Poco X6 Neo 5G tanıtıldı!

Tam Boyutta Gör Xiomi'nin alt markalarından Poco, uygun telefon yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Şimdi de marka, Poco X6 serisinin son üyesi Poco X6 Neo 5G modelini duyurdu. Peki yeni fiyat-performans telefonu beraberinde neler getiriyor? İşte Poco X6 Neo özellikleri ve fiyatı.

OLED ekran, 5.000 mAh ve uygun fiyat

Başlamadan önce, Poco X6 Neo 5G'nin X serisinde bir ilk olduğu belirtelim. Zira uzun yıllardır GT, temel ve Pro sürümler ile karşılaşıyoruz. Neo modeli ise marka için sürpriz niteliğinde. Poco X6 Neo 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekrandan güç alıyor. Ayrıca bu panelde, 1.000 nit parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve görüntülü görüşmeler için delikli tasarıma yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör 161.1 x 75 x 7.6 mm ölçülerinde ve 173.5 gr ağırlığında olan Poco X6 Neo 5G, gücünü 6 nm fabrikasyon sürecini temel alan Mediatek Dimensity 6080 yonga setinden alıyor. Bu işlemcinin daha önce Redmi Note 13 5G'de kullanıldığını hatırlatalım. Ayrıca burada 6GB, ve 12GB RAM ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri bulunuyor. Üstelik cihazın hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

Poco F6 Pro resmileşti! İşte beklenen özellikler 4 gün önce eklendi

Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 108 MP, f/1.7, PDAF (birincil) ve 2 MP, f/2.4 (derinlik) sensörleriyle desteklenen telefona ön yüzünde 16MP selfie kamerası eşlik ediyor. Poco X6 Neo 5G, kutusundan 33W şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, stereo hoparlör, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 5G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Parmak izi (yana monteli), Bluetooth 5.3 bağlantı desteği yer alıyor.

Poco X6 Neo özellikleri

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120Hz 1080 x 2400 piksel, 1.000 nit parlaklık

6,67 inç AMOLED, 120Hz 1080 x 2400 piksel, 1.000 nit parlaklık İşlemci: Mediatek Dimensity 6080 (6 nm)

Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) RAM: 6/8/12GB

6/8/12GB Depolama: 128GB, 256 GB microSD kart yuvası

128GB, 256 GB microSD kart yuvası Arka Kamera: 108 MP, f/1.7, PDAF (birincil) 2 MP, f/2.4 (derinlik)

108 MP, f/1.7, PDAF (birincil) 2 MP, f/2.4 (derinlik) Ön Kamera: 16MP

16MP Pil: 33W 5.000 mAh batarya

33W 5.000 mAh batarya Bağlantı ve diğer: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3, IP54

çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3, IP54 Renk: Siyah, Mavi, Altın

Siyah, Mavi, Altın Boyut ve Ağırlık: 161.1 x 75 x 7.6 mm 173.5 g

Poco X6 Neo fiyatı:

Siyah, Mavi ve Altın renklerinde satışa çıkacak Poco X6 Neo'nun fiyatı, bellek ve depolama seçeneğine bağlı olarak 190 dolar ila 210 dolar arasında olacak. Asya pazarındaki ilk satışlar ise, 18 Mart tarihinde başlıyor. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Uygun fiyat ve daha fazlası: Poco X6 Neo 5G tanıtıldı!