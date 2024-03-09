Poco F6 Pro artık resmi: İşte beklenen özellikler

Poco F6 Pro artık resmi
Kaçıranlar için orta segmentte ürettiği telefonlar ile adından sıkça söz ettiren Poco, bir süredir Poco F6 ve F6 Pro ile gündemde. Daha önce Poco F6 Pro'nun, her yıl olduğu gibi Redmi K70 serisinin yeniden markalanmış bir sürümü olacağından bahsetmiştik. NBTC sertifikasyon sitesinden alınan bilgiler ise, Poco F6 Pro'nun ''23113RKC6G'' model adına sahip olacağını gösteriyor.
Ayrıca bu panelin hemen altında bir parmak izi okuyucusu ve 16MP selfie kamerası için ortalanmış bir delik bulunuyor. Üstelik 4.000 nit tepe parlaklık sunduğunu da belirtelim.
Poco F6 Pro, gücünü 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2'den alacak. Telefonun diğer özellikleri arasında, Android 14 tabanlı HyperOS, 120W şarj destekli 5.000mAh pil, 50MP+8MP+2MP üçlü kamera kurulumu yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.