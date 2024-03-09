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    Poco F6 Pro artık resmi: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, yeni akıllı telefonları Poco F6 ve F6 Pro için hazırlıklarını tamamladı. Serinin Pro modeli, sertifikasyon sitelerinde doğrulandı. İşte detaylar...
    Poco F6 Pro resmileşti! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, bu yılın başlarında yeni telefonları Poco X6 ve X6 Pro'yu duyurmuş, Poco F6 ve F6 Pro modellerini ise pas geçmişti. Kaçıranlar için her iki telefon, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Poco F5 serisinin yerini alacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Poco F6 Pro, sertifikasyon sitelerinde doğrulandı. Peki neler sunacak? İşte beklenen özellikler...

    Poco F6 Pro artık resmi

    Kaçıranlar için orta segmentte ürettiği telefonlar ile adından sıkça söz ettiren Poco, bir süredir Poco F6 ve F6 Pro ile gündemde. Daha önce Poco F6 Pro'nun, her yıl olduğu gibi Redmi K70 serisinin yeniden markalanmış bir sürümü olacağından bahsetmiştik. NBTC sertifikasyon sitesinden alınan bilgiler ise, Poco F6 Pro'nun ''23113RKC6G'' model adına sahip olacağını gösteriyor.

    Poco F6 Pro resmileşti! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Kıyaslamak adına, Redmi K70 modelinin 23113RKC6C model numarası ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da daha önceki söylentileri doğrular nitelikte. Sertifikasyon sitesinde Poco F6 Pro'nun teknik özelliklerine değinilmedi, ancak bunun için Redmi K70'e göz atabiliriz. Buna göre akıllı telefon, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1440p çözünürlük sunan 6,67 inç OLED ekranla tanıtılacak.

    Ayrıca bu panelin hemen altında bir parmak izi okuyucusu ve 16MP selfie kamerası için ortalanmış bir delik bulunuyor. Üstelik 4.000 nit tepe parlaklık sunduğunu da belirtelim. 

    Poco F6 Pro, gücünü 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2'den alacak. Telefonun diğer özellikleri arasında, Android 14 tabanlı HyperOS, 120W şarj destekli 5.000mAh pil, 50MP+8MP+2MP üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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