Poco F6 Pro artık resmi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Poco, bu yılın başlarında yeni telefonları Poco X6 ve X6 Pro'yu duyurmuş, Poco F6 ve F6 Pro modellerini ise pas geçmişti. Kaçıranlar için her iki telefon, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Poco F5 serisinin yerini alacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Poco F6 Pro, sertifikasyon sitelerinde doğrulandı. Peki neler sunacak? İşte beklenen özellikler...

Poco F6 Pro artık resmi

Kaçıranlar için orta segmentte ürettiği telefonlar ile adından sıkça söz ettiren Poco, bir süredir Poco F6 ve F6 Pro ile gündemde. Daha önce Poco F6 Pro'nun, her yıl olduğu gibi Redmi K70 serisinin yeniden markalanmış bir sürümü olacağından bahsetmiştik. NBTC sertifikasyon sitesinden alınan bilgiler ise, Poco F6 Pro'nun ''23113RKC6G'' model adına sahip olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Kıyaslamak adına, Redmi K70 modelinin 23113RKC6C model numarası ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da daha önceki söylentileri doğrular nitelikte. Sertifikasyon sitesinde Poco F6 Pro'nun teknik özelliklerine değinilmedi, ancak bunun için Redmi K70'e göz atabiliriz. Buna göre akıllı telefon, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1440p çözünürlük sunan 6,67 inç OLED ekranla tanıtılacak.

Ayrıca bu panelin hemen altında bir parmak izi okuyucusu ve 16MP selfie kamerası için ortalanmış bir delik bulunuyor. Üstelik 4.000 nit tepe parlaklık sunduğunu da belirtelim.

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Poco F6 Pro, gücünü 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2'den alacak. Telefonun diğer özellikleri arasında, Android 14 tabanlı HyperOS, 120W şarj destekli 5.000mAh pil, 50MP+8MP+2MP üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

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