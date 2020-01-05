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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi

    GMRT kullanılarak, yeryüzünden 260 milyon ışık yılı uzakta yıldızsız bir galaksinin etrafında merkez dışı halka şeklinde dağılmış devasa boyutlarda nötr hidrojen halkası keşfedildi.
    2 hf.
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    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi
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    Hindistan'ın Pune kentindeki Ulusal Radyo Astrofizik Merkezi'nde (NCRA) bir gökbilimciler ekibi, Dev Metrewave Radyo Teleskopunu (GMRT) kullanarak uzak bir galaksinin etrafında gizemli bir hidrojen gazı halkası keşfettiler. Halka, çevrelediği galaksiden çok daha büyük ve yaklaşık 380.000 ışık yılı çapına sahiptir (Samanyolu Galaksi'mizin yaklaşık 4 katı). AGC 203001 olarak adlandırılan galaksi, bizden yaklaşık 260 milyon ışık yılı uzakta bulunuyor.

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    Nötr hidrojen yaklaşık 21 cm dalga boyunda radyo dalgaları yayar. Nötr hidrojen atomlarından gelen bu radyasyon, radyo gökbilimcilerinin Samanyolu galaksimizdeki ve Evrendeki diğer galaksilerdeki nötr hidrojen gazının miktarını ve dağılımını haritalamasına imkan veriyor.

    AGC 203001 galaksinin, kesin dağılımı bilinmemekle birlikte, büyük miktarlarda hidrojene sahip olduğu biliniyor. GMRT gözlemleri, nötr hidrojenin bu galaksinin optik boyutunun çok ötesine uzanan büyük bir merkez dışı halka şeklinde dağıtıldığını ortaya koyuyor.

    Devasa boyutlarda, yıldızsız hidrojen halkalarının oluşumuna neyin yol açabileceğine dair net bir cevap yok. Geleneksel olarak, galaksi-galaksi çarpışmalarının galaksiler etrafında bu tür merkez dışı halkaların oluşumuna yol açtığı düşünülüyordu. Bununla birlikte, bu tür halkalar genellikle yıldız içerir ancak bu halkada yıldız bulunamadı. Bu halkanın nasıl oluştuğunu bulmak astronomlar için hala bir zorluk olmaya devam ediyor.



    https://www.hindustantimes.com/india-news/pune-astronomers-discover-gigantic-ring-of-hydrogen-gas-around-distant-galaxy/story-60V46qH65jMqTqTCyverTJ.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 2 hf.
    Veya aklını kullanarak bu harika azametli şeylere bakarak bunların Yaratanını düşünürsün. En küçük zerreden en büyük galaksilere nasıl yaratıldığına bakarsın hayran olursun.
    Sanatın harikalığı Sanatkarı gösterir ona karşı göz kapamayı değil.
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    setcom_2000 2 hf.
    Evreni daha iyi anlamak ve evrenin oluşumuna ışık tutmak. Ya da beynimizi kullanmaz, Allah ol dedi oldu deriz olur biter.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ss2018 2 hf. setcom_2000
    veya Aklımızı kullanıp bu muhteşem yaratılışa bakıp Allah ne güzel yapıyor deriz.

    Zerrelerden yıldızlara ve galaksilere kadar muhteşem sanatı görmek onun Sanatkarını görmeği,düşünmeyi gerektirir.
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