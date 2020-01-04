Oppo yandan açılır kameralı yeni bir modelin patentini aldı

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Katlanır telefon tasarımı, pop-up kameralar, su damlası çentiği ve delikli ekran tasarımı gibi trendler geçtiğimiz yıl mobil dünyaya hakim oldu. Son olarak da Oppo'nun yeni bir patenti bize yine ilginç bir bakış açısı getiriyor.

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CNIPA'nın (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) veritabanında bulunan yeni OPPO patenti, arka kamera modülünün yanında telefonun kenarına konumlandırılmış bir açılır kameraya sahip tam ekran bir akıllı telefon gösteriyor. Yandan açılır kamera, tek lense sahip olacak ve sadece ön kamera görevini üstlenecek.

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Patent ayrıca bir USB-Type-C bağlantı noktası ve bir kulaklık girişi de dahil olmak üzere telefonla ilgili diğer ayrıntıları da ortaya koymaktadır.

Orta seviye akıllı telefon piyasasında olması muhtemel bu yeni tasarımın, ne zaman üretime gireceği yada bu tasarıma sahip telefonların üretilip üretilmeyeceği henüz bilinmezliğini koruyor.

https://www.gsmarena.com/oppo_patent_reveals_smartphone_with_side_popup_camera-news-40840.php

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