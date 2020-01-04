Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo yandan açılır kameralı yeni bir modelin patentini aldı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, hızla gelişmekte olan telefon sektörüne farklı bir yaklaşım sunuyor. Oppo, yandan açılır kameraya sahip yeni bir tasarımın patentini aldı.
    2 hf.
    2,7b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oppo yandan açılır kameralı yeni bir modelin patentini aldı
    Tam Boyutta Gör

    Katlanır telefon tasarımı, pop-up kameralar, su damlası çentiği ve delikli ekran tasarımı gibi trendler geçtiğimiz yıl mobil dünyaya hakim oldu. Son olarak da Oppo'nun yeni bir patenti bize yine ilginç bir bakış açısı getiriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Oppo'dan F serisi yeni bir akıllı telefon geliyor

    Ayrıca Bkz. "5G destekli Dell Latitude 9510 dizüstü bilgisayar tanıtıldı"

    CNIPA'nın (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) veritabanında bulunan yeni OPPO patenti, arka kamera modülünün yanında telefonun kenarına konumlandırılmış bir açılır kameraya sahip tam ekran bir akıllı telefon gösteriyor. Yandan açılır kamera, tek lense sahip olacak ve sadece ön kamera görevini üstlenecek.

    Oppo yandan açılır kameralı yeni bir modelin patentini aldı
    Tam Boyutta Gör

    Patent ayrıca bir USB-Type-C bağlantı noktası ve bir kulaklık girişi de dahil olmak üzere telefonla ilgili diğer ayrıntıları da ortaya koymaktadır.

    Orta seviye akıllı telefon piyasasında olması muhtemel bu yeni tasarımın, ne zaman üretime gireceği yada bu tasarıma sahip telefonların üretilip üretilmeyeceği henüz bilinmezliğini koruyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_patent_reveals_smartphone_with_side_popup_camera-news-40840.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    vetsimon 2 hf.
    Seneyede diğer yanından bir kamera çıkar,sonraki senede üstten bir kamera....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Moueson 2 hf.
    Pop up kameradan farkı ne şimdi bunun
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DigitalKral 2 hf. Moueson
    Farkı POP-UP değil de artık POP-EDGE olması sanırım. :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 2 hf.
    Oppo find x den güzeli gelmedi daha.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı 2 hf. 2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı 2 hf. Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi 2 hf. Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü 2 hf. Google Haberler abonelik sistemini iptal ediyor 2 hf. TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak 2 hf. WiFi 6E standardı tanıtıldı 2 hf. Fortnite 2019 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde etti 2 hf. Pixel 4a, XL modeli olmadan piyasaya çıkabilir 2 hf. Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı 2 hf. 2019’da yapımcılarını zengin eden oyunlar açıklandı 2 hf. Kekreyemiş suyu hipertansif bireylere fayda sağlayabilir 2 hf. Samsung’un NAND ve DRAM tesisinde 1 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle 3 gün üretim aksadı 2 hf. Lenovo 45W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh Powerbank modelini satışa sunacak 2 hf. Fiat Egea 2019'da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu 2 hf. Aston Martin'in yeni kamera sistemi, dikiz aynasını üçe bölüyor 2 hf. Chrome tarayıcısına, Windows'taki mavi ekran benzeri bir özellik geliyor 2 hf. LG G9'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 2 hf. Huawei, yeni giriş seviyesi modeli Y6s'i duyurdu 2 hf. 2019’da e-Devlet’in en çok kullanılan özellikleri 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Oppo yandan açılır kameralı yeni bir modelin patentini aldı Sonraki Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2'nin lansman tarihi belli oldu 2 hf. Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı 2 hf. 5G destekli Dell Latitude 9510 dizüstü bilgisayar tanıtıldı 2 hf. AMD hisseleri tüm zamanların en yükseğinde 2 hf. Haftaya A101 marketlerde Redmi 8 modeli var 2 hf. NAND bellek fiyatlarında beklenmedik artış ihtimali 2 hf. Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite fiyatı belli oldu 2 hf. Xiaomi telefonlar Google Arama ve Mesajlaşma uygulamaları ile gelecek 2 hf. Apple, AirPods kutularına ücretsiz emoji baskısı sunuyor 2 hf. Nanoleaf’in yeni ışıklandırma sistemi kullanıcı davranışlarına uyum sağlayacak 2 hf. Daha uygun fiyatlı Galaxy Book Flex Alpha tanıtıldı 2 hf. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meyve ve nane aromalı kartuş kullanan e-sigaraları yasakladı 2 hf. Google, meme kanserini tespit etmede radyologlardan daha başarılı yapay zeka geliştirdi 2 hf. Cep telefonlarında banka kredisine yeni düzenleme 2 hf. Oppo'dan F serisi yeni bir akıllı telefon geliyor 2 hf. Karşınızda Samsung Galaxy Note 10 Lite 2 hf. Logitech G635 Oyuncu Kulaklığı İnceleme 2 hf. Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri 2 hf. Nvidia Ampere yarı yarıya düşük enerjide yüzde 50 daha fazla performans sunacak 2 hf. Huawei P40 serisi üç model içerecek: P40, P40 Pro ve P40 Plus Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim