    Samsung, akıllı robotu Ballie’nin çıkışını erteledi

    Samsung, ev robotu Ballie’nin bu yıl piyasaya çıkmayacağını doğruladı. Yaz 2025 hedefi kaçırılırken şirket, teknolojiyi olgunlaştırmak için geliştirme sürecinin sürdüğünü açıkladı.

    Samsung, akıllı robotu Ballie’nin çıkışını erteledi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un uzun süredir merakla beklenen akıllı ev robotu Ballie için belirlediği takvim bir kez daha ertelendi. Şirket, yıl bitmeden piyasaya sürmeyi hedeflediği robotun gelişimini tamamlayamadığını doğrulayarak resmi bir gecikme duyurdu. Böylece yaz ayları için açıklanan ilk lansman penceresi de kaçırılmış oldu ve Samsung, yeni bir tarih paylaşmadan süreci belirsizliğe bıraktı.

    Ballie başka bahara kaldı

    Samsung, yılın başında Ballie’nin 2025 yaz döneminde satışa sunulacağını açıklamıştı. Ancak IFA 2025 sonrasında hâlâ bir gelişme yaşanmaması, gecikmenin kaçınılmaz olduğuna dair işaretler vermişti. Şirketin TechRadar’a ilettiği açıklamada da Ballie’nin kullanıcı deneyimini daha ileri taşımak amacıyla teknolojinin halen geliştirilmekte olduğu vurgulandı. Bu ifade, robotun hem donanımsal hem de yazılımsal açıdan planlanan seviyeye ulaşmadığına işaret ediyor.

    Ballie, Samsung’un ilk kez altı yıl önce prototipini tanıttığı bir kişisel ev robotu projesi olarak dikkat çekiyor. O dönemde ürünün ticari bir lansman planı yoktu. İki yıl önce ise tamamen yenilenmiş bir tasarım, geliştirilmiş kamera sistemi ve dahili projektörle donatılan güncel versiyon tanıtıldı.

    Samsung’un tanıtımına göre Ballie, ev içerisinde kullanıcıyı takip edebiliyor, sesli komutlara yanıt veriyor, akıllı ev cihazlarını kontrol ediyor, takvim ve görev hatırlatmaları yapıyor, multimedya içerikleri oynatıyor ve internette arama gerçekleştirebiliyor. Bu yıl yapılan son açıklamada robotun yapay zeka özelliklerinin Google’ın Gemini modeliyle destekleneceği de duyurulmuştu.

