Uzayda 3D baskı teknolojisiyle üretilen ilk metal nesne Dünya'ya döndü

ESA'nın uzay üretimi projesi somut sonuçlar veriyor
ESA bilim insanları, yakın zamanda bu benzersiz nesne üzerinde kapsamlı kalite analiz deneyleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu incelemeler, sıfır yerçekimi ortamında üretilen metal nesnelerin Dünya'da üretilen eşdeğerlerinden hangi açılardan farklılaştığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Araştırmaların bir parçası olarak, uzayda üretilen benzer özelliklere sahip ikinci bir 3D baskılı nesnenin de Dünya'ya getirilerek Danimarka Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılara teslim edilmesi planlanıyor.
Metal 3D baskı teknolojisi, plastik üretimine kıyasla çok daha karmaşık süreçler içeriyor. Metal 3D baskı, genellikle yüksek sıcaklık, hassas soğutma ve özel atmosfer koşulları gerektiriyor. Bu zorlukların mikro yerçekimi ortamında aşılmış olması, uzay mühendisliği açısından önemli bir ilerleme olarak kabul ediliyor. Ayrıca uzmanlar, bu teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte gelecekte uzun süreli uzay görevlerinde gerekli yedek parçaların ve araçların yerinde üretilmesinin mümkün olabileceğini belirtiyorlar.Kaynakça https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2025/02/Metal_made_in_space_lands_on_Earth https://futurism.com/metal-object-3d-printed-space Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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