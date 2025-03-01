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    Uzayda 3D baskı teknolojisiyle üretilen ilk metal nesne Dünya'ya döndü

    Uzay araştırmalarında yeni bir dönüm noktası: ISS'de 3D yazıcıyla üretilen ilk metal nesne, bilimsel analizler için Dünya'ya getirildi. İşte uzayda 3D baskıyla üretilen ilk metal nesne:
    Uzayda 3D baskı ile üretilen ilk metal nesne Dünya'ya döndü
    Uzayda 3D baskı teknolojisiyle üretilen ilk metal nesne, bilimsel incelemeler için başarıyla Dünya'ya indirildi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üretilen ve çeşitli silindirik parçalar içeren yuvarlak metal gösteri parçası, şu anda Hollanda'daki Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nde (ESTEC) bulunuyor.

    ESA'nın uzay üretimi projesi somut sonuçlar veriyor

    ESA bilim insanları, yakın zamanda bu benzersiz nesne üzerinde kapsamlı kalite analiz deneyleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu incelemeler, sıfır yerçekimi ortamında üretilen metal nesnelerin Dünya'da üretilen eşdeğerlerinden hangi açılardan farklılaştığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Araştırmaların bir parçası olarak, uzayda üretilen benzer özelliklere sahip ikinci bir 3D baskılı nesnenin de Dünya'ya getirilerek Danimarka Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılara teslim edilmesi planlanıyor.

    Uzayda 3D baskı ile üretilen ilk metal nesne Dünya'ya döndü Tam Boyutta Gör
    Uzaydaki metal 3D baskı serüveni yaklaşık bir yıl önce ESA astronotu Andreas Mogensen'in Airbus tarafından üretilen özel metal 3D yazıcıyı ISS'nin Columbus modülüne kurmasıyla başladı. Yazıcının operasyonel hale gelmesinden kısa bir süre sonra ilk testler gerçekleştirildi ve düz bir metal yüzey üzerine kıvrımlı bir "S" şekli başarıyla basıldı. Ardından şu anda ESA bilim insanlarının elinde bulunan da dahil olmak üzere iki tam numune üretildi.

    Metal 3D baskı teknolojisi, plastik üretimine kıyasla çok daha karmaşık süreçler içeriyor. Metal 3D baskı, genellikle yüksek sıcaklık, hassas soğutma ve özel atmosfer koşulları gerektiriyor. Bu zorlukların mikro yerçekimi ortamında aşılmış olması, uzay mühendisliği açısından önemli bir ilerleme olarak kabul ediliyor. Ayrıca uzmanlar, bu teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte gelecekte uzun süreli uzay görevlerinde gerekli yedek parçaların ve araçların yerinde üretilmesinin mümkün olabileceğini belirtiyorlar.

    Kaynakça https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2025/02/Metal_made_in_space_lands_on_Earth https://futurism.com/metal-object-3d-printed-space
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