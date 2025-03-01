Blue Ghost uzay aracı Ay'ın Full HD çözünürlüklü muhteşem manzaralarını yakaladı

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli Firefly Aerospace tarafından geliştirilen Blue Ghost Ay iniş aracı, Ay’ın uzak tarafına ait nefes kesici görüntüler paylaştı. 24 Şubat’ta alçalan yörüngesinden çekilen bu etkileyici kareler, uzay keşfi açısından büyük önem taşıyor. Bir süre önce paylaşılan bu görüntüler, Ay yüzeyine Full HD çözünürlükte bir bakış atmamızı sağlıyor.

İniş öncesi manzara keyfi

ABD, Texas merkezli Firefly Aerospace, bir süre önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pencereden dışarı bakıp eve varmak üzere olduğunuzu fark ettiğinizde hissettiğiniz o duygu…” ifadelerini kullanarak Blue Ghost’un 93 saniyelik hızlandırılmış videosunu yayımladı.

Yaklaşık 100 km yükseklikten çekilen videoda, Ay’ın uzak tarafı net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde, Blue Ghost’un reaksiyon kontrol sistemi (RCS) iticileri ve aşırı sıcaklıklardan korunmak için hareket eden radyatör panelleri de dikkat çekiyor.

15 Ocak’ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Blue Ghost, 13 Şubat’ta Ay yörüngesine giriş yapmıştı. Planlandığı gibi ilerlerse, araç 2 Mart Pazar günü TSİ 11:34’te Ay’ın Mare Crisium (Krizler Denizi) bölgesine iniş yapacak.

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Bu misyon, NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS)” Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programının bir parçası olarak yürütülüyor. Blue Ghost, NASA’ya ait 10 bilimsel yükü Ay yüzeyine taşıyacak. Görev kapsamında Ay’daki radyasyon ortamı, regolit (Ay toprağı) ve güneş rüzgarı gibi kritik veriler incelenecek. Blue Ghost’un yüzeydeki operasyonlarının yaklaşık 14 gün sürmesi planlanıyor.

Ay’da özel şirketlerin yarışı

Tam Boyutta Gör Şu ana kadar yalnızca bir özel şirket, Ay yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Intuitive Machines’e ait Odysseus aracı, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Ay’a yumuşak iniş yaparak tarihe geçmişti. Ancak ABD'nin 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı olan Odysseus, ne yazık ki iniş sırasında yan yatarak bir süre sonra işlevsiz kalmış ve görev programını tamamlayamamıştı.

Blue Ghost, bir adım daha ileriye atarak Ay’a inen ikinci özel uzay aracı olmayı hedefliyor. Ancak rekabet kızışıyor! 26 Şubat’ta fırlatılan Intuitive Machines’in Athena aracı da 6 Mart’ta Ay’a iniş yapmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra, Japonya merkezli ispace şirketinin geliştirdiği Resilience aracı da Blue Ghost ile aynı Falcon 9 roketiyle fırlatıldı ve Mayıs veya Haziran ayında Ay’a iniş yapması bekleniyor.

Blue Ghost'un inişi YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdan takip edebilirsiniz.

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