Blue Ghost uzay aracı Ay'ın Full HD çözünürlüklü muhteşem manzaralarını yakaladı

İniş öncesi manzara keyfi
ABD, Texas merkezli Firefly Aerospace, bir süre önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pencereden dışarı bakıp eve varmak üzere olduğunuzu fark ettiğinizde hissettiğiniz o duygu…” ifadelerini kullanarak Blue Ghost’un 93 saniyelik hızlandırılmış videosunu yayımladı.
Yaklaşık 100 km yükseklikten çekilen videoda, Ay’ın uzak tarafı net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde, Blue Ghost’un reaksiyon kontrol sistemi (RCS) iticileri ve aşırı sıcaklıklardan korunmak için hareket eden radyatör panelleri de dikkat çekiyor.
15 Ocak’ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Blue Ghost, 13 Şubat’ta Ay yörüngesine giriş yapmıştı. Planlandığı gibi ilerlerse, araç 2 Mart Pazar günü TSİ 11:34’te Ay’ın Mare Crisium (Krizler Denizi) bölgesine iniş yapacak.
Bu misyon, NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS)” Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programının bir parçası olarak yürütülüyor. Blue Ghost, NASA’ya ait 10 bilimsel yükü Ay yüzeyine taşıyacak. Görev kapsamında Ay’daki radyasyon ortamı, regolit (Ay toprağı) ve güneş rüzgarı gibi kritik veriler incelenecek. Blue Ghost’un yüzeydeki operasyonlarının yaklaşık 14 gün sürmesi planlanıyor.
Ay’da özel şirketlerin yarışı
Blue Ghost, bir adım daha ileriye atarak Ay’a inen ikinci özel uzay aracı olmayı hedefliyor. Ancak rekabet kızışıyor! 26 Şubat’ta fırlatılan Intuitive Machines’in Athena aracı da 6 Mart’ta Ay’a iniş yapmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra, Japonya merkezli ispace şirketinin geliştirdiği Resilience aracı da Blue Ghost ile aynı Falcon 9 roketiyle fırlatıldı ve Mayıs veya Haziran ayında Ay’a iniş yapması bekleniyor.
Blue Ghost'un inişi YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdan takip edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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