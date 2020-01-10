V-Coptr Falcon iki pervane ile 50 dakika havada kalabiliyor

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Ticari Drone modelleri güç ve maliyet odaklı dengeleme sağlama açısından genelde dört veya daha üzeri pervane motoru ile geliyor. Daha çok askeri veya kurumsal alanlarda minik helikopter veya iki pervaneli örnekler görülebiliyor.

V-Coptr Falcon özellikleri ve fiyatı

Zero Zero Robotics tarafından CES 2020 fuarında tanıtılan V-Coptr Falcon adındaki ticari Drone modeli V şeklinde tasarlanmış katlanabilir iki pervaneye sahip ve bu sayede pazardaki rakiplerinden daha fazla havada kalabiliyor.

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İki pervane üzerine inşa edilmiş aerodinamik sayesinde Drone modeli daha az batarya harcıyor. Bunun sonucunda da V-Coptr Falcon modeli yaklaşık 50 dakika havada kalabiliyor. Batarya bittiğinde hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor.

Drone modeli ön kısımdaki iki kamerası ile nesne algılıyor ve engellerden kaçınıyor. Snapdragon yongası gerekli olan yapay zeka desteğini sunuyor. Bu modda Drone modeli oldukça yavaş bir hızda ilerliyor. Otomatik takip etme, sinematik çekim güzergahı belirleme gibi özellikler yapay zeka ile mümkün oluyor.

Video çekimleri için 3 eksenli gimbala bağlı 12MP çözünürlüğünde bir Sony sensör tercih edilmiş. Sensör Full HD 120fps, 2.7K 60fps veya 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. 8GB bellek arttırılabilirken 7Km mesafeye kadar görüntüleri alabiliyorsunuz. V-Coptr Falcon modeli 999$ fiyat etiketi ile Şubat ayında piyasaya sürülecek.

https://www.engadget.com/2020/01/08/v-coptr-falcon-bi-copter-drone-zero-zero-robotics/

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