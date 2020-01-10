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    V-Coptr Falcon iki pervane ile 50 dakika havada kalabiliyor

    V-Coptr Falcon ticari Drone modeli daha çok askeri alanlarda gördüğümüz çift pervaneli motor yapısını son kullanıcıya da sunuyor ve uçuş süresini 50 dakikaya kadar çıkarıyor.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    V-Coptr Falcon iki pervane ile 50 dakika havada kalabiliyor
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    Ticari Drone modelleri güç ve maliyet odaklı dengeleme sağlama açısından genelde dört veya daha üzeri pervane motoru ile geliyor. Daha çok askeri veya kurumsal alanlarda minik helikopter veya iki pervaneli örnekler görülebiliyor.

    V-Coptr Falcon özellikleri ve fiyatı

    Zero Zero Robotics tarafından CES 2020 fuarında tanıtılan V-Coptr Falcon adındaki ticari Drone modeli V şeklinde tasarlanmış katlanabilir iki pervaneye sahip ve bu sayede pazardaki rakiplerinden daha fazla havada kalabiliyor.

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    İki pervane üzerine inşa edilmiş aerodinamik sayesinde Drone modeli daha az batarya harcıyor. Bunun sonucunda da V-Coptr Falcon modeli yaklaşık 50 dakika havada kalabiliyor. Batarya bittiğinde hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor.

    Drone modeli ön kısımdaki iki kamerası ile nesne algılıyor ve engellerden kaçınıyor. Snapdragon yongası gerekli olan yapay zeka desteğini sunuyor. Bu modda Drone modeli oldukça yavaş bir hızda ilerliyor. Otomatik takip etme, sinematik çekim güzergahı belirleme gibi özellikler yapay zeka ile mümkün oluyor.

    Video çekimleri için 3 eksenli gimbala bağlı 12MP çözünürlüğünde bir Sony sensör tercih edilmiş. Sensör Full HD 120fps, 2.7K 60fps veya 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. 8GB bellek arttırılabilirken 7Km mesafeye kadar görüntüleri alabiliyorsunuz. V-Coptr Falcon modeli 999$ fiyat etiketi ile Şubat ayında piyasaya sürülecek.



    https://www.engadget.com/2020/01/08/v-coptr-falcon-bi-copter-drone-zero-zero-robotics/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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    FrknEgeOztrk 1 hf. dede17
    7km iletişim menzili, 8gb dahili arttırılabilir depolama demeye çalışmış ama Türkçe değil
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    dede17 1 hf.
    [quote 8GB bellek arttırılabilirken 7Km mesafeye kadar görüntüleri alabiliyorsunuz ]

    Bu cümle ne demek istiyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    Spider_hip 1 hf.
    50dk gerçekten iyiymiş. Dronelardaki en önemli sıkıntılardan birisi kısa süre havada kalabilmeleri. 50dk ile ciddi oranda tüketicilerin alım tercihlerini değiştirebilirler. Ki bildiğim kadarıyla sektör lideri dji bu konuda ama 50dk nere 20dk nere. Ciddi fark var.
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