Vaka sayıları endişe vermeye devam ediyor (11 Ağustos)

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 11 Ağustos Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1,183, vefat sayısı 15 ve iyileşen hasta sayısı da 1,185.İlginizi Çekebilir Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos)
Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloya ilgili olarak, "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." dedi.
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Dünyada son durum: Toplam vaka sayısı 20 milyona dayandı
Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 19,936,178 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 732,498.
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Evden çıkmama yasağı ile 65 yaşa en büyük haksızlık yapılmış.
geçmişimizi çaldılar, geleceğimizi çaldılar sırada canımız var..
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