Vaka sayıları endişe vermeye devam ediyor (11 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 11 Ağustos Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1,183, vefat sayısı 15 ve iyileşen hasta sayısı da 1,185.

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Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloya ilgili olarak, "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." dedi.

Ayrıca Bkz. "Google aramalarında çıkmanızı sağlayacak Google kişi kartları özelliği duyuruldu"

Dünyada son durum: Toplam vaka sayısı 20 milyona dayandı

Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 19,936,178 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 732,498.

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