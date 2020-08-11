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    Vaka sayıları endişe vermeye devam ediyor (11 Ağustos)

    11 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 11 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Vaka sayıları endişe vermeye devam ediyor (11 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 11 Ağustos Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1,183, vefat sayısı 15 ve iyileşen hasta sayısı da 1,185.

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    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloya ilgili olarak, "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Google aramalarında çıkmanızı sağlayacak Google kişi kartları özelliği duyuruldu"

    Dünyada son durum: Toplam vaka sayısı 20 milyona dayandı

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 19,936,178 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 732,498.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ata122 (Ata Marangoz) 1 hf. en beğenilen muhalefet_ağlıyor.com
    Bu dediğiniz "kilitleme" olmazsa günde 1000 değil 20000 vaka olur, 15 ölüm değil 300 ölüm olur.Sağlık sisteminin kapasitesi dolar taşar, standart bir hastalıkta bile doktor göremeden ölürsün.
    Bu dediğiniz "kilitleme" olmazsa günde 1000 değil 20000 vaka olur, 15 ölüm değil 300 ölüm olur.Sağlık sisteminin kapasitesi dolar taşar, standart bir hastalıkta...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    antique (türkay yılmaz) 1 hf.
    yalanla dolanla ülke yönetiyorlar 🙄
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    yakup13 1 hf. muhalefet_ağlıyor.com
    ispanya fransa gibi hastaneler dolarsa eğer basit bi ishalden bağırsak enfeksiyonundan araba kazasında kan kaybından vs. ölenler arasında olmanı umarım
    Yanıtla +18
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeremy Klakson 1 hf.
    65 yaş üstüne acil sokağa çıkma yasağı geri getirilmeli boş boş geziyorlar sokaklarda corona bulaştırıyorlar ölüm oranı da en yüksek onlarda çok tehlikeli bu dönemde sokağa çıkmaları diye düşünüyorum
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    88mph (M D) 1 hf.
    Olay herkes eve tıkılsın, sokağa çıkma yasağı olsun değil. İnsanlar önlemini alarak işe gitsin ama;-Ayasofya açılışı gibi riskli, tehlikeli ve gereksiz toplanmalardan kaçınsın. İbadetlerinide evlerinde yapsınlar-Okullar bir süre daha kapalı kalsın-Keyfi sokağa çıkmaları önlemek için emekli olanların çıkışı yasaklansın-Ve en şaşırtıcı olanı, duyarlı bilgili sorumlu dediğimiz "beyaz türkler" dediğimiz kesim. Bu salgında gördük ki bunlarında çomarlardan çok bir farkı yok. Hepsi tatilde, barda, eğlencede. Bunlarında önlemini alınsın. Tatili yasaklayın ama geçti artık tabi.
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    abdestimi aldım, ayasoyfa ya benle birlikte kimler geliyo ! :D
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 hf.
    Evladım çok test yapılıyormuş her yer de açık, vaka sayısının hızla artması çok çok çok normal siz neye göre analiz yaptığınızı sanıyorsunuz
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Yine mi asparagas haber
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    Zampara1234 1 hf.
    MEB okulları açınca ne olacak bakalım. Hastalığı en çok bulaştıran yaş grubunun çocuk ve gençler olduğu anlaşıldı.



    Evden çıkmama yasağı ile 65 yaşa en büyük haksızlık yapılmış.
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    kayamtky 1 hf. Zampara1234
    Siz yanlış anlamışsınız, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağının verilmesinin sebebi, bulaştırıcı oldukları için değil, vücut dirençleri düşük olduğu için virüs kaparlarsa hastalığı atlatmalarının zor olmasıdır. Elbette çocuk ve gençlerin çoğu bulaştırıcı.
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    bjkyener 1 hf.
    Ankarada Bulunan Hastanelerdeki Yatak Sayısı Kaçtır ?<b>Ankara</b>'da yoğun bakımda doluluk oranımız %67Ankara Şehir hastanelerindeki doluluk oranları ise, yoğun bakımlar %69Sadece Ankara Şehir hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayısı 700 (%69 483 dolu)Eve gönderilen ve 82 VIP oda, 1.554 tek yataklı oda, 725 çift yataklı oda yatanların sayısını saysak tek başına o verileri geçer Bu veriler TÜİK rakamları gibi olmuşhttps://www.hurriyet.com.tr/gundem/ankarada-hastanelerin-yogun-bakim-doluluk-orani-yuzde-kac-fahrettin-koca-acikladi-41576005
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 1 hf. (düzenlendi)

    geçmişimizi çaldılar, geleceğimizi çaldılar sırada canımız var..
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    ozbey08 (Özbey ) 1 hf.
    benim bulunduğum köyleri ile beraber 15 000 kişilik küçücük bir ilçede bile günde 4-5 vaka var. Türkiye de 973 tane ilçe var yani her ilçede 2 vaka olsa 1900 ü geçiyor. nufusu 800 bin olan ilçeler var. yani beyler çok pis kandurılıyoruz.
    Yanıtla +7
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    Bilgizayarcı 1 hf.
    Enflasyonu %8 gösteren, işsizliği olduğundan daha az gösteren, "ekonomi çok iyi Türkiye uçuşta" diyen bir hükümetin vaka sayılarına da güvenilmez diye düşünüyorum.
    Yanıtla +15
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