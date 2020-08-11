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    Google aramalarında çıkmanızı sağlayacak Google kişi kartları özelliği duyuruldu

    Google, kendi sanal kartvizitinizi oluşturmanızı sağlayan kişi kartları özelliğini duyurdu. Böylece biri Google'da isminizi arattığında, hakkınızdaki birçok bilgiye ulaşabilecek.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google aramalarında çıkmanızı sağlayacak Google kişi kartları özelliği duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Arama devi Google, kendi sanal kartvizitinizi oluşturmanızı sağlayan kişi kartları özelliğini duyurdu. Google kişi kartlarıyla birlikte, tıpkı ünlü isimlerde olduğu gibi artık sizinle de ilgili bilgiler arama sonuçlarında gösterilecek. 

    Ayrıca Bkz. "Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda"

    Google aramalarındaki sanal kartviziniz: Google kişi kartları

    Arama sonuçlarında tanınmış kişiler hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı zenginleştirilmiş kartlar sunan Google, bunun bir benzerini kişi kartları ismiyle herkesin kullanımına açıyor. Şimdilik Hindistan'da kullanılabilen kişi kartları, yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanılabilir olacak.

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    Google kişi kartı nasıl oluşturulur?

    Google hesabınızla oturum açıp adınızı Google'da aratarak ya da arama satırına "Beni aramaya ekle" yazdıktan sonra çıkan komut istemine dokunarak, kendinizle ilgili bilgileri kartvizinize ekleyebilirsiniz.

    Kartvizitinize ekleyeceğiniz bilgiler arasında Google hesabınızdaki profil resmi, kendinizle ilgili açıklama, yaşadığınız yer, eğitim ve iş bilgileri, web siteniz, sosyal medya hesaplarınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz yer alıyor. 

    Her Google hesabıyla yalnızca bir kişi kartı oluşturulmasına izin verilirken, hesabın kimliğini doğrulamak için bir telefon numarasının girilmesi de mecburi tutulmuş. Ancak siz kişi kartınıza telefon numaranızı eklemediğiniz sürece, numaranız hiç kimse tarafından görüntülenemiyor. Bununla birlikte, kullanıcılar istedikleri zaman kişi kartlarını silebiliyor.

    Google, kişi kartlarındaki bilgilerin doğruluğu için çeşitli koruma ve denetim mekanizmalarının devrede olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar bir kişi kartının yanlış bilgiler içerdiğini veya kartın gerçek sahibi tarafından oluşturulmadığını düşündüklerinde geri bildirimde bulunabilecek.



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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. en beğenilen
    Kalabildiğim kadar anonim kalacağım...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    çok da lazımdı
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    balcis 1 hf.
    bunu adaşımız bizden önce almasın diye şimdi alıp kamuya (public) açmadan kaydedebiliyor muyuz? atıyorum ahmet çelik diye arayınca onlarca kişi mi gelecek?
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    cuara86 (murat xyz) 1 hf.
    Avrupa da unutulma hakkı denilen bir olay oldu çoğu ülke kullanıyor bırakın numarayı o kişi hakkında bir şey göremezsiniz burda numaranızı bana verin sonra ..... Neler olur kim bilir
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    igetsky 1 hf.
    Linkedin dan veri cekse daha iyi olur
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    boş beleş adamların eleştirisel yorumlar yaza bileceği bir konu bu !

    eli ekmek tutanların işini kolaylaştıracak bir şey mantıklı ama biraz geç kalınmış bir proje !
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    sanal kartvizit sektörüne el atmış :)
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf.
    Normal bir kişi neden bilgilerinin bu şekilde öğrenilmesini isterki? film yıldızı, sanatçı, ünlü olmak isteyenler vs. gibi bulunmak isteyen olabilir tabi ama onlar farklı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sounderland 1 hf. ceo-tr
    Bir sektörde çalışanlar örnek grafik tasarımcı vs., işletme sahipleri vb. Sanal kartvizit..
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    Reliq (Kaan Yamaner) 1 hf. (düzenlendi)
    Aktif değil henüz turkiyede, geldiğinde gayet faydalı bir özellik.
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    SnHerbokolog (A ) 1 hf. yeni yorumcu
    Kendini reklam etmek isteyenler için çok yararlı bir uygulama
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. en beğenilen
    Kalabildiğim kadar anonim kalacağım...
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    3683 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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