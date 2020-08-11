Google aramalarında çıkmanızı sağlayacak Google kişi kartları özelliği duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Arama devi Google, kendi sanal kartvizitinizi oluşturmanızı sağlayan kişi kartları özelliğini duyurdu. Google kişi kartlarıyla birlikte, tıpkı ünlü isimlerde olduğu gibi artık sizinle de ilgili bilgiler arama sonuçlarında gösterilecek.

Ayrıca Bkz. "Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda"

Google aramalarındaki sanal kartviziniz: Google kişi kartları

Arama sonuçlarında tanınmış kişiler hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı zenginleştirilmiş kartlar sunan Google, bunun bir benzerini kişi kartları ismiyle herkesin kullanımına açıyor. Şimdilik Hindistan'da kullanılabilen kişi kartları, yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanılabilir olacak.

İlginizi Çekebilir

Google'dan arama sonuçlarının tasarımı için geri adım

Google kişi kartı nasıl oluşturulur?

Google hesabınızla oturum açıp adınızı Google'da aratarak ya da arama satırına "Beni aramaya ekle" yazdıktan sonra çıkan komut istemine dokunarak, kendinizle ilgili bilgileri kartvizinize ekleyebilirsiniz.

Kartvizitinize ekleyeceğiniz bilgiler arasında Google hesabınızdaki profil resmi, kendinizle ilgili açıklama, yaşadığınız yer, eğitim ve iş bilgileri, web siteniz, sosyal medya hesaplarınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz yer alıyor.

Her Google hesabıyla yalnızca bir kişi kartı oluşturulmasına izin verilirken, hesabın kimliğini doğrulamak için bir telefon numarasının girilmesi de mecburi tutulmuş. Ancak siz kişi kartınıza telefon numaranızı eklemediğiniz sürece, numaranız hiç kimse tarafından görüntülenemiyor. Bununla birlikte, kullanıcılar istedikleri zaman kişi kartlarını silebiliyor.

Google, kişi kartlarındaki bilgilerin doğruluğu için çeşitli koruma ve denetim mekanizmalarının devrede olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar bir kişi kartının yanlış bilgiler içerdiğini veya kartın gerçek sahibi tarafından oluşturulmadığını düşündüklerinde geri bildirimde bulunabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.