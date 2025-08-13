Giriş
    Vampir mitleri haklı çıktı: Gençlerin kanıyla gençleşmek mümkün

    Yıllardır hem mitlere hem de komplo teorilerine konu olan bir konsept, bilim dünyası tarafından doğrulandı. Genç kan, hücre çoğalmasını arttırıp biyolojik yaşı düşürebilecek etkiler yaratabiliyor.

    Vampir mitleri haklı çıktı: Gençlerin kanıyla gençleşmek mümkün Tam Boyutta Gör
    Yüzyıllardır efsanelere konu olan genç kanının gençleştirici etkisi, modern bilim tarafından doğrulandı. NIVEA markasının da sahibi olan Alman kozmetik devi Beiersdorf AG tarafından yürütülen yeni bir araştırma, genç kan serumunun yaşlanan cildi yenileyebildiğini ortaya koydu. Kan hücrelerinin üretim merkezi olan kemik iliği, genç kan serumuyla etkileşime girdiğinde, derinin onarımını ve yenilenmesini tetikleyen özel proteinler salgılıyor.

    Aslında hem 2005 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde, hem de 2010'da Stanford Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar benzer sonuçlar ortaya koymuştu. Genç farelerden doku transferi yapılan yaşlı farelerde doku yenilenmesi gözlemlenmişti. Ancak hem bu mekanizmanın tam olarak nasıl çalıştığı anlaşılamamış, hem de bu yöntem insan biyolojisine uygulanamamıştı. Nihai bir sonuca varmayan bu heterokronik parabiyoz deneylerinden esinlenerek yola çıkan Beiersdorf ekibi ise bu çalışmayı bir adım öteye taşımak için “mikrofizyolojik sistem” (MPS) olarak bilinen bir yöntem geliştirdi. "Organ-on-a-chip" (doku çipi) teknolojisine dayanan bu sistem, lnsan organlarını temsil eden 3 boyutlu modellerin mikrokanallar aracılığıyla birbirine bağlanmasıyla çalışıyor. Bu sayede, farklı dokular arasındaki biyolojik sinyallerin ve kan benzeri sıvı akışının kontrollü bir şekilde taklit edilmesi mümkün oluyor.

    Araştırmada, laboratuvar ortamında üretilmiş iki farklı insan dokusu modeli kullanıldı. Bunlardan ilki, epidermis ve dermis tabakalarını da içeren tam katmanlı bir deri modeliydi; yani gerçek insan derisinin yapısını ve işlevlerini taklit edebilecek şekilde tasarlanmıştı. İkincisi ise, kan hücrelerinin üretiminden sorumlu kök hücreleri de barındıran bir kemik iliği modeliydi. Bu model, vücuttaki kan hücrelerinin oluşum sürecini ve kemik iliğinin biyolojik tepkilerini gerçeğe yakın biçimde yansıtabiliyordu. Daha sonra 30 yaş altı bireylerden alınan genç serum ile 60 yaş üstü bireylerden alınan yaşlı serum bu sistemde dolaştırıldı. Ortaya çıkan sonuç dikkat çekiciydi. Genç serum, kemik iliği modelindeki hücreleri, doku onarımı ve hücre yenilenmesiyle ilişkili 55 farklı protein üretmeye yönlendirdi. Araştırmacılar, bu proteinlerin her birini tek tek analiz ederek, aralarından yedi tanesinin deri hücrelerinde yenilenme sürecini tetiklediğini belirledi. Bu yedi protein, bir yandan hücrelerin çoğalma hızını artırırken, diğer yandan biyolojik yaş göstergelerini düşürme ve enerji üretim kapasitesini iyileştirme gibi etkiler gösterdi.

    Bu Araştırma Kozmetik Dünyası İçin Epey Vaatkâr Sonuçlar Ortaya Koyuyor

    Bu da gençlerden alınan kanın yaşlılarda hücre çoğalmasını arttırıp, biyolojik yaşı düşürebileceği yönündeki efsaneleri ve teorileri doğruluyor. Ancak bu gençleştirici etkiler yalnızca sistemde kemik iliği kaynaklı hücreler bulunduğunda ortaya çıkıyor. Yani genç serum tek başına deri hücrelerini doğrudan yenileyemiyor; bunun yerine kemik iliği hücrelerini uyararak gerekli biyokimyasal sinyallerin ve proteinlerin üretilmesini sağlıyor.

    Bu çalışma, kozmetik dünyasında, özellikle de yaşlanma karşıtı (anti-aging) pazarında tamamen yeni bir ürün kategorisinin önünü açabilir. Hâlihazırda kan bileşenlerinden faydalanan PRP (Platelet-Rich Plasma) gibi tedaviler, kanın yenileyici potansiyelini gösterse de Beiersdorf’un bulguları genç kemik iliğinden elde edilen proteinlerin topikal ürünlerde de kullanılabileceğine işaret ediyor. 2032'ye kadar 381.2 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen anti-aging pazarı, bu araştırmayla birlikte potansiyelini daha da yukarı çekebilir.  Ancak uzmanlar, bulguların klinik çalışmalarda doğrulanması gerektiğinin ve insan vücudundaki karmaşık biyolojik süreçlerin laboratuvar ortamındaki kadar öngörülebilir olmayabileceğinin altını çiziyor.

    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

