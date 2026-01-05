Yapay zekalı akıllı tartı tanıtıldı: Yüksek tansiyon riskini tespit ediyor

Tam Boyutta Gör Withings, CES 2026'da yeni akıllı tartısını tanıttı. Body Scan 2, tansiyon aleti kullanmadan yapay zeka tabanlı hipertansiyon ve prediyabet (gizli şeker) risk tespiti gibi gelişmiş sağlık takip özellikleriyle geliyor.

Withings Body Scan 2 akıllı tartı özellikleri

Tam Boyutta Gör Body Scan 2, kalp pompalama verimliliğini izlemek için Empedans Kardiyografi (IKG) ve hücresel sağlığı ve metabolik fonksiyonu değerlendirmek için Biyoimpedans Spektroskopi (BIS) dahil olmak üzere çeşitli gelişmiş özelliklerle geliyor. Cihazın bu sürümü ayrıca hipertansiyon riski bildirimleri de sağlıyor.

Withings, cihazın metabolik sağlığı izlemek için kan testlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını, bunun yerine ayak terlemesi uyarımı ve hücresel membran analizi kullandığını söylüyor ancak şirket, özelliklerin teşhis amaçlı değil, erken uyarı işareti olarak tasarlandığını özellikle belirtiyor.

Body Scan 2, tüm bu biyobelirteç verilerini tek ölçüme dönüştüren ve tahmini sağlıklı yaşam yıllarını temsil eden sağlık puanı da sağlıyor. Tartı ayrıca kalp yaşını, glisemik düzensizlik modellerini ve arter esnekliğini de izliyor. Kullanıcılar neyi takip edeceklerini belirleyebiliyor. İzleme işlemi, kişi tartıya çıktığında otomatik olarak gerçekleşiyor ancak en kapsamlı taramalar 90 saniyeye kadar sürebiliyor.

Body Scan 2'nin fiyatı 600 dolar ve hipertansiyon riski ve atriyal fibrilasyon tespiti özelliklerine ilişkin FDA onayının alınmasının ardından 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Withings, cihazın GDPR ve HIPAA gizlilik standartlarına uygun olduğunu ve tüm sağlık verilerinin şifrelendiğini belirtiyor.

