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    Dünya, yapay zeka ile insan ömrünü uzatmanın eşiğinde

    OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4b adlı yapay zeka modeli, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yönelik büyük bir potansiyele sahip. İşte insan ömrünü 10 yıl uzatmayı hedefleyen projenin detayları.
    Dünya, yapay zeka ile insan ömrünü uzatmanın eşiğinde Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda yapay zekanın hayatımıza etkileri giderek artıyor. OpenAI'ın son teknolojik atılımlarından biri olan GPT-4b, insan ömrünü uzatma yolunda çok önemli bir kapıyı araladı. Retro Biosciences ile iş birliği hayata geçirilen ve yapay zekanın biyoteknolojiyle buluştuğu son derece önemli bir projeden bahsediyoruz.

    OpenAI'ın geliştirdiği GPT-4b adlı dil modeli, protein dizilimlerini analiz edip geliştirme kapasitesine sahip. Özellikle, "Yamanaka faktörleri" olarak bilinen ve hücreleri gençleştirme potansiyeli olan proteinler üzerindeki çalışmalarda önemli bir rol oynuyor. GPT-4b tarafından önerilen amino asit dizilimleri, bu faktörlerin etkinliğini tam 50 kat artırdı.

    Dünya, yapay zeka ile insan ömrünü uzatmanın eşiğinde Tam Boyutta Gör

    Sam Altman'dan 180 milyon dolar "şahsi" yatırım

    Yamanaka faktörleri, normal hücreleri kök hücrelere dönüştürebiliyor ve bu sayede vücuttaki yaşlanma belirtilerini tersine çevirmek, organları yenilemek ve yaşılığa bağlı hastalıkları tedavi etmek için kullanılabiliyor. Proje, normal insan ömrünü 10 yıl artırmayı hedefleyen Retro Biosciences'ın bir girişimi olarak bir yıl önce başladı.

    Yaşlanma mekanizmalarına odaklanan bu biyoteknoloji şirketi, bu mekanizmaları tersine çevirmek ve yaşılığa bağlı hastalıkları önlemek için yeni tedaviler geliştiriyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, Retro Biosciences'a kişisel olarak 180 milyon dolar yatırım yaptı. Bu finansman, şirkete operasyonlarını 10 yıl boyunca sürdürebilme ve ilk konsept kanıtını elde etme imkanı tanıdı.

    Dünya, yapay zeka ile insan ömrünü uzatmanın eşiğinde Tam Boyutta Gör

    GPT-4b yapay zeka modeli nasıl çalışıyor?

    Google AlphaFold, proteinlerin üç boyutlu yapısını tahmin ederek biyoteknoloji alanında devrim yaratmıştı. GPT-4b ise bu yeteneğin ötesine geçerek proteinlerin amino asit dizilimlerini geliştiriyor ve fonksiyonlarını daha etkin hale getiriyor. Retro Biosciences tarafından laboratuvar ortamında test edilen bu öneriler, Yamanaka faktörlerinin etkisini çarpıcı bir şekilde artırdı.

    Sonuçlar henüz yayınlanmamış olsa da Retro Biosciences ve OpenAI, bu verileri ilerleyen dönemlerde paylaşmayı planlıyor. Harvard Üniversitesi'nden yaşlanma araştırmacısı Vadim Gladyshev gibi uzmanlara göre bu tür yenilikler karmaşık sorunları çözmeye yardımcı olabilir. Bu yenilikçi yaklaşımın bilim dünyasının geleceğini nasıl şekillendireceğini hep birlikte göreceğiz.

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