Ve 890FX çipsetli ilk anakart görüntülendi: MSI 890FX-GD70

ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı ekran kartını pazara süren, Phenom II7 X4 975 Black Edition modeliyle de masaüstü sistemler için saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemciyi duyurmayı planlayan AMD, aynı zamanda yeni nesil çipset tasarımları için çalışmalarını da sürdürüyor. İkinci çeyrekte Dragon platformunu duyurmayı ve 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini pazara sunmayı amaçlayan AMD, 8 serisi yeni yonga seti ailesini de eş zamanlı olarak lanse edecek. Farklı segmentleri hedef alan yeni çipset çözümlerinin yer alacağı 8 serisinde geleneğin bozulmayarak amiral gemisinin 890FX veya bilinen kod adıyla RD890'ın olması bekleniyor. 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesiyle birlikte Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil 32nm işlemcilerle de uyumlu olması beklenen (anakart değişikliği gerekebilir) 890FX çipsetinin kullanıldığı ilk anakart gün ışığına çıktı. AMD için hazırladığı hız aşırtma dostu anakartlarla son dönemde sık sık gündeme gelen MSI, 890FX için yüksek performans segmentinde 890FX-GD70 modeliyle yer alacak.

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AMD'nin tasarım çalışmaları iki yıldan uzunca bir süredir devam eden 890FX çipsetiyle birlikte güney köprüsünde de yeniliğe gidilecek ve SB700 serisinden SB800 serisine geçilecek. 890FX'e eşlik etmesi beklenen SB850 köprüsünde ilk olarak opsiyonel USB 3.0 desteğinden bahsedilmişti ancak gelen yeni bilgilere göre, 2011'den önce USB 3.0 desteği sunmayacağı belirtilen Intel ile benzer şekilde AMD tarafında da Fusion işlemcileri öncesinde doğal USB 3.0 desteği olmayacağı olmayacak ancak yeni çipsetle birlikte SATA-III desteği sunulacak. SB850 köprüsünün gün ışığına çıkan diğer önemli özellikleri arasında ise entegre Gigabit Ethernet kontrolcüsüne sahip olması ve yeni nesil Fusion işlemciler için C6 güç durumunu desteklemesi gösterilebilir. 890FX yonga seti yapılan güncellemeye ve eklenen çok sayıda yeni özelliğe rağmen temel karakteristik olarak 790FX ile benzer çizgilere sahip. Zira 890FX çipseti de aynı 790FX'te olduğu gibi Quad Crossfire X desteği sunacak ve tercihe bağlı olarak 2x PCIe 2.0 x16 ya da 4x PCIe x8 konfigürasyonları desteklenebilecek.

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MSI tarafından hazırlık çalışmaları devam eden yeni anakart 890FX-GD70 kod adını taşıyor. Henüz erken örnek olmasına rağmen güçlü bir görünüme sahip olan anakart, AMD'nin çıkmış ve çıkacak Soket AM3 formundaki tüm masaüstü işlemcileriyle kullanılabilecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden resmi olarak 1333MHz'e, hız aşırtmayla ise 1866MHz+ seviyesinde çift kanal bellek desteği sunması beklenen anakart soğutucu tasarımı, Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip. 5 fazlı güç tasarımıyla donatılan yeni nesil anakartın dikkat çekici özelliklerinden birisi olarak, çoklu ekran kartı kurulumları için üzerinde tam altı adet PCIe konnektörüne yer verilmesi gösteriliyor. Ancak PCIe slotlarının sayısını arttırmak için PCI slot sayısında kısıntıya gidilmesi birden fazla PCI donanımla çalışma ihtiyacı duyan kimi kullanıcılar için olumsuz bir durum yaratabilir.

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Yeni yonga setinin beraberinde getireceği doğal SATA-III desteğini MSI'ın 890FX-GD70 anakartında da görebilmek mümkün. Üzerinde 6 adet SATA-III portu bulunan anakart, USB 3.0 desteği içinse NEC tarafından hazırlanan USB 3.0 kontrol yongasını kullanıyor ki bu yonga USB 3.0 destekli diğer anakartlarda da yer alan ortak çözüm olarak dikkat çekiyor. Agresif soğutucu tasarımıyla da dikkat çeken 890FX çipsetli MSI 890FX-GD70'in hız aşırtma konusunda da güçlü özelliklere sahip olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Donanimhaber.com olarak C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle dünyada ilk defa 6.8GHz'in üzerine yine bir MSI çözümü olan 790FX+SB750 çipsetli 790FX-GD70 ile çıkmış daha sonra 7040MHz ile rekoru bizden devralan Rus ekibi de çalışmalarında aynı anakartı kullanmıştı. 890FX-GD70'in de yeni yonga setinin geliştirilen hız aşırtma potansiyeli ve MSI'ın özel hız aşırtma teknolojilerine ev sahipliği yaparak 6 çekirdekli işlemciler için güçlü hız aşırtma özellikleri sunması bekleniyor.

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Sekiz kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet, FireWire ve eSATA gibi halihazırda üst seviye anakartlarda gördüğümüz temel özelliklere de sahip olacak MSI 890FX-GD70, Tayvanlı anakart üreticisinin AMD işlemciler için yeni amiral gemisi olması bekleniyor. Şu an mühendislik örneği aşamasında olan anakartın üretimine ise Mart ayından önce başlanması beklenmiyor zira AMD'nin yeni yonga seti için üretime Şubat ayında başlayıp resmi lansmanı Nisan ayında gerçekleştireceği konuşuluyor. Diğer anakart üreticilerinin benzer çözümleriyle birlikte nihai versiyonunu muhtemelen Mart ayında Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında göreceğimiz 890FX-GD70'in fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte 790FX-GD70'ten biraz daha pahalı olması beklenebilir.