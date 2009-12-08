Ve LG Cookie de 10 milyonluk satış barajını aşarak önemli başarıya imza attı

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, düzenlediği basın duyurusu kapsamında dünya çapında 10 milyon adet S5230 ''Star'' satışı gerçekleştirdiklerini açıklamasının üzerinden uzun süre geçmedi ki benzer açıklamayı LG Mobile bugün yaptı.

LG'nin 2008 yılının kasım ayında lanse ettiği KP500 Cookie modeli 10 milyonluk satış barajını aşarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Toplam satışın 5.4 milyonunun Avrupa'da, 2 milyonunun Latin Amerika'da, 1 milyonunun Asya'da, 800.000 adedinin Güney Kore'de yapıldığı belirtildi.

Ülkemizde de satışına devam edilen KP500 Cookie, dört band GSM desteği, 3.0 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, LG'nin özel flash arayüzü, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth v2.1 + A2DP, 3.2 MP kamera, RDS'li FM radyo ve 900 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleriyle öne çıkıyor.