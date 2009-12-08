Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve LG Cookie de 10 milyonluk satış barajını aşarak önemli başarıya imza attı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,2b
1
22
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, düzenlediği basın duyurusu kapsamında dünya çapında 10 milyon adet S5230 ''Star'' satışı gerçekleştirdiklerini açıklamasının üzerinden uzun süre geçmedi ki benzer açıklamayı LG Mobile bugün yaptı.

LG'nin 2008 yılının kasım ayında lanse ettiği KP500 Cookie modeli 10 milyonluk satış barajını aşarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Toplam satışın 5.4 milyonunun Avrupa'da, 2 milyonunun Latin Amerika'da, 1 milyonunun Asya'da, 800.000 adedinin Güney Kore'de yapıldığı belirtildi.

Ülkemizde de satışına devam edilen KP500 Cookie, dört band GSM desteği, 3.0 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, LG'nin özel flash arayüzü, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth v2.1 + A2DP, 3.2 MP kamera, RDS'li FM radyo ve 900 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

 


http://www.lge.co.kr/cokr/pr/pr_news/FrontBoardDetailCmd.laf?seq=10641&catCode=N01&mncode=NEWS&actcode=NEWS Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
bn ilk çıktığında almıştım o zamanlar çok iyiydi ama şimdi 20 lira değer biçiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Lg Cookie için kapaklı bir kılıf nerden veya hangi siteden bulabilirim, bilen var mıdır acaba ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
kulaklık 3,5 mm olsa iyi olur. artık hepsi yapmaya başladı. birde divx. çift çekirdekli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bende 3 gun ewel aldım çok memnunum güzel bır işletım sistemı var benden gören arkadaşlarım topluca aldılar herkeze tavsıye ederimm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F-E-N-E-R-T-U-N-C 9 yıl

DH Misafiri

bende 3 gun ewel aldım çok memnunum güzel bır işletım sistemı var benden gören arkadaşlarım topluca aldılar herkeze tavsıye ederimm


evet sanırım bundan çok satıyor, kalitesini ve fiyatını gören alıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 9 yıl
benim merak ettiğim bu kadar telefon nereye gidiyor :) millet 3-4 telefon mu taşıyor anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bonan61 9 yıl
Çerez

kurabiye
çörek
bisküvi
biri
çekici kadın
bebek

Google çeviri de böyle diyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerem_DuUrden 9 yıl
DungeonKeeper
08.12.2009 Saat: 19:04
cookie kurabiye demek değil çerez demek
-----------------
Kanada da yasiorum, uzgunum ama yalnis biliosun :(
Kuru pasta,kurabiye,biskuit turevlerine burda cookie deniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
cookie ... kurabiye, (tatlı) çörek, (tatlı) kuru pasta; (tatlı) bisküvi
Cookie
Star
Corby
Bunlar çok satıyor,satacaktır. Benzerleri de satacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wayerlatsou 9 yıl
bende LG KM 900 kullanıyorum aşırı memnunum n 73 vardı bende kullanamam bunu dedim alışmam sadece 1 günümü aldı ve kasası çok şık yani bence lg hem işi çözmüş hemde fiyatı bütün içtenliğimle lg yi öneneririm saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 9 yıl
cookie kurabiye demek değil çerez demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerrar12 9 yıl

DungeonKeeper
cookie kurabiye demek değil çerez demek

İnat kötü bir şey, özellikle de doğruluğu mutlak olmayan bir konuda inat etmek :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20209 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim