Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve Phenom II işlemciler dizüstüne geliyor; AMD'den Danube platformu

AMD dizüstü bilgisayar pazarında yükselişe geçmeyi hedefliyor. Dört çekirdekli Phenom II işlemcilerin kullanıldığı Danube platformu detaylandı.
9 yıl
7,1b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir röportajında kârlı bir operasyona dönüşmek ve pozisyonunumuzu güçlendirmek istiyor, bunun için dizüstü bilgisayar pazarına daha fazla önem vermeyi planladıklarını belirtmişti. Kaynakların verimli kullanımı adına şu an için netbook'lara yönelik herhangi bir planlama içerisinde olmadıklarına değişnen Dirk Meyer, dizüstü bilgisayar pazarında başarısız olmaları için hiç bir neden bulunmadığını, rekabetçi çözümlerle pazar payını geliştirebileceklerini ifade etmişt. Intel'in Centrino platformu ile kontrolü elinde bulundurduğu pazarda AMD'nin nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden merak konusu. Zira bilindiği üzere firma masaüstü ve sunucu sistemler için en güçlü olduğu dönemde bile mobil sistemlerde benzer başarıyı tekrarlayamamıştı.

Ve Phenom II işlemciler dizüstüne geliyor; AMD'den Danube platformu
Tam Boyutta Gör

AMD dizüstü bilgisayarlar için Phenom II serisi dört çekirdekli mobil işlemcilerini hazırlıyor.

ATi'nin satın alınmasıyla birlikte endüstri analizleri AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarında daha agresif bir tutum sergileyebileceğini, gelişmiş özelliklere sahip entegre grafik çözümleriyle pazar payı kazanabileceğini belirtmişlerdi. ATi'nin satın alınması sonrasında AMD'nin ilk ciddi girişimi olarak geçtiğimiz sene anons edilen Puma kod adlı yeni mobil platformu, kağıt üzerinde dikkat çekici özelliklere sahip olmasına rağmen beklenen sıçramayı gerçekleştirememişti. Intel ile kıyaslandığında üretim teknolojilerina bağlı olarak daha yüksek güç tüketemi ve eski jenerasyon mikroişlemci mimarisinin kullanımından kaynaklanan işlemci model seçeneğinin az olmasından ötürü pazar performansı beklenenin altında seyreden Puma platformundan sonra AMD yeni bir platformu ile çok daha güçlü bir şekilde gelmeye hazırlanıyor.

Danube kod adı verilen ve Mayıs ayında anons edilmesi beklenen yeni mobil platform ile AMD, Phenom II işlemci ailesini dizüstü bilgisayarlarda kullanmaya başlayacak. Danube platformunun merkezinde M880G (RS880M) çipseti olacak. DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4200 IGP'sine sahip olan çipsete SB820 olarak isimlendirilen SATA-III destekli yeni güney köprüsü eşlik edecek. Danube platformu için entegre grafik birimine sahip olmayan herhangi bir yeni çipset hazırlamayacağı belirtilen AMD, kullanılan entegre grafik biriminin pazardaki en güçlü çözüm olduğunu belirtiyor. Öte taraftan dizüstü bilgisayar üreticileri Danube platformunu temel alan yeni nesil taşınabilir bilgisayarlarında, DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisi başta olmak üzere harici ekran kartları da kullanabilecekler.

AMD'nin Danube platformunda kullanmayı planladığı mobil işlemcilerin tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Masaüstü ve sunucu sistemlerden sonra dizüstü bilgisayarlarda da dört çekirdekli işlemci kullanımına başlayacak olan AMD, Athlon II ve V serisi maliyet odaklı mobil işlemcilerinde K9 mimarisini, orta ve üst segmente yönelik diğer işlemcilerinde ise K10 mimarisine yer verecek. 128-Bit kayar nokta işlem birimine sahip olacak mobil işlemcilerin arasında en dikkat çekici olanı kuşkusuz ki Phenom II X920 Black Edition. Extreme Edition serisi Intel işlemcilere rakip olacak dört çekirdekli yeni model, 2.3GHz'de çalışacak ve 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelecek. Isıl güç tasarımı 45 Watt olan işlemcinin Intel cephesinde 44 Watt TDP'li Core 2 Quad Q9000 işlemcisine rakip olması bekleniyor.

Ve Phenom II işlemciler dizüstüne geliyor; AMD'den Danube platformu
Tam Boyutta Gör

Danube platformunda dört çekirdekli Phenom II işlemci ailesiyle birlikte RS880M çipset ve DirectX 11 destekli ekran kartları kullanılacak.

Black Edition serisi altında hazırlanan ve çarpan kilidi açık olarak gelmesi beklenen Phenom II X920 Black Edition işlemcisinin Desktop Replacement olarak bilinen ve masaüstü sistemler ayarında performans sunabilen yüksek performansı sınıfı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. AMD ayrıca dört çekirdekli iki mobil işlemci daha hazırlıyor. Phenom II N920 ve Phenom II P930 olarak isimlendirilen yeni modellerin 2GHz ve 1.6GHz'de çalışmaları beklenirken, sırasıyla 35 Watt ve 25 Watt düzeyinde güç tüketmeleri bekleniyor. Masaüstü sistemler için hazırlanan Phenom II ailesinden farklı olarak TDP seviyesinin düşürülmesi adına 6MB kapasiteli L3 bellek birimine sahip olmayan mobil işlemcilerin çift ve üç çekirdekli temsilcileri de Danube platformu ile birlikte AMD tarafından pazara sunulacak.


http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20091217191244_AMD_Readies_Phenom_II_Processors_for_Mobile_Computers_for_May_Launch.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
turkey2008abc 8 yıl
İnteldeki turbo boost tarzı bişey yapmadıkları sürece sürekli intelin altında ezilecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunnslinger 8 yıl
AMD güçlesin arkadaşlar, hiç zararı yok. İntel sevenlerin de dahil olmak üzere yararına. Rekabet iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
notebooklarda masaüstülerle eşit giiyo nerdeyse :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
geugmaster 9 yıl
mesela sana değil
mesajları okuyarak gel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
geugmaster 9 yıl
acer 6530g var elimde
puma platformu
zm-86 2,3ghz işlemci
mob.hd3650 gpu
4gb ram
vista puanı 5,1
crysisten callof5 e istediğim oyunu rahatlıkla oynatıyor
gayet memnunum. ısınma sorunuda yok nerden uyduruyosunuz bunları yada neden?
notebookchek den mi öğreniyosunuz?
daha öğrenek çok şeyiniz var demek
bi tutturdular amd ısınıyoda ısınıyo
bırakın artık bunları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
hayırola kardeş? kime ne amaçla sesleniyorsun pek anlaşılmadı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
Mayıs ayına kadar Intel 32 nm mobil çözümlerini piyasada yaygınlaştırır, AMD'ye yine fazla bir pazar payı bırakmaz gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VMTX 9 yıl
amd nin notebook pazarındaki yenilikleri hep geç olmuştur.benim düşüncem özellikle ati yi satın aldıktan sonra ana pazar payı olan masaüstü,server ve ekrankartı piyasasında öncelikli olarak birşeyler yapmak.gördüğüm kadarı ile bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdiler.

notebook pazarı için firmanın bu gecikmelerini anormal karşılamıyorum.çünkü herzaman dediğim gibi önceden bir rakibi olna intel e rekabet söz konusuyken şimdi iki rakip sözkonusu.

bence notebook pazarında turionx2 serisi ile firma öyle kötü de iş çıkarmadı açıkçası.puma ultra serisi bir platformla ( turion x2 ultra-hd3650 ve daha üst seviye ekrankartı )bügün hala birçok çıkan oyunu oynanabilirlik seviyesinde oynamanız mümkün.

ama intel in kendi geliştirdiği çözümlerde bu söz konusu bile olamaz.ancak ati veya nvidia ekran kartlılar multimedia konusunda öne geçiyorlar.intel in kendi çözümleri sadece ofis amaçlı.

biraz avukatlığını yapar gibi oldu ama :)

saygılarımla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibonline 9 yıl
geçti bolu pazarı sür eXXX niğdeye amd de jeton geç düşüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GurcellOnline 9 yıl
nVidia DirectX11 destekli urunler icin gec kaldi. AMD notebook platformlari icin gec kaldi. Intel Ekran karti konusunda cok ama cok gec kaldi. Bizde butun bunlara ragmen hala notebook almak icin acele ediyoruz. Ne kadar garip bir durum degilmi. Resmen kisir dongu yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl

Gurcellonline

nVidia DirectX11 destekli urunler icin gec kaldi. AMD notebook platformlari icin gec kaldi. Intel Ekran karti konusunda cok ama cok gec kaldi. Bizde butun bunlara ragmen hala notebook almak icin acele ediyoruz. Ne kadar garip bir durum degilmi. Resmen kisir dongu yani.


kim acele ediyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
çok heycanlandım phenom 2 ler geliomuş Pıııırt!..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl
Bir ara atoma rakip olarak Athlon x2 3250 gelcekti 22W TDP ile. Ama o proje de yalan oldu anlaşılan.
Bir de tabloda bir ilginçlik var. L3 önbelleği olmayan işlemciye phenom II demişler

Şunlara athlon II mobile deyin de bari isimlendirmeler anlamlı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
Q9000 2009'un başında çıkmıştı, daha da önemli i7-720QM şu an piyasada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorn 9 yıl

IhtiyarDelikanli

çok heycanlandım phenom 2 ler geliomuş Pıııırt!..



?
sen alma arkadaşım phenom 2, hatta sen amd bile deme, nasıl bir yorumdur bu -.-
haber bu haber, adamlar laptopta phenom2 kullancakmış, beğen beğenme, bu konu hakkında fikrin varsa konuş, amaç post spam'sa buyur devam et.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7079 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mobil işlemci, Notebook ve
6 etiket daha dizüstü bilgisayar cpu laptop mobil amd İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Biostar'dan Simon Wu ile röportaj 9 yıl MSI BigBang Trinergy test masamızda! 9 yıl New Super Mario Bros. Wii İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim