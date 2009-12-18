Ve Phenom II işlemciler dizüstüne geliyor; AMD'den Danube platformu

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir röportajında kârlı bir operasyona dönüşmek ve pozisyonunumuzu güçlendirmek istiyor, bunun için dizüstü bilgisayar pazarına daha fazla önem vermeyi planladıklarını belirtmişti. Kaynakların verimli kullanımı adına şu an için netbook'lara yönelik herhangi bir planlama içerisinde olmadıklarına değişnen Dirk Meyer, dizüstü bilgisayar pazarında başarısız olmaları için hiç bir neden bulunmadığını, rekabetçi çözümlerle pazar payını geliştirebileceklerini ifade etmişt. Intel'in Centrino platformu ile kontrolü elinde bulundurduğu pazarda AMD'nin nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden merak konusu. Zira bilindiği üzere firma masaüstü ve sunucu sistemler için en güçlü olduğu dönemde bile mobil sistemlerde benzer başarıyı tekrarlayamamıştı.

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AMD dizüstü bilgisayarlar için Phenom II serisi dört çekirdekli mobil işlemcilerini hazırlıyor.

ATi'nin satın alınmasıyla birlikte endüstri analizleri AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarında daha agresif bir tutum sergileyebileceğini, gelişmiş özelliklere sahip entegre grafik çözümleriyle pazar payı kazanabileceğini belirtmişlerdi. ATi'nin satın alınması sonrasında AMD'nin ilk ciddi girişimi olarak geçtiğimiz sene anons edilen Puma kod adlı yeni mobil platformu, kağıt üzerinde dikkat çekici özelliklere sahip olmasına rağmen beklenen sıçramayı gerçekleştirememişti. Intel ile kıyaslandığında üretim teknolojilerina bağlı olarak daha yüksek güç tüketemi ve eski jenerasyon mikroişlemci mimarisinin kullanımından kaynaklanan işlemci model seçeneğinin az olmasından ötürü pazar performansı beklenenin altında seyreden Puma platformundan sonra AMD yeni bir platformu ile çok daha güçlü bir şekilde gelmeye hazırlanıyor.

Danube kod adı verilen ve Mayıs ayında anons edilmesi beklenen yeni mobil platform ile AMD, Phenom II işlemci ailesini dizüstü bilgisayarlarda kullanmaya başlayacak. Danube platformunun merkezinde M880G (RS880M) çipseti olacak. DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4200 IGP'sine sahip olan çipsete SB820 olarak isimlendirilen SATA-III destekli yeni güney köprüsü eşlik edecek. Danube platformu için entegre grafik birimine sahip olmayan herhangi bir yeni çipset hazırlamayacağı belirtilen AMD, kullanılan entegre grafik biriminin pazardaki en güçlü çözüm olduğunu belirtiyor. Öte taraftan dizüstü bilgisayar üreticileri Danube platformunu temel alan yeni nesil taşınabilir bilgisayarlarında, DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisi başta olmak üzere harici ekran kartları da kullanabilecekler.

AMD'nin Danube platformunda kullanmayı planladığı mobil işlemcilerin tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Masaüstü ve sunucu sistemlerden sonra dizüstü bilgisayarlarda da dört çekirdekli işlemci kullanımına başlayacak olan AMD, Athlon II ve V serisi maliyet odaklı mobil işlemcilerinde K9 mimarisini, orta ve üst segmente yönelik diğer işlemcilerinde ise K10 mimarisine yer verecek. 128-Bit kayar nokta işlem birimine sahip olacak mobil işlemcilerin arasında en dikkat çekici olanı kuşkusuz ki Phenom II X920 Black Edition. Extreme Edition serisi Intel işlemcilere rakip olacak dört çekirdekli yeni model, 2.3GHz'de çalışacak ve 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelecek. Isıl güç tasarımı 45 Watt olan işlemcinin Intel cephesinde 44 Watt TDP'li Core 2 Quad Q9000 işlemcisine rakip olması bekleniyor.

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Danube platformunda dört çekirdekli Phenom II işlemci ailesiyle birlikte RS880M çipset ve DirectX 11 destekli ekran kartları kullanılacak.

Black Edition serisi altında hazırlanan ve çarpan kilidi açık olarak gelmesi beklenen Phenom II X920 Black Edition işlemcisinin Desktop Replacement olarak bilinen ve masaüstü sistemler ayarında performans sunabilen yüksek performansı sınıfı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. AMD ayrıca dört çekirdekli iki mobil işlemci daha hazırlıyor. Phenom II N920 ve Phenom II P930 olarak isimlendirilen yeni modellerin 2GHz ve 1.6GHz'de çalışmaları beklenirken, sırasıyla 35 Watt ve 25 Watt düzeyinde güç tüketmeleri bekleniyor. Masaüstü sistemler için hazırlanan Phenom II ailesinden farklı olarak TDP seviyesinin düşürülmesi adına 6MB kapasiteli L3 bellek birimine sahip olmayan mobil işlemcilerin çift ve üç çekirdekli temsilcileri de Danube platformu ile birlikte AMD tarafından pazara sunulacak.

http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20091217191244_AMD_Readies_Phenom_II_Processors_for_Mobile_Computers_for_May_Launch.html