Ve Zotac ION 2 tabanlı mini-bilgisayarını gösterdi

Pinetrail kod adlı ikinci nesil Atom platformu ve GT218 ile karşınızda ION 2 - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

GeForce GTS 250 Eco serisi yeni ekran kartlarını ve Mini-ITX formundaki H55 anakartını geçtiğimiz günlerde lanse eden Zotac, CES 2010 fuarı kapsamında üzerinde çalıştığı yeni çözümleri de gösterdi. Ekran kartı tarafından Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil GPU'larını bekleyen firma, fuar kapsamında üzerinde çalıştığı yeni nesil anakart ve mini-bilgisayar çözümlerini sergilemeyi tercih etti.

Medya bilgisayarları ve kompakt boyutlu performans sistemleri için hazırladığı anakartlarla son dönemde sık sık gündeme gelen Zotac hatırlanacağı üzere Mag adını verdiği Nvidia ION tabanlı mini-bilgisayarıyla hem tasarım hem de performans açısından dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Zotac'ın Las Vegas'daki konuklarına gösterdiği yeni çözümlerden ilki Intel'in CULV platformunu temel alan sistem oldu.

Bilindiği üzere Intel'in CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformu, ultra ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılıyor. Ancak Zotac, CULV platformunu masaüstü için hazırlanan yeni mini-bilgisayarında kullandı. Intel'in GS45 Express yonga seti üzerine inşa edilen sisteme çift çekirdekli Pentium SU4100 (45nm 2MB bellek, 1.30 GHz, 800 MHz FSB, 10 Watt TDP) işlemcisinin güç verdiği açıklandı.

CULV platformunu temel alan mini-bilgisayar Zotac'ın tek sürprizi değil. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan firma, bu avantajını kullanarak ION 2 tabanlı bilgisayarını da gösterdi. ION platformundan farklı olarak ION 2 bir çipset değil. Intel'in entegre grafik ve bellek kontrolcüsüne geçmesinden ötürü Nvidia, ION2'yi PCIe ara birimini kullanan harici bir GPU olarak tasarladı.

Zotac'ın sisteminde de görülebileceği üzere ION 2, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunu kullanıyor ki bu GPU bilindiği üzere masaüstü sistemlerde GeForce G210/G310 modellerine güç veriyor. 16x paralel işlem birimine ek olarak CUDA ve PureVideo HD gibi teknolojilerle donatılan ION 2, bir önceki jenerasyona göre daha yüksek 3D performansı ve daha gelimiş HD video deneyimi sunacak.

Zotac ayrıca ilk defa AMD tabanlı mini-bilgisayar da hazırlıyor. Firma yeni sisteminde AMD'nin Congo platformu kapsamında Athlon Neo işlemcisine ve Radeon HD 3200 IGP'sine yer verecek.