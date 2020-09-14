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    Venüs'te yaşam izi bulundu! Astronomlar bugün tarihi açıklamayı yapacak

    Astronomların bugün yapacağı tarihi duyuruyla ilgili bazı bilgiler önceden sızdırıldı. Venüs'te, 'yaşam izi' olarak kabul edilen fosfin bileşenin yoğun miktarlarda bulunduğu açıklandı.
    6 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    5,9b
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Venüs'te yaşam izi bulundu! Astronomlar bugün tarihi açıklamayı yapacak
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    Güneş Sistemi'mizin ilginç gezegenlerinden Venüs bugün sürpriz bir duyurunun odağı olacak. Farklı kaynaklardan gelen haberlere göre; uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, Venüs atmosferinde bulunan yaşam izlerine dair bugün tarihi bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.  

    Venüs'ta fosfin bulundu

    Astrobiology.com'da yer alan bilgilere göre, astronomlar bugün Venüs atmosferinde yoğun bir fosfin varlığının keşfedildiğini duyurucak. Fosfin bileşeni astronomi dünyasında önemli bir biyo-imza, yani potansiyel bir yaşamın varlığına işaret eden bir bileşen olarak görülüyor. Astronomlar Venüs'te çok yoğun miktarda fosfin keşfedildiğini ve abiyotik bir mekanizmanın bu miktarda fosfin üretmesinin mümkün görülmediğini ifade ediyor.

    Venüs'teki fosfin keşfi Şili'de yer alan Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizgesi (ALMA) ve Hawaii'deki James Clerk Maxwell teleskobu kullanılarak yapılmış. Araştırmayı gerçekleştiren ekipte Manchester Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Cardiff Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar var. Ünlü bazı bilim insanlarını da içeren araştırmanın tam makalesi bugün Nature Astronomy'de yayınlanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?

    Bugünkü duyurunun genel içeriği hala tam olarak belli değil. Bilim insanları Venüs'teki fosfin keşfini tam olarak nasıl yorumlayacak şu an için bilemiyoruz. Ancak araştırmaya ait detayların yabancı basında gazetelere üç dört gün önce verildiğini ve konuyla ilgili 14 Eylül'e kadar ambargo uygulandığını biliyoruz. Bilim insanlarının da bu keşif için büyük bir heyecan duyduğunu söyleyebiliriz.

    Venüs'ün yüzeyinden çekilmiş fotoğraf:

    Venüs'te yaşam izi bulundu! Astronomlar bugün tarihi açıklamayı yapacak

    Venüs boyutları ve kütlesi itibarıyla aslında Güneş Sistemi'nde Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olarak biliniyor. Ancak inanılmaz yoğun atmosferi (Dünya'nın 100 katı) ve ekstrem yüzey sıcaklıkları (ortalama 450 santigrat derece) nedeniyle Venüs yaşam arayışlarında Mars kadar ilgi odağı olamadı. Yine de Venüs'ün yoğun bulutlarında sıcaklıkların ve atmosfer basıncının çok uygun aralıklarda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yaklaşık 50 km yükseklikte Venüs bulutlarında bir şehir inşa etme fikri hala bilim dünyasında popülerliğini koruyor.

    Bakalım bilim insanları bugün nasıl açıklamalar yapacak.



    http://astrobiology.com/2020/09/phosphine-detected-in-the-atmosphere-of-venus---an-indicator-of-possible-life.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    poyrazispir12 6 sa. en beğenilen ironturk
    Mizah şelalesi
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    maniague (Mehmed Şamil ER) 5 sa. ironturk
    Şu esprinin biraz daha az komiğini yap da gülmekten altımıza sıçmayalım birader.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    BekirHan (Bekir Han) 5 sa.
    Ne kadar saçma yorumlar var böyle. Cidden anlamak zor.

    Bu arada yukarıdaki fotoğraf yıllar önce sovyetlerin Venüs' e gönderdiği Venera aracından gelen fotoğraflardan. Dakikalar içinde yoğun atmosfer etkisi (kimyasal etkiler) ve sıkcaklık nedeniyle araç kırıma uğramış ve iletişimi kesilmişti. Dünya dışı bir gezegende çekilmiş ilk fotoğraftır.
    Ne kadar saçma yorumlar var böyle. Cidden anlamak zor. Bu arada yukarıdaki fotoğraf yıllar önce sovyetlerin Venüs' e gönderdiği Venera aracından gelen f...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    estimates29 (sasad asd) 2 sa.
    Kedidir kedii . Trafoya kacmistir
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 2 sa.
    Gezegende kesfedilmeyi bekleyen bicok sey oldugunu dusunuyorum. Insan omru yeter mi idk ama muhtemelen asiri guzel seyler var bilmedigimiz. Belki de, dunyadan cok uzak baska bi gezegende farkli bi yasam vardir. Ne biz onlari biliyoruz ne onlar bizi biliyor. Olabilir bilemeyiz, keske soyle gezegende hizli ve rahatca kesif yapilabilecek bi arac gelistirilse, 3 5 astoronot binip kesif yapabilse :P
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    noobszle 2 sa.
    fizikçilerin , meta fizik diye anlattığı seyler bizim mucizeler olmasın gecen discoda evrenin sırları belgeselinde yer çekimini kabul etmeyen bir bilim adamı , yerin çektiği filan yok bu cekimi açıklarken evrenin karanlığından gelen bir enerjinin bizi yerde tutugunu ifade etti bu adamı biraz araştırdim adam ateist mis ama Hristiyanlık hakkında cok ağır ifadeler kullanıyor , İslamiyet hakkında da keza öyle ama hadis kaynaklarını araştırmış daha doğrusu tavsiye almış , 1500 yil önceden ifade edilen , ayet ve hadislerin su iradesi adam da korkuya sebep olmuş , "sizi bir düzen içinde tutuyoruz bıraksak dağılım gidersiniz " ve tezinin doğru olduğuna inanmış bugün ise ateist olmasına rağmen İslami kaynakları araştırıyor ve belkide bir gün inançlı olacağım diyor ... korkutucu bir durum olduğunu da eklemiş , Acaba bu olaylara nasıl bakıyor 🤔
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    Sâwyer (Samet ) 3 sa.
    Cehalet en öldürücü virüsden daha tehlikelidir. Bu tür konuları mümkünse Reddit den takip edin en azından cehalet kokan yıkık yorumlarla mideniz bulanmamış olur. Şahsen korona bu işin fragmanı, filmin devamı cahillerle savaşın güzel bir örneği olacak gibi
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    kibirli ateist 3 sa. yeni yorumcu
    Bu gün okuduğum başka bir haberde de şöyle yazıyordu:
    "10 milyon yıldız incelendi, ancak dünya dışı bir medeniyete işaret eden herhangi bir ize rastlanmadı."
    Bilim dünyasının covid-19 hakkındaki verdiği muallak bilgilerden bıktık bari bir de siz başlamayın.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. kibirli ateist
    Medeniyet dememişler ki yaşam izi demişler. Bu her şey olabiliyor, yok donmuş bakteri, yok yanmış trojen :) Yani yaşam mı yaşam ama medeniyet değil tabi ki.
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    Venomv 4 sa. (düzenlendi)
    ey bilimsel gelişmelerde espri yapmaya çalışan cahiller gidin kendi seviyenizdeki şu konuda espri kasın. https://mobile.donanimhaber.com/cumali-ceber-e-imdb-den--128254683 bilimi ciddiye alanların para birimi bizim paramızdan 7.5 kat değerli. ekonomik olarak bizden daha rahat yaşıyorlar. bu adamlar araştırdığı için sen elektriği interneti akıllı telefonu arabayı kullanabiliyorsun uçağa trene binebiliyorsun.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 4 sa.
    Venüs'ta !
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    Portraitclub 4 sa. (düzenlendi)
    Bulutların üstünde bir şehir nasıl inşaa edilecek? Bir de 50km dünya da en yüksek gökdelen bile 800m Stratosfer yüzeyinde evlerin olması gibi.



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    isosonsuz (İsmail Can Karacaoğlu) 4 sa. Portraitclub
    Uluslarası uzay istasyonu gibi yörüngede dönen bir yaşam alanı olabilir ancak.
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    tolga_3838 (tolga tiftik) 4 sa.
    Millet sidik yarışına girmiş. Neyin çişi bu?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa.
    460 küsür derece ve yaşam. Siz buna yaşamak mı diyorsunuz?
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    plastikbardak 2 sa. ilkerinanç
    aslında yaşamdan kastı mikroskobik canlıda olabilir. İzlediğim bir belgeselde venüsün bulutlarında yaşam olma ihtimalinden bahsediyordu.
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    5856 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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