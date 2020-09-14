Venüs'te yaşam izi bulundu! Astronomlar bugün tarihi açıklamayı yapacak

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Güneş Sistemi'mizin ilginç gezegenlerinden Venüs bugün sürpriz bir duyurunun odağı olacak. Farklı kaynaklardan gelen haberlere göre; uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, Venüs atmosferinde bulunan yaşam izlerine dair bugün tarihi bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Venüs'ta fosfin bulundu

Astrobiology.com'da yer alan bilgilere göre, astronomlar bugün Venüs atmosferinde yoğun bir fosfin varlığının keşfedildiğini duyurucak. Fosfin bileşeni astronomi dünyasında önemli bir biyo-imza, yani potansiyel bir yaşamın varlığına işaret eden bir bileşen olarak görülüyor. Astronomlar Venüs'te çok yoğun miktarda fosfin keşfedildiğini ve abiyotik bir mekanizmanın bu miktarda fosfin üretmesinin mümkün görülmediğini ifade ediyor.

Venüs'teki fosfin keşfi Şili'de yer alan Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizgesi (ALMA) ve Hawaii'deki James Clerk Maxwell teleskobu kullanılarak yapılmış. Araştırmayı gerçekleştiren ekipte Manchester Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Cardiff Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar var. Ünlü bazı bilim insanlarını da içeren araştırmanın tam makalesi bugün Nature Astronomy'de yayınlanacak.

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Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?

Bugünkü duyurunun genel içeriği hala tam olarak belli değil. Bilim insanları Venüs'teki fosfin keşfini tam olarak nasıl yorumlayacak şu an için bilemiyoruz. Ancak araştırmaya ait detayların yabancı basında gazetelere üç dört gün önce verildiğini ve konuyla ilgili 14 Eylül'e kadar ambargo uygulandığını biliyoruz. Bilim insanlarının da bu keşif için büyük bir heyecan duyduğunu söyleyebiliriz.

Venüs'ün yüzeyinden çekilmiş fotoğraf:

Venüs boyutları ve kütlesi itibarıyla aslında Güneş Sistemi'nde Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olarak biliniyor. Ancak inanılmaz yoğun atmosferi (Dünya'nın 100 katı) ve ekstrem yüzey sıcaklıkları (ortalama 450 santigrat derece) nedeniyle Venüs yaşam arayışlarında Mars kadar ilgi odağı olamadı. Yine de Venüs'ün yoğun bulutlarında sıcaklıkların ve atmosfer basıncının çok uygun aralıklarda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yaklaşık 50 km yükseklikte Venüs bulutlarında bir şehir inşa etme fikri hala bilim dünyasında popülerliğini koruyor.

Bakalım bilim insanları bugün nasıl açıklamalar yapacak.

http://astrobiology.com/2020/09/phosphine-detected-in-the-atmosphere-of-venus---an-indicator-of-possible-life.html

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