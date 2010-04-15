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Verbatim Store 'n' Go serisi taşınabilir sabit diskler satışa sunuldu

Verbatim, Store 'n' Go serisi taşınabilir sabit disklerini satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,9b
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizde daha çok optik medyaları ile tanınan Verbatim, Store "n" Go serisi adı altında farklı kapasitelere sahip 2.5 inç'lik taşınabilir sabit disklerini satışa sundu. Kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, siyah, gümüş, sarı, mor ve turuncu renklerle üretilen sabit diskler USB 2.0 arabirini kullanıyor. 81 x 117 x 16 mm boyutlara ve 135 g ağırlığa sahip olan Store "n" Go serisi sabit disklerde enerji tasarrufu için "Green" adı verilen bir buton bulunuyor. Bu buton ile sabit disklere ihtiyaç olmadığı zaman uyku moduna alınabiliyor.

250GB, 320GB, 500GB, 640GB, 750GB ve 1TB kapasitelerle satılacak olan Verbatim Store "n" Go serisi sabit diskler, Nero BackItUp Essentials ve Burn yazılımları ile satılacak. Renkli tasarımlara sahip olan Verbatim Store "n" Go serisi sabit diskler, 80$, 94$, 107$, 121$, 134$ ve 256$ fiyat etiketleriyle satışa sunuldu

 


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Batuist 9 yıl
hangi marka disk kullanıyor onun bilgisi olsa daha iyi olurdu...
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