Samsung, yeni OLED ve 3D oyuncu monitörlerini tanıttı

- Samsung Odyssey 3D (G90XF)
- Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF)
- Samsung Odyssey G9 (G91F)
- Samsung ViewFinity S8 (S80UD)
- Yorumlar
Seride ayrıca yanma korumasına sahip 240 Hz yenileme hızına sahip sektörün ilk 4K monitörü olan Odyssey OLED G8 dikkat çekiyor. Daha sürükleyici oyun deneyimi için kavisli ultra geniş monitör olan Odyssey G9 ve üretkenlik için tasarlanan, ergonomik tasarıma sahip USB-C bağlantılı ViewFinity S8, Samsung’un 2025 Odyssey oyun monitörü serisini oluşturuyor.
Samsung Odyssey 3D (G90XF)
Monitör, 4K ekran, 165Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi (GtG) sunuyor ve akıcı oyun deneyimi için AMD FreeSync Premium’u destekliyor ve NVIDIA G-SYNC uyumlu. Edge Lighting, monitör altındaki renkleri ekranla senkronize ederek 3D deneyimini geliştiriyor.
- Ekran boyutu: 27 inç 4K
- 3D teknolojisi: Göz takibi ve mercekli lens, gözlük gerektirmiyor
- 3D içerik erişimi: Reality Hub uygulaması
- Yenileme Hızı: 165Hz
- Tepki Süresi: 1ms (GtG)
- Adaptive Sync: AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Uyumlu
- Aydınlatma: Kenar Aydınlatması (oyuna uyarlanabilir)
Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF)
Underwriters Laboratories (UL) sertifikalı Glare Free teknolojisi yansımaları azaltıyor. Samsung'un OLED Safeguard+'ı, parlaklığı azaltmadan yanmaya karşı koruma sağlamak için grafit levhalardan beş kat daha iyi ısı dağıtan Titreşimli Isı Borulu Dinamik Soğutma Sistemi içeriyor.
- Ekran boyutu: 27 inç ve 32 inç
- Çözünürlük: 4K
- Yenileme hızı: 240Hz
- Tepki süresi: 0,03ms (GtG)
- Panel teknolojisi: 4K QD-OLED
- HDR: VESA DisplayHDR TrueBlack 400
- Parlama azaltma: Glare Free (UL sertifikalı)
- Yanma koruması: Dinamik Soğutma Sistemine sahip Samsung OLED Safeguard+
- Adaptive Sync: AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Uyumlu
- Tasarım: İnce metal, Core Lighting+, Ergonomik stand
Samsung Odyssey G9 (G91F)
Çoklu görev, Picture-by-Picture ve Picture-in-Picture modlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve Resim içinde Resim’de esnek boyutlandırma ile iki cihazın aynı anda görüntülenmesini sağlıyor. Auto Source Switch+, açıldığında bağlı cihazları anında algılayıp gösteriyor.
- Ekran: 49 inç Dual QHD, 1000R kavisli
- Yenileme hızı: 144Hz
- Tepki süresi: 1ms
- Adaptive Sync: AMD FreeSync Premium Pro
- HDR: VESA DisplayHDR 600, HDR10+ Gaming
- Çoklu görev: Picture-by-Picture, Picture-in-Picture
- Bağlantı: Auto Source Switch+
Samsung ViewFinity S8 (S80UD)
ViewFinity S8, konfor ve verimlilik için tasarlanmış. TÜV Rheinland tarafından ergonomik çalışma monitörü olarak onaylı. Akıllı Göz Bakımı, kullanıcıların gözlerindeki yorgunluğu azaltıyor. Monitör, iş ve eğlence cihazlarını bağlamayı kolaylaştıran 90 W USB-C portuna sahip.
- Ekran: 37 inç 16:9 4K
- Renk derinliği: 1 milyar renk
- HDR: HDR10
- Ergonomi: TÜV Rheinland sertifikalı
- Göz Bakımı: Intelligent Eye Care (TÜV sertifikalı)
- Bağlantı: 90W USB-C
- KVM switch
Yeni Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 ve Odyssey G9 bugün itibarıyla ön siparişe açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!