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    Samsung, yeni OLED ve 3D oyuncu monitörlerini tanıttı

    Samsung, 2025 Odyssey oyun monitörlerini duyurdu. Yeni seride gözlüksüz 3D deneyimi sunan modelle birlikte sektörün ilk 4K 240Hz OLED ekranlı gaming monitörü Odyssey OLED G8, dikkat çekiyor.
    Samsung 2025 Odyssey oyun monitörleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, göz takibi ve mercekli lens teknolojisi kullanarak gözlüksüz 3D deneyimi sağlayan Odyssey 3D dahil olmak üzere dört yeni 2025 Odyssey oyun monitörünü duyurdu. Samsung, kullanıcı deneyimini geliştirmek için oyunlarına 3D efektler eklemek üzere üçüncü taraf oyun geliştiricileriyle birlikte çalışıyor.

    Seride ayrıca yanma korumasına sahip 240 Hz yenileme hızına sahip sektörün ilk 4K monitörü olan Odyssey OLED G8 dikkat çekiyor. Daha sürükleyici oyun deneyimi için kavisli ultra geniş monitör olan Odyssey G9 ve üretkenlik için tasarlanan, ergonomik tasarıma sahip USB-C bağlantılı ViewFinity S8, Samsung’un 2025 Odyssey oyun monitörü serisini oluşturuyor.

    Samsung Odyssey 3D (G90XF)

    Samsung Odyssey 3D (G90XF) 3D monitör özellikleri Tam Boyutta Gör
    27 inç monitör olan Odyssey 3D (G90XF), gözlüksüz 3D oyun deneyimi sunuyor. Reality Hub uygulaması aracılığıyla net, yüksek çözünürlüklü 3D görüntü oluşturmak için gelişmiş göz takibi teknolojisi ve mercekli lens kullanıyor. Bu, oyunlara ve videolara daha fazla odaklanmayı sağlıyor. Monitör ayrıca, uyumlu içeriği göz yorgunluğunu azaltarak 3D'ye dönüştüren YZ video dönüştürme özelliğine sahip.

    Monitör, 4K ekran, 165Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi (GtG) sunuyor ve akıcı oyun deneyimi için AMD FreeSync Premium’u destekliyor ve NVIDIA G-SYNC uyumlu. Edge Lighting, monitör altındaki renkleri ekranla senkronize ederek 3D deneyimini geliştiriyor.

    • Ekran boyutu: 27 inç 4K
    • 3D teknolojisi: Göz takibi ve mercekli lens, gözlük gerektirmiyor
    • 3D içerik erişimi: Reality Hub uygulaması
    • Yenileme Hızı: 165Hz
    • Tepki Süresi: 1ms (GtG)
    • Adaptive Sync: AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Uyumlu
    • Aydınlatma: Kenar Aydınlatması (oyuna uyarlanabilir)

    Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF)

    Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF) monitör özellikleri Tam Boyutta Gör
    Odyssey OLED G8 (G81SF), 27 inç ve 32 inç ekran seçeneğiyle geliyor. 27 inçlik model, 240Hz yenileme hızına sahip sektörün ilk 4K monitörü olma özelliğini taşıyor. Her iki boyutta da keskin detaylar, canlı renkler ve her açıdan yüksek kontrast için QD-OLED teknolojisi kullanılıyor, 250 nit parlaklık sağlanıyor ve VESA DisplayHDR TrueBlack 400 onaylı. Monitörler, AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC Uyumlu. İnce metal tasarım, kolay kurulum için Core Lighting+ ve ergonomik bir standa sahip.

    Underwriters Laboratories (UL) sertifikalı Glare Free teknolojisi yansımaları azaltıyor. Samsung'un OLED Safeguard+'ı, parlaklığı azaltmadan yanmaya karşı koruma sağlamak için grafit levhalardan beş kat daha iyi ısı dağıtan Titreşimli Isı Borulu Dinamik Soğutma Sistemi içeriyor.

    • Ekran boyutu: 27 inç ve 32 inç
    • Çözünürlük: 4K
    • Yenileme hızı: 240Hz
    • Tepki süresi: 0,03ms (GtG)
    • Panel teknolojisi: 4K QD-OLED
    • HDR: VESA DisplayHDR TrueBlack 400
    • Parlama azaltma: Glare Free (UL sertifikalı)
    • Yanma koruması: Dinamik Soğutma Sistemine sahip Samsung OLED Safeguard+
    • Adaptive Sync: AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Uyumlu
    • Tasarım: İnce metal, Core Lighting+, Ergonomik stand

    Samsung Odyssey G9 (G91F)

    Samsung Odyssey G9 (G91F) 4K ultrawide monitör özellikleri Tam Boyutta Gör
    49 inç ultrawide monitör olan Odyssey G9 (G91F), 1000R eğrisine sahip çift QHD ekran sunuyor. 144Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve yırtılma olmadan akıcı oyun için AMD FreeSync Premium Pro’ya sahip. VESA DisplayHDR 600 ve HDR10+ GAMING parlaklığı, kontrastı ve renk aralığını optimize ediyor.

    Çoklu görev, Picture-by-Picture ve Picture-in-Picture modlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve Resim içinde Resim’de esnek boyutlandırma ile iki cihazın aynı anda görüntülenmesini sağlıyor. Auto Source Switch+, açıldığında bağlı cihazları anında algılayıp gösteriyor.

    • Ekran: 49 inç Dual QHD, 1000R kavisli
    • Yenileme hızı: 144Hz
    • Tepki süresi: 1ms
    • Adaptive Sync: AMD FreeSync Premium Pro
    • HDR: VESA DisplayHDR 600, HDR10+ Gaming
    • Çoklu görev: Picture-by-Picture, Picture-in-Picture
    • Bağlantı: Auto Source Switch+

    Samsung ViewFinity S8 (S80UD)

    Samsung ViewFinity S8 (S80UD) iş monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    37 inç 4K monitör olan ViewFinity S8 (S80UD), selefinden yaklaşık %34 daha büyük. Samsung’un şimdiye kadar çıkardığı en büyük 16:9 monitörü. Monitör, HDR10’u destekliyor ve profesyonel çalışma için 1 milyar renk görüntülüyor.

    ViewFinity S8, konfor ve verimlilik için tasarlanmış. TÜV Rheinland tarafından ergonomik çalışma monitörü olarak onaylı. Akıllı Göz Bakımı, kullanıcıların gözlerindeki yorgunluğu azaltıyor. Monitör, iş ve eğlence cihazlarını bağlamayı kolaylaştıran 90 W USB-C portuna sahip.

    • Ekran: 37 inç 16:9 4K
    • Renk derinliği: 1 milyar renk
    • HDR: HDR10
    • Ergonomi: TÜV Rheinland sertifikalı
    • Göz Bakımı: Intelligent Eye Care (TÜV sertifikalı)
    • Bağlantı: 90W USB-C
    • KVM switch

    Yeni Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 ve Odyssey G9 bugün itibarıyla ön siparişe açıldı.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 16 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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