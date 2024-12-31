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Tam Boyutta Gör Elektronik görüntü teknolojileri alanında pazarın standartlarını belirleyen VESA, modern oyun monitörleri için iki yeni sertifikasyon standardını duyurdu. HDR teknolojisi ve Clear Motion özelliklerine odaklanan DisplayHDR True Black 1000 ve ClearMR 21000, önümüzdeki hafta yapılacak monitör duyurularıyla birlikte resmiyet kazanacak.

VESA, yeni DisplayHDR ve ClearMR görüntü standardını duyurdu

VESA’nın DisplayHDR True Black 1000 standardı, OLED ekranlarda 1000 nit tepe parlaklığına ulaşmayı mümkün kılıyor. Profesyonel uygulamaları desteklemek için tasarlanan bu sertifikasyon, HDR için daha önce yalnızca 600 nit ile sınırlıydı. Dolayısıyla son güncelleme, OLED monitörler için daha derin siyah seviyelerine olanak tanıyor.

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Son olarak VESA, Clear Motion için de ClearMR 21000 adı verilen yeni bir sertifikasyon katmanı ekledi. Yüksek hızlı oyun monitörlerine yönelik tasarlanan bu standart, 480 Hz ve daha yüksek yenileme hızına sahip ekranlar için hareket netliğini artırmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör 2025 yılı itibarıyla birçok üretici bu standartları benimsemeye hazırlanıyor. Gigabyte, yeni QD-OLED oyun monitörlerinde DisplayPort 2.1a (UHBR20) desteğiyle birlikte ClearMR 21000 sertifikasyonunu kullanacağını açıkladı. MSI, yeni modellerinin bu standartlarla uyumlu olacağını doğrularken, LG ise UltraGear OLED 480Hz Oyun Monitörü (27GX790A) ile ClearMR sertifikasyonunu alan ilk marka oldu.

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VESA, yeni DisplayHDR ve ClearMR görüntü standardını duyurdu