VESA, yeni DisplayHDR ve ClearMR görüntü standardını duyurdu
VESA’nın DisplayHDR True Black 1000 standardı, OLED ekranlarda 1000 nit tepe parlaklığına ulaşmayı mümkün kılıyor. Profesyonel uygulamaları desteklemek için tasarlanan bu sertifikasyon, HDR için daha önce yalnızca 600 nit ile sınırlıydı. Dolayısıyla son güncelleme, OLED monitörler için daha derin siyah seviyelerine olanak tanıyor.
Son olarak VESA, Clear Motion için de ClearMR 21000 adı verilen yeni bir sertifikasyon katmanı ekledi. Yüksek hızlı oyun monitörlerine yönelik tasarlanan bu standart, 480 Hz ve daha yüksek yenileme hızına sahip ekranlar için hareket netliğini artırmayı hedefliyor.