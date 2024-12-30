LG, dünyanın ilk bükülebilir 5K2K oyuncu monitörünü duyurdu: İşte yeni seri

Bükülebilir LG UltraGear geliyor
Yeni LG UltraGear oyuncu monitörü serinin tüm detayları CES fuarında belli olacak olsa da bu serinin en dikkat çeken modeli, dünyanın ilk 5K2K çözünürlük sunan bükülebilir OLED ekranı ile UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor (45GX990A) oldu. LG, bu monitörün sadece oyun deneyimini değil, aynı zamanda üretkenliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor.
Yeni modeller de mevcut
Bükülebilir ekran seçeneğinin yanı sıra LG, sabit 800R eğime sahip bir modeli de piyasaya sunuyor. Teknik özellikleri bakımından aynı olan 45 inçlik bu model (45GX950A), üretkenlik çalışmalarında göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen RGWB alt piksel düzeniyle dikkat çekiyor. Her iki model de 0.03ms (GtG) tepki süresi, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 ve 90W güç iletimli USB-C bağlantısı gibi özelliklerle donatılmış.
LG ayrıca, 39 inç boyutundaki UltraGear 39GX90SA modelini de tanıttı. Bu model, webOS işletim sistemi ile donatılmış bir "ev eğlence merkezi" olarak tanımlanıyor. Netflix ve diğer popüler platformlara kolay erişim sağlayan bu monitör, aynı zamanda USB Type-C bağlantısı ve ergonomik L şeklindeki standı ile kullanıcı dostu bir tasarım sunuyor. Bu monitör de yine 21:9 en boy oranını ve 800R eğrisini koruyor.Kaynakça https://www.engadget.com/computing/accessories/lgs-new-ultragear-lineup-includes-a-bendable-5k-oled-010028431.html https://www.lgnewsroom.com/2024/12/lg-unveils-worlds-first-bendable-5k2k-gaming-monitor-winner-of-three-awards-at-ces-2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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