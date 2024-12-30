LG, dünyanın ilk bükülebilir 5K2K oyuncu monitörünü duyurdu: İşte yeni seri

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Tam Boyutta Gör LG, klasikleşmiş bir şekilde CES 2025 öncesinde yeni ürünlerini çok fazla detay vermeden duyuruyor. Geçtiğimiz günlerde QNED TV serisini duyuran firma bu sefer de yeni UltraGear GX9 serisi monitörlerini duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi aynı zamanda seriye dünyanın ilk bükülebilir 5K2K oyuncu montörünü de ekliyor.

Bükülebilir LG UltraGear geliyor

Yeni LG UltraGear oyuncu monitörü serinin tüm detayları CES fuarında belli olacak olsa da bu serinin en dikkat çeken modeli, dünyanın ilk 5K2K çözünürlük sunan bükülebilir OLED ekranı ile UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor (45GX990A) oldu. LG, bu monitörün sadece oyun deneyimini değil, aynı zamanda üretkenliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör 45 inçlik bu monitör etkileyici bir 5120x2160 çözünürlüğe ve 21:9 en-boy oranına sahip. Standart 16:9 ekranlara kıyasla daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunarken, içerik uyumluluğu konusunda ultra geniş 32:9 monitörlere göre avantaj sağlıyor. Ayrıca monitör, tamamen düz bir yapıdan 900R eğime kadar bükülebiliyor. LG’nin yeni Dual-Mode özelliği sayesinde kullanıcılar, çözünürlük ve yenileme hızı ayarları arasında zahmetsizce geçiş yapabiliyor, ekran boyutunu ve oranını özelleştirebiliyor. Monitör, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro sertifikalarına sahip olsa da maksimum yenileme hızıyla ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Yeni modeller de mevcut

Bükülebilir ekran seçeneğinin yanı sıra LG, sabit 800R eğime sahip bir modeli de piyasaya sunuyor. Teknik özellikleri bakımından aynı olan 45 inçlik bu model (45GX950A), üretkenlik çalışmalarında göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen RGWB alt piksel düzeniyle dikkat çekiyor. Her iki model de 0.03ms (GtG) tepki süresi, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 ve 90W güç iletimli USB-C bağlantısı gibi özelliklerle donatılmış.

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LG ayrıca, 39 inç boyutundaki UltraGear 39GX90SA modelini de tanıttı. Bu model, webOS işletim sistemi ile donatılmış bir "ev eğlence merkezi" olarak tanımlanıyor. Netflix ve diğer popüler platformlara kolay erişim sağlayan bu monitör, aynı zamanda USB Type-C bağlantısı ve ergonomik L şeklindeki standı ile kullanıcı dostu bir tasarım sunuyor. Bu monitör de yine 21:9 en boy oranını ve 800R eğrisini koruyor.

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LG, dünyanın ilk bükülebilir 5K2K oyuncu monitörünü duyurdu