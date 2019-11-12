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    Programlama Dersleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    VEX Robotics Yarışması, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi’nde

    İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinden öğrencilerin robotik bilgilerini sergileyecekleri ve birbirine karşı yarıştırabilecekleri VEX Robotics Yarışması önümüzdeki hafta başlıyor.
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    Programlama Dersleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    VEX Robotics Yarışması, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi’nde
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    Dünyanın en çok katılım sağlayan robotik turnuvası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran VEX Robotics turnuvalarının 2019-2020 sezonu başlıyor. Sezonun ilk turnuvası 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi’nde başlıyor.

    VEX Robotics Yarışması nedir?

    VEX Robotics Yarışması, 40’tan fazla ülkeden 18.000 takımın 1350 oyunda yarıştığı; ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliği. Ülkemizde de 10 turnuva sonrasında finalistler belirlenerek Nisan ayında VEX Robotics Dünya Şampiyonası’na davet edilecekler.

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    Robotik Eğitim ve Yarışma Vakfı tarafından her yıl yeni tema ile düzenlenen VEX Robotik Yarışması’nda, takımlar oyun tabanlı bir mühendislik mücadelesinde diğer takımlara mücadele ederler. Öğrenciler, takım çalışması, liderlik, iletişim ve daha pek çok konuda becerilerini geliştirirler.

    Turnuvalar iki farklı kategoride yapılıyor. VIQC yarışmaları ilkokul ve ortaokul düzeyinde olan yarışmalar. Bu yıl VIQC yarışmalarının teması depo yönetimi. VRC yarışmaları lise ve üniversite düzeyinde olan yarışmalar. Bu yarışmaların teması ise kule ele geçirme.

    Nişantaşı Üniversitesi’nden sonra Özyeğin Üniversitsi, Çağ Okulları ve Açı Okulları diğer turnuvalara ev sahipliği yapacak. Finalistlerin seçileceği yarışmalar için ise henüz bir kurum belirlenmiş değil. Katılmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor zira kontenjanlar hızlı bir şekilde doluyor.

    Yarışma sayfası



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