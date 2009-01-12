VIA'dan yeni ağ depolama sunucusu; NSD7800

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Düşük güç tüketimli Nano işlemci ailesiyle gündemde olan VIA, ev ve küçük ölçekli kurumlar için hazırladığı yeni ağ depolama sunucusunu duyurdu. 34 x 34cx 15 cm boyutlarındaki yeni sunucu, 3.5-inç boyutunda 8x SATA-II sürücü ile kullanılabiliyor. Donanımsal alt yapısını VIA'nın 1.5GHz'de çalışan C7-D işlemcisi ve 1GB'lık DDR2 belleğin karşıladığı ağ sunucusu, Gigabit LAN ve USB 2.0 bağlantılarını destekliyor ayrıca Microsoft Windows Home Server ile uyumlu olarak çalışabiliyor. 300 Watt'lık güç kaynağına sahip olan 6.5Kg ağırlığındaki sunucunun fiyatı ise henüz açıklanmadı.