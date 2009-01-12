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VIA'dan yeni ağ depolama sunucusu; NSD7800

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,7b
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5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'dan yeni ağ depolama sunucusu; NSD7800
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Düşük güç tüketimli Nano işlemci ailesiyle gündemde olan VIA, ev ve küçük ölçekli kurumlar için hazırladığı yeni ağ depolama sunucusunu duyurdu. 34 x 34cx 15 cm boyutlarındaki yeni sunucu, 3.5-inç boyutunda 8x SATA-II sürücü ile kullanılabiliyor. Donanımsal alt yapısını VIA'nın 1.5GHz'de çalışan C7-D işlemcisi ve 1GB'lık DDR2 belleğin karşıladığı ağ sunucusu, Gigabit LAN ve USB 2.0 bağlantılarını destekliyor ayrıca Microsoft Windows Home Server ile uyumlu olarak çalışabiliyor. 300 Watt'lık güç kaynağına sahip olan 6.5Kg ağırlığındaki sunucunun fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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sewger 10 yıl
fiyatı 2000 dolardan aşağı olmaz...mudillerinin fiyatını göz önüne alırsak
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MrPerFormance 10 yıl
Bununn gibi hızlı ve ufak ürünler ne zaman gelicek acaba. Dosya sunucuları giderek önem kazanmaya başladı.
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max975 10 yıl
vaybe bu tür ürünler çoğaldı.
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Confusion 10 yıl
ev ve küçük ölçekli kurumlar için hazırladığı yeni ağ depolama sunucusu



gerçekten çok başarılı bir ürün ama bu kadar düşük çaplı kullanımı mümkün değil yada bizim küçük çaplıdan anladığımız yeterli değil
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