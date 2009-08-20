Video: AMD-ATi, Dirt 2 videosu ile DirectX 11 tanıtımı gerçekleştirdi

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Eylül ayında duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, oyun stüdyoları ile yeni uygulama ara birimi için kurduğu yakın ilişkilerin sinyallerini vermeye başladı. Çok sayıda oyun stüdyosuna DirectX 11 tabanlı oyunların geliştirme çalışmaları için gerekli donanım platformunu sağlayan firma, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Codemasters'ın doğrulamış ve Dirt 2'nin DirectX 11 destekli ilk PC oyunu olacağını ifade etmişti. Firma oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olan GamesCon'da özel bir Dirt 2 videosu ile DirectX 11 ile tanıtımı gerçekleştirdi.

İşte o video,

Dirt 2 - DirectX 11 Teaser