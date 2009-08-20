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Video: AMD-ATi, Dirt 2 videosu ile DirectX 11 tanıtımı gerçekleştirdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,9b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Eylül ayında duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, oyun stüdyoları ile yeni uygulama ara birimi için kurduğu yakın ilişkilerin sinyallerini vermeye başladı. Çok sayıda oyun stüdyosuna DirectX 11 tabanlı oyunların geliştirme çalışmaları için gerekli donanım platformunu sağlayan firma, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Codemasters'ın doğrulamış ve Dirt 2'nin DirectX 11 destekli ilk PC oyunu olacağını ifade etmişti. Firma oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olan GamesCon'da özel bir Dirt 2 videosu ile DirectX 11 ile tanıtımı gerçekleştirdi.

İşte o video,

Dirt 2 - DirectX 11 Teaser


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artenis 10 yıl
Ordakı arabanın markası o Dx11 , XD
eksoz yok ondan beyın patlama muhabbeti :p :p
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Promity 10 yıl
Sanki dx11 gelmicek olsa çıkıcak olan kartları alan olmıcak ehh. Gelmeden bukadar konuşulmazda gelince görcez neyin ne oldugunu. Video pek fikir vermiyor.
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isaac clarke 10 yıl
millet bir kere dx10 ile zokayı yuttu bir daha yutmaz sanırım galiba herhalde...
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marvinous 10 yıl
Grafikler güzel ama Dx11'den daha fazlasını umuyordum. Bakalım CryEngine 3 ile neler görücez :)
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sangokudbgt 10 yıl

paradoxical_boy

Grafikler güzel ama Dx11'den daha fazlasını umuyordum. Bakalım CryEngine 3 ile neler görücez :)

cryengine 3 cryengine 2 nin 1-2 gömdek kötüsüdür
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fatihcanery 10 yıl
bazı arkadaşlar yine saçmalamış,görende dx11'in yapımında görev aldı sanır sizi.Ya görmeden etmeden bi halta yaramaz diyorsunuz,durun bakalım belki tükürdügünüzü yalamak zorunda kalacaksınız belki de değil! Ama görmeden kesin konuşmayın,çok saçma çünkü yaptığnız.
Atiye tebrikler,dx11'den gercekten umutluyum.Ekran kartı alacaktım bu yaz,ama dx11 kartlarını beklemek daha mantıklı geldi.Dx11 sadece görüntü kalitesi değil,ek uygulamalarla da öncekilerden farklı olacak...
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ULYSES 10 yıl
Video traş. Oyun da muhtemelen traş olacak zaten. Dx11 kart aldırmaya kesinlikle yeterli değil bunlar.
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Delete® 10 yıl
Benim korkum yeni bir FX5200 faciası yönünde...
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mav1li 10 yıl
Oyun sitelerinde araştırın aynı videonun 2-3 dk kesintisiz olanı var.
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sonmezfikret 10 yıl
oyun içi görüntüler olmadığı sürece bunlar hava civa oluyor
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sub_s7v7n 10 yıl
yeni ekran kartı pazarı acilsin cepler parayla dolsun. baska hic birsey yok.
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x1650Pro 10 yıl
walla pekte bişey anlamadım ya neyse
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Ubust 10 yıl
Oyun içi görüntülerin yer aldığı videolar olsaydı daha makul düşünecektir.Yalnız herkes şundan emin:DX10'dan daha sağlam gelen bir yapı.
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--FOSSA-- 10 yıl
video kısa adam gibi bir video yayınlasalar daha iyi olur
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IgorStravinsky 10 yıl
Galiba HDR özelliğine vurgu yapmışlar. Fakat embesil blendax reklamları gibi olmuş. Saçlarını şöyle eder, böyle eder gibi

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