ViewSonic, 22 inç Full HD panele sahip VT2230'un satışına başlıyor

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

LCD üretiminde piyasada söz sahibi üreticilerden ViewSonic, VT2230 kod adlı yeni LCD televizyonunun yurtdışında satışına başlıyor.

22 inç (~55.88 cm) boyutunda ve Full HD (1920x1080p) çözünürlüğünde panele sahip VT2230'un standla beraber 531 x 421x 213 mm ebatlarında tasarlandığını görüyoruz. 1000:1 statik (8000:1 dinamik) kontrast oranı, 5 ms tepki süresi, 300cd/m2 parlaklık, 170 derece yatay ve 160 derece dikey görüş açısı sunan LCD televizyonda, 2 adet 3 watt gücünde hoparlöre yer verilmiş.

Televizyonun diğer özellikleri arasında ise RCA, D-Sub, kompozit, komponent (YPbPr/YCbCr), S-video, HDMI girişleri ve ATSC/NTSC/QAM tuner desteği dikkat çekmekte. ViewSonic, VT2230'un fiyatını ise 349$ olarak belirlemiş.

http://www.slashgear.com/viewsonic-vt2230-lcd-tv-announced-0139800/