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ViewSonic, 22 inç Full HD panele sahip VT2230'un satışına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,5b
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6
Diğer
knight
Haber Editörü
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ViewSonic, 22 inç Full HD panele sahip VT2230'un satışına başlıyor
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ViewSonic, 22 inç Full HD panele sahip VT2230'un satışına başlıyor
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LCD üretiminde piyasada söz sahibi üreticilerden ViewSonic, VT2230 kod adlı yeni LCD televizyonunun yurtdışında satışına başlıyor.

22 inç (~55.88 cm) boyutunda ve Full HD (1920x1080p) çözünürlüğünde panele sahip VT2230'un standla beraber 531 x 421x 213 mm ebatlarında tasarlandığını görüyoruz. 1000:1 statik (8000:1 dinamik) kontrast oranı, 5 ms tepki süresi, 300cd/m2 parlaklık, 170 derece yatay ve 160 derece dikey görüş açısı sunan LCD televizyonda, 2 adet 3 watt gücünde hoparlöre yer verilmiş.

Televizyonun diğer özellikleri arasında ise RCA, D-Sub, kompozit, komponent (YPbPr/YCbCr), S-video, HDMI girişleri ve ATSC/NTSC/QAM tuner desteği dikkat çekmekte. ViewSonic, VT2230'un fiyatını ise 349$ olarak belirlemiş.


http://www.slashgear.com/viewsonic-vt2230-lcd-tv-announced-0139800/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
toonjai 10 yıl
tv için 32' den aşağısı çok gereksiz, fakat monitör olarak gayet yeterli
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NikeNeGerek 10 yıl
22", full HD için oldukça küçük boyut bence. Bu kadar küçük monitörde 720p-1080p farkını anlayamazsınız.
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FiréLord 10 yıl
TR ye ne zaman gelir aceba ?
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LINEBACKER 10 yıl
TR de bu tarz başka tv ler varmı
böyle 22" full ht TV arıyorum
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max975 10 yıl
fiyatıyla kazanır..
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