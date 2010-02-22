ViewSonic CULV tabanlı 13 inçlik dizüstü bilgisayarının satışına başladı

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LCD Monitör pazarının önemli oyuncularından ViewSonic, Ocak ayında yapılan tüketici elektroniği fuarı CES'de sergilediği Viewbook Pro VNB131'in satışına başladı. 949 dolardan satışa sunulan ürün firmanın ilk CULV tabanlı dizüstü bilgisayarı olarak dikkatleri çekiyor.

Alüminyum kasasının içersindeki 1.3GHz'lik SU7300 işlemcisinden gücünü alan ve 2GB'lık bellek ile 320GB'lık sabit sürücüye sahip olan bilgisayar 13.3 inç boyutlarındaki arkadan LED aydınlatmalı ekranında 1280x800 piksellik görüntü sağlıyor. Dahili DVD yazıcıya da sahip olan 1 inç kalınlığında ve 1,6 kgf (kilogram-force) ağırlığındaki bilgisayarın işaretleme birimi (trackpad) çoklu dokunmatiği destekliyor. Normal bataryası ile 8 saate kadar pil ömrü sunan bilgisayardaki optik sürücünün yerine kullanıcının isteğine bağlı olarak 3 hücreli ek bir batarya takılıp, pil ömrü 12 saate yükseltilebiliyor.

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