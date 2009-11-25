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ViewSonic FuHzion VX2268WM video inceleme

9 yıl
91b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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120HZ tazeleme ve Nvidia 3D Vision teknolojisi ile eşsiz bir oyun deneyimine hazırlanın!

Uzun bir süredir ürünlerine rastlayamadığımız ViewSonic, ülkemiz pazarındaki aktifliğini arttırmayı hedefliyor.

Bu videomuzda 120Hz ve 3D Vision teknolojilerine verdiği destek ile dikkat çekici bir ürün olan ViewSonic FuHzion VM2268WM LCD Monitörü inceliyoruz. Bakalım FuHzion, sahip olduğu özelliklerle oyun severlerin beklentilerini karşılayabiliyor mu?


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Horusius07 9 yıl
Monitor 120Hz oldugundan dolayi zaten siradan 60Hz urunlere gore daha keskin goruntu sunmakta, Su an Samsung'un 120Hz urunu 2233RZ modelinden daha ustun degerlere sahip (2ms, Dual DVI), HDMI olmamasi eksiklik sayilmaz urun tamamen oyun ve profesyonel kullanim icin uretilmis, 3D destegi icin HDMI a gerek yok, ha cok ihtiyac gerekirse donusturucu ile cozumlenebilir sonuc olarak DVI=HDMI goruntu kalitesi acisindan.
Viewsonic'in PJD5111, PJD6211, PJD6241 modelleri 120Hz 3D destegi veren projektor modelleri ve Turkiye de satiliyor.
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alito 9 yıl
oyun, gözlük o bu değilde şunun düz 100 veya yine 120 hz ini yapsalarda bari şu bluray filmlerde daha akışkan bir görüntü alabilsek
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yekoo 9 yıl
özellikle world at war da nazi zombilerle oynadığınız bölümde deneyin zombiler çoğaldığında acayip bi etkisi oluyor 3d nin. yalnız karanlıkta oynamayın abartmıyorum baya bir korkutucu oldu 3d.
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yekoo 9 yıl
arkadaşlar 8 ve üstü bir seri nvidia kartları ile evinizde de 3d görüntüler elde edebiliyorsunuz.
şu bir camı mavi diğeri kırmızı gozlukler varya kartondan onlardan bir tane edinip, nvidia panelden stereoscopic 3d ayarlarını yaparsanız güncel oyunların hepsini ve eskilerin çk büyük bir kısmını 3d oynayabiliyorsunuz. şahsen ben call of duty 4-5, mediewal 2 total war ve farcry2 de denedim çok iyi sonuçlar aldım tam olarak 3d keyfi yaşayabiliyorsunuz. fakat filmlerde desteğe ihtiyaç var.
eksisine gelirsek o dandik karton gözlük baya rahatsız :D
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GLOCK-19 9 yıl
Birde anlamadığım nokta bu 3D oyunu oynayabilmemiz için nvidia ekran kartınamı sahip olmamız gerekiyor. Zira forumlarda atinin 3D destekli ekran kartları yok diye okumuştum ? Nvidia'da varda...
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Speed-Step 9 yıl
Merhaba,

3D Oyun ve Filmler için bu teknolojiyi destekleyen nvidia kartlara ihtiyacınız var. 3D Vision eski oyunlarda da derinlik sunabiliyor fakat filmlerdeki 3D etki için stereoscopic filmlere ihtiyacınız var.
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SnCrhn 9 yıl
850tl ye bence değmez ama ilerde düşünülebilir...
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M1A2Abrams 9 yıl
teşekkürler 3d gerçekten güzel bi deneyim
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KURSAD. 9 yıl
Türkiyedee bunu nerde deniyebilriz acaba ?
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Digiali 9 yıl
Buna benzer bir ürünü yıllar önce ekran kartları ile birlikte sunmuştu Nvidia ve 120hz 19`Crt ile kullanmıştım.Bugün lcd ve kablosuz teknoloji ile birlikte yeniden karşımızda 3d.Ancak özellikle yüksek hızda oynanan oyunlarda baş dönmesi yaptığını söyleyebilirim ayrıca Natal gibi daha yaratıcı projelere parayı harcamak daha akıllıca olacaktır.Bu arada karton gözlüklerle bunu karıştırmayın tamamen farklı; Nvision donanımsal olarak 3d deneyimi sunmakta.

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laserion 9 yıl
Mesut Bey İnceleme için teşekkürler ağzınıza sağlık güzel bir inceleme olmuş. Arkadaşlar gözlük yakın zamanda bazı anlaşmalı firmalar tarafından LCD monitörler ile birlikte satışa sunulacak ve paket halinde satılacağı için normalin altında bir fiyattan satılacakmış bende klasik kırmızı ve mavi camlı karton bir gözlük var onunlada oluyor fakat 3DVision gözlüğün verdiği kalite ve hissi vermiyor malesef
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yc#1 9 yıl
@Blind Evil
Yazılımsal destek de gerekiyor. Neticede Z-buffer bilgisinin bir şekilde hesaplanıp gözlüğe iletilmesi lazım. Neticede heyecan veren bir teknoloji; lakin 120 Hz LCD/projektör gereksinimi doğurduğu için şimdilik zengin oyuncağı olmaktan öteye gidemeyecek.
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multeci 9 yıl
gözlüğün takılma anı şahane olmuş
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GLOCK-19 9 yıl
Ben bunu 2 hafta önce Avusturya'da inceledim. GTX 295 ekran kartı 22"Samsung monitör 1.000w LG Power PSU sahip bir gamer kasada test ettim. Nvidianın özel 3D oyunu ve NVIDIA 3D Vision gözlüğü kurulu idi, yaklaşık 10 dk kadar oynadım gerçekten muhteşem ötesi birşeydi. Sanki oynadığınız adam değilde siz silahla savaşıyorsunuz gibi bir his canlandı bende... Ama dikkat arkadaşlar şuanda bildiğim kadarıyla 3D oyunları sadece nvidia chipsetli ekran kartları destekliyor.
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