ViewSonic FuHzion VX2268WM video inceleme

120HZ tazeleme ve Nvidia 3D Vision teknolojisi ile eşsiz bir oyun deneyimine hazırlanın!

Uzun bir süredir ürünlerine rastlayamadığımız ViewSonic, ülkemiz pazarındaki aktifliğini arttırmayı hedefliyor.

Bu videomuzda 120Hz ve 3D Vision teknolojilerine verdiği destek ile dikkat çekici bir ürün olan ViewSonic FuHzion VM2268WM LCD Monitörü inceliyoruz. Bakalım FuHzion, sahip olduğu özelliklerle oyun severlerin beklentilerini karşılayabiliyor mu?