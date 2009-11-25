ViewSonic FuHzion VX2268WM video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
120HZ tazeleme ve Nvidia 3D Vision teknolojisi ile eşsiz bir oyun deneyimine hazırlanın!
Uzun bir süredir ürünlerine rastlayamadığımız ViewSonic, ülkemiz pazarındaki aktifliğini arttırmayı hedefliyor.
Bu videomuzda 120Hz ve 3D Vision teknolojilerine verdiği destek ile dikkat çekici bir ürün olan ViewSonic FuHzion VM2268WM LCD Monitörü inceliyoruz. Bakalım FuHzion, sahip olduğu özelliklerle oyun severlerin beklentilerini karşılayabiliyor mu?
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Viewsonic'in PJD5111, PJD6211, PJD6241 modelleri 120Hz 3D destegi veren projektor modelleri ve Turkiye de satiliyor.
şu bir camı mavi diğeri kırmızı gozlukler varya kartondan onlardan bir tane edinip, nvidia panelden stereoscopic 3d ayarlarını yaparsanız güncel oyunların hepsini ve eskilerin çk büyük bir kısmını 3d oynayabiliyorsunuz. şahsen ben call of duty 4-5, mediewal 2 total war ve farcry2 de denedim çok iyi sonuçlar aldım tam olarak 3d keyfi yaşayabiliyorsunuz. fakat filmlerde desteğe ihtiyaç var.
eksisine gelirsek o dandik karton gözlük baya rahatsız :D
3D Oyun ve Filmler için bu teknolojiyi destekleyen nvidia kartlara ihtiyacınız var. 3D Vision eski oyunlarda da derinlik sunabiliyor fakat filmlerdeki 3D etki için stereoscopic filmlere ihtiyacınız var.
Yazılımsal destek de gerekiyor. Neticede Z-buffer bilgisinin bir şekilde hesaplanıp gözlüğe iletilmesi lazım. Neticede heyecan veren bir teknoloji; lakin 120 Hz LCD/projektör gereksinimi doğurduğu için şimdilik zengin oyuncağı olmaktan öteye gidemeyecek.