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ViewSonic, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarını satışa sundu: VPC220T

Ülkemizde satılan monitör ve projeksiyon cihazlarıyla tanınan ViewSonic, "hepsi bir arada" formunda hazırladığı bilgisayarı VPC220T'yi satışa sundu. 21.5 inç'lik boyuta sahip olan bilgisayarda Intel
8 yıl
7,9b
1
6
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizde satılan monitör ve projeksiyon cihazlarıyla tanınan ViewSonic, "hepsi bir arada" formunda hazırladığı bilgisayarı VPC220T'yi satışa sundu. ViewSonic'in 21.5 inç boyutlarda hazırladığı bilgisayar, Full HD çözünürlüğü ve çoklu dokunmatik desteği ile dikkat çekiyor. 3.06 Ghz'lık Intel Pentium E6600 işlemciden güç alan bilgisayarda 512MB bellekli NVIDIA GeForce 310M ekran kartına yer verilmiş.4 GB DDR3 sistem belleğine sahip olan bilgisayarda, depolama alanı 320 GB olarak belirlenmiş. ViewSonic, VPC220T adını verdiği all in one bilgisayarda, 3 mp kamera, DVD yazıcı, WiFi, 4/1 kart okuyucu, HDMI portu ve 3W'lık stereo hoparlörlere yer vermiş. ViewSonic, Windows 7 Professional işletim sistemiyle ürettiği hepsi bir arada formundaki bilgisayarı VPC220T'yi 1049$'lık fiyat etiketiyle satışa sundu.


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ParaBende 8 yıl
E6600 eski bir işlemci neden onu kullandılar acaba çakalım gitsin mantığı olsa gerek
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CTADOW 8 yıl

ParaBende

E6600 eski bir işlemci neden onu kullandılar acaba çakalım gitsin mantığı olsa gerek



Bu işlemciyi sakın küçümseme,

e6600 işlemcisini hala kullanmaktayım ve 3 yıldır her şeyin üstesinden geldi ve önümüzdeki 3 yıl daha herşeyin üstesinden kolaylıkla gelebilecek kadar sorunsuz hızlı bir işlemcidir.

Core 2 Duo P4 GİBİ devrim yapmış bir işlemcidir. Bu işlemciyi bilen bilir ben 3-4 sene önce bu işlemciye 380,00 TL verdiğimi bilirim o zamanın parasıyla sen düşün :)

O C Kralıdır bu işlemci.
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Batuist 8 yıl
evet özellikle ofislerde kasa ve kablo karmaşasından kurtulmak için güzel bir alet..
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maliahmet1 8 yıl
keşke fiyatı düşük olsa ama bence yinede güzel biraz ekran kartı kötü
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hapocod 8 yıl
Ofis-Net odaklı oldukça iyi bir ürün.
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benxlegend 8 yıl
hitap ettiği kesim için güzel...
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