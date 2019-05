ViewSonic, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarını satışa sundu: VPC220T

Ülkemizde satılan monitör ve projeksiyon cihazlarıyla tanınan ViewSonic, "hepsi bir arada" formunda hazırladığı bilgisayarı VPC220T'yi satışa sundu. ViewSonic'in 21.5 inç boyutlarda hazırladığı bilgisayar, Full HD çözünürlüğü ve çoklu dokunmatik desteği ile dikkat çekiyor. 3.06 Ghz'lık Intel Pentium E6600 işlemciden güç alan bilgisayarda 512MB bellekli NVIDIA GeForce 310M ekran kartına yer verilmiş.4 GB DDR3 sistem belleğine sahip olan bilgisayarda, depolama alanı 320 GB olarak belirlenmiş. ViewSonic, VPC220T adını verdiği all in one bilgisayarda, 3 mp kamera, DVD yazıcı, WiFi, 4/1 kart okuyucu, HDMI portu ve 3W'lık stereo hoparlörlere yer vermiş. ViewSonic, Windows 7 Professional işletim sistemiyle ürettiği hepsi bir arada formundaki bilgisayarı VPC220T'yi 1049$'lık fiyat etiketiyle satışa sundu.

