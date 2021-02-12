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    Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın iOS için çıkış tarihi açıklandı

    Geçtiğimiz aylarda iOS ve Android için duyurulan Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın iOS için çıkış tarihi verildi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Şubat 2021, 22:15 (5 gün)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın iOS için çıkış tarihi açıklandı
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    Yayıncılığını Playdivid'in yaptığı geliştiriciliğini ise Shiro Games'in yaptığı Viking temalı şehir kurma oyunu Northgard, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak"

    Yapılan son duyuruya göre daha önce PC'de çıkmış olan Viking temalı strateji oyunu Northgard, 13 Nisan'da iOS cihazlar için çıkışını yapacak. Ancak ne yazık ki Andorid sahipleri biraz daha beklemek zorunda kalacak. Açıklamaya göre oyunun Android versiyonunun bu yılın sonlarında yayınlanması bekleniyor.

    Oyunun iOS sürümü ise şu anda App Store üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Oyunu fiyatı 74,99 TL. Oyunun mağaza sayfasını, oynanış videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bualbilirsiniz.

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    Northgar‪d‬ Northgar‪d‬ Northgar‪d‬ Northgar‪d‬ Playdigious Oyunlar ₺74,99 1.3 GB

    Tanıtım Yazısı

    Yıllar süren bitmek tükenmez keşiflerin ardından cesur Vikingler; gizem, tehlike ve zenginliklerle dolu yepyeni topraklar keşfetti: NORTHGARD.

    En cesur İskandinavlar bu yeni kıyıları keşfetmek ve fethetmek, Klanlarını şanlandırmak ve fetih, ticaret veya Tanrılara adanmışlıkla tarih yazmak için yelken açtı.

    Bunun olması için de arazide gezinen dehşetli Kurtlara ve Zombi Savaşçılara direnmeleri, devlerle dost olmaları veya mağlup etmeleri ve Kuzeyin gördüğü gelmiş geçmiş en sert kışlara dayanmaları gerekiyor.

    Özellikler

    • Yeni keşfedilmiş Northgard kıtasında yerleşim kur.
    • Vikinglerini çeşitli görevlere ata (Çiftçi, Savaşçı, Denizci, Bilge...).
    • Kaynaklarını dikkatlice yönet, sert kışlar ve hırçın düşmanlara karşı diren.
    • Benzersiz stratejik fırsatlar ile yeni bölgeler keşfet ve genişle.
    • Farklı zaferlere ulaş (Fetih, Şan, Bilgi, Ticaret...).
    • Arkadaşlarına veya yapay zekâya karşı, farklı zorluk seviyelerinde ve kişiliklerde oyna.


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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu App Store ve Play Stone’un bölgesel fiyatlandırma yapmaması çok kötü gerçekten şu oyun iyi olsa da 75 TL verilmez bölgesel fiyatlandırma olsa 15-20 TL eder.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    strathmorea (alper ozan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu oyun pc de çıksa ederi 15 tl yi geçemez ama mobilde çıkınca nedir bu fiyatlar. İyice uçtular.
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    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    apk'sını indiririz :)
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    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bana Age of empires oyununu hatırlattı.



    Yaparım!

    Efendim!

    Tamam!



    Daha şaşılması gereken şey ise; vakti zamanında bu oyun, en iyi grafiklere sahip oyun olarak lanse ediliyordu. Şimdi ise aynısını hatta daha iyisini telefonlar için yapabiliyorlar.



    Meraklısına güzel oyun, güzel tema...
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu App Store ve Play Stone’un bölgesel fiyatlandırma yapmaması çok kötü gerçekten şu oyun iyi olsa da 75 TL verilmez bölgesel fiyatlandırma olsa 15-20 TL eder.
    Yanıtla +6
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    ?Roovu (Umut Caglar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun çok güzel ve tam telefonluk bir oyun aslında. İyi olmuş valla deli vakit öldürülür.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ?Roovu
    Ben bu tür oyunları iPad’de oynuyorum muhteşem oluyorlar.
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