Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Gamevil'ın yaptığı popüler yarış oyunu serisinin mobil versiyonu Project Cars GO'nun yayın tarihi açıklandı.

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Tarih henüz resmi olarak stüdyo tarafından açıklanmadı ancak mobil mağazalara girdiğiniz zaman yayın tarihinin yazdığını görebilirsiniz. Büyük ihtimalle gün içerisinde resmi duyuru yapılacaktır. Project Cars GO, 23 Mart'ta Android ve iOS cihazlar için ücretsiz bir şekilde erişime açılacak.

2018 yılında duyurulan oyunun çıkışında yine lisanslı araçlar bulunacak ve kampsamlı bir şekilde araç geliştirme yapılabilecek. Çıkış esnasında oyunda 50 farklı araç bulunacak.

Oyunun boyutu yaklaşık 1.2 GB. iOS tarafında iOS 12.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android sürümünde ise cihaza göre değişiyor. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Project CARS G‪O‬ GAMEVIL Inc. Oyunlar Ücretsiz 1.2 GB

Project CARS GO GAMEVIL Yarış Cihaza göre değişir

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