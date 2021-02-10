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    Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak

    Popüler yarış oyunu serisi Project Cars'ın mobil versiyonu Project Cars GO'nun yayın tarihi açıklandı. Oyun şu anda ön kayıta açıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Şubat 2021, 03:30 (1 hf.)
    1,7b
    1
    5
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Gamevil'ın yaptığı popüler yarış oyunu serisinin mobil versiyonu Project Cars GO'nun yayın tarihi açıklandı. 

    Ayrıca Bkz. "Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor"

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    Tarih henüz resmi olarak stüdyo tarafından açıklanmadı ancak mobil mağazalara girdiğiniz zaman yayın tarihinin yazdığını görebilirsiniz. Büyük ihtimalle gün içerisinde resmi duyuru yapılacaktır. Project Cars GO, 23 Mart'ta Android ve iOS cihazlar için ücretsiz bir şekilde erişime açılacak. 

    2018 yılında duyurulan oyunun çıkışında yine lisanslı araçlar bulunacak ve kampsamlı bir şekilde araç geliştirme yapılabilecek. Çıkış esnasında oyunda 50 farklı araç bulunacak. 

    Oyunun boyutu yaklaşık 1.2 GB. iOS tarafında iOS 12.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android sürümünde ise cihaza göre değişiyor. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Project CARS G‪O‬ Project CARS G‪O‬ Project CARS G‪O‬ Project CARS G‪O‬ GAMEVIL Inc. Oyunlar Ücretsiz 1.2 GB

    Project CARS GO Project CARS GO Project CARS GO Project CARS GO GAMEVIL Yarış Cihaza göre değişir



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ücretsiz oyun gelsin deli gibi reklamlar kutu acmalar arabayı surebilmek için toplanması gereken parçalar her yarışta enerji azalması sürekli şu paketi al diye göze sokulan premium içerikler.
    Ücretsiz oyun gelsin deli gibi reklamlar kutu acmalar arabayı surebilmek için toplanması gereken parçalar her yarışta enerji azalması sürekli şu paketi al diye ...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar tek tuşla oynayabildiği bir yarış oyunu istiyorlar mı gerçekten?
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ücretsiz oyun gelsin deli gibi reklamlar kutu acmalar arabayı surebilmek için toplanması gereken parçalar her yarışta enerji azalması sürekli şu paketi al diye göze sokulan premium içerikler.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    deathless73 (Bülent ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    oyunu mükemmel pazarlama strtejisi bu zaten,ilk önce bedava ver millet hastası oldu mu zaten alacaktır kaçış yok mantığı:))
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    A AtalayArik 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    en azından ea gibi oyunu alıp sonrasından gelişmen içinde para sömürmüyorlar
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