Çiftçilere pick-up araçlarda ÖTV indirimi için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile çiftçilere pick-up tipi araçlarda ÖTV oranının yüzde 4’e düşürülmesi teklif edildi. Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Komisyondan geçmesi halinde TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunularak yasalaşacak.
Kanun Teklifi Metni
Hangi araçlarda ÖTV indirimi olacak?
ÖTV Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan, açık veya kapalı kasa pick-up (kamyonet) türü tüm sıfır araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’e indirilecek.
4x4 pick-up tipi araçların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 4'e inecek. Elektrikli pick-up’larda da ÖTV oranı yüzde 4 olacak. Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Otokar Foton Tundland gibi 4x4 pick-up modellerinde ÖTV indirimi yapılacak.
Kimler yararlanacak?
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar ve şirketler yüzde 4 ÖTV avantajından yararlanabilecek. Yüzde 4 ÖTV ile alınan araçlar yalnızca üretim faaliyetlerinde kullanılabilecek. Hususi amaçlar için kullanılamayacak.
Beş yıl satılamayacak
Yüzde 4 ÖTV avantajının başka amaçlarla kullanımını engellemek için beş yıl satış ve kiralama yasağı uygulanacak. Bu süre dolmadan taşıtın herhangi bir şekilde satılması, devredilmesi veya kiralanması hâlinde, özel tüketim vergisi gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek.
Pick-up tipi araçlar tarımda eşya taşıma, sulama, ilaçlama gibi temel faaliyetlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Daha önce 4x4 ve 4x2 ayrımı olmadan tüm pick-up tipi araçlardan yüzde 4 ÖTV alınıyordu. 24 Temmuz 2025 tarihinte yapılan düzenleme ile 4x4 pick-up modellerinde ÖTV oranı yüzde 50'ye yükseldi. 4x2 pick-up'larda ise yüzde 4 ÖTV oranı uygulanmaya devam ediyor.
Türkiye’de satılan pick-up modelleri
- Ford Ranger
- Toyota Hilux
- SsangYong Musso Grand
- SsangYong Musso EV
- Volkswagen Amarok
- Otokar Foton Tundland
