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    Vivo'nun ilk akıllı saatinin tasarımı sızdırıldı

    Çinli teknoloji devi Vivo ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seren patent görselleri internete düştü.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo'nun ilk akıllı saatinin tasarımı sızdırıldı
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    Vivo'nun ilk akıllı saatini satışa sunmaya hazırlandığını zaten daha önce duymuştuk. Ancak çıkış tarihini henüz bilmiyoruz. Cihazın tasarımının nasıl olacağını gösteren bir patent başvurusu ortaya çıktı.

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    Yayınlanan görsellere bakılırsa akıllı saat yuvarlak ekranla gelecek. Ayrıca takimetreli bir çerçeveye sahip olacağını görüyoruz. Cihazın sağ tarafında iki adet kontol tuşu göze çarpıyor. Sol tarafta ise herhangi bir tuş yok.

    Vivo'nun ilk akıllı saatinin tasarımı sızdırıldı
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    Özellikleri netleşmedi

    Akıllı saatin alt kısmında çeşitli sensörlere yer verilmiş. Bunlardan biri muhtemelen kalp atış hızı sensörü. Ayrıca bu kısımda şarj pinleri de bulunuyor. Cihaz, değiştirilebilir kayışları sayesinde farklı tarzlara bürünebilecek.

    Ne yazık ki patent görselleri akıllı saatin ekran boyutu, ağırlığı veya teknik özellikleriyle ilgili hiçbir detay içermiyor. Bunları öğrenebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/05/alleged-patent-diagrams-of-vivos-smartwatch-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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