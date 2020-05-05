Vivo'nun ilk akıllı saatinin tasarımı sızdırıldı

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Vivo'nun ilk akıllı saatini satışa sunmaya hazırlandığını zaten daha önce duymuştuk. Ancak çıkış tarihini henüz bilmiyoruz. Cihazın tasarımının nasıl olacağını gösteren bir patent başvurusu ortaya çıktı.

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Yayınlanan görsellere bakılırsa akıllı saat yuvarlak ekranla gelecek. Ayrıca takimetreli bir çerçeveye sahip olacağını görüyoruz. Cihazın sağ tarafında iki adet kontol tuşu göze çarpıyor. Sol tarafta ise herhangi bir tuş yok.

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Özellikleri netleşmedi

Akıllı saatin alt kısmında çeşitli sensörlere yer verilmiş. Bunlardan biri muhtemelen kalp atış hızı sensörü. Ayrıca bu kısımda şarj pinleri de bulunuyor. Cihaz, değiştirilebilir kayışları sayesinde farklı tarzlara bürünebilecek.

Ne yazık ki patent görselleri akıllı saatin ekran boyutu, ağırlığı veya teknik özellikleriyle ilgili hiçbir detay içermiyor. Bunları öğrenebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

https://www.gizmochina.com/2020/05/05/alleged-patent-diagrams-of-vivos-smartwatch-leaked

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