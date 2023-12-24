Vivo'nun yeni akıllı saati iQOO Watch ortaya çıktı

Vivo bünyesinde yer alan iQOO markası yeni ürünlerini 27 Aralık'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Lansmanda sadece Neo9 serisi telefonlar ve iQOO TWS 1e kablosuz kulaklık sahneye çıkmayacak aynı zamanda markanın ilk akıllı saati olan iQOO Watch da duyurulacak.
Etkinlik yaklaştıkça yeni ürünlerin tanıtım posterleri yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak iQOO Watch'un tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyan birkaç görsel paylaşıldı. Görüntülere bakılırsa akıllı saat yuvarlak bir ekrana sahip olacak.
Blue OS'la çalışacak
iQOO Watch'un sağ tarafında büyük bir kurma kolu bulunuyor. Akıllı saat 36 gram ağırlığa sahip. Cihaz eSIM desteği ile gelecek ve bu modda kullanıldığında 7 güne kadar pil ömrü sunacak. Daha az enerji tüketen Bluetooth modunda ise pili 16 güne kadar dayanabilecek.
Posterler ayrıca iQOO Watch'ta 8 kanallı bir kalp atış hızı sensörü ve kandaki oksijen seviyesini izleyen 16 kanallı bir sensör bulunduğunu ortaya koyuyor. Cihaz yazılım olarak Vivo'nun kendi geliştirdiği Blue OS işletim sistemiyle çalışacak.
Daha fazlasını 27 Aralık'taki lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.