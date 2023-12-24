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    Anlık Bildirim

    Vivo'nun yeni akıllı saati iQOO Watch ortaya çıktı

    Çinli Vivo'nun şemsiyesi altında faaliyet gösteren iQOO markası ilk akıllı saatini çok yakında sahneye çıkaracak. Lansman yaklaşırken iQOO Watch'un tasarımı ve bazı özellikleri resmen açıklandı.

    Vivo'nun yeni akıllı saati iQOO Watch ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo bünyesinde yer alan iQOO markası yeni ürünlerini 27 Aralık'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Lansmanda sadece Neo9 serisi telefonlar ve iQOO TWS 1e kablosuz kulaklık sahneye çıkmayacak aynı zamanda markanın ilk akıllı saati olan iQOO Watch da duyurulacak.

    Vivo'nun yeni akıllı saati iQOO Watch ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Etkinlik yaklaştıkça yeni ürünlerin tanıtım posterleri yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak iQOO Watch'un tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyan birkaç görsel paylaşıldı. Görüntülere bakılırsa akıllı saat yuvarlak bir ekrana sahip olacak.

    Vivo'nun yeni akıllı saati iQOO Watch ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Blue OS'la çalışacak

    iQOO Watch'un sağ tarafında büyük bir kurma kolu bulunuyor. Akıllı saat 36 gram ağırlığa sahip. Cihaz eSIM desteği ile gelecek ve bu modda kullanıldığında 7 güne kadar pil ömrü sunacak. Daha az enerji tüketen Bluetooth modunda ise pili 16 güne kadar dayanabilecek.

    Vivo'nun yeni akıllı saati iQOO Watch ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Posterler ayrıca iQOO Watch'ta 8 kanallı bir kalp atış hızı sensörü ve kandaki oksijen seviyesini izleyen 16 kanallı bir sensör bulunduğunu ortaya koyuyor. Cihaz yazılım olarak Vivo'nun kendi geliştirdiği Blue OS işletim sistemiyle çalışacak.

    Daha fazlasını 27 Aralık'taki lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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