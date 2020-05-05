Google Pixel 4a'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen iPhone SE 2020'nin iyi bir satış grafiği çizmesi tüketicilerin kompakt, uygun fiyatlı ve güçlü akıllı telefonlardan hoşlandığını ortaya koyuyor. Görünüşe bakılırsa Pixel 4a, Android ekosistemi için çok önemli bir cihaz olacak.

İlginizi Çekebilir

Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi"

Yeni modelin tasarımındaki esas değişim ekran kısmında kendini gösterecek. Bildiğiniz üzere önceki Pixel telefonlar kalın çerçevelerle piyasaya sürülmüştü. Pixel 4a ise oldukça modern ince çerçevelere sahip bir ekran taşıyacak. Ayrıca selfie kamerasının ekrana gömülü olacağını belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Muhtemel fiyatı da belli oldu

Akıllı telefonun 3.5 mm kulaklık girişi (üstte), USB Type-C bağlantı noktası ve arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geleceği söyleniyor. Buna karşın amiral gemisi Pixel 4'te yer alan Soli radar sensörünü bu modelde göremeyeceğiz.

Google Pixel 4a'nın tasarımını açığa çıkaran yeni görüntüler internete düştü. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 yonga seti ve HD+ çözünürlükte 5.8 inç OLED ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonun bu ay tanıtılması planlanıyor. Cihazın fiyat etiketi 400 dolar civarında olacak.

https://www.slashgear.com/pixel-4a-renders-confirm-the-new-face-of-a-familiar-body-03619075

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.