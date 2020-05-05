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    Google Pixel 4a'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Google'ın çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Pixel 4a'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Uygun fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon bu ay tanıtılabilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 4a'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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    Kısa bir süre önce piyasaya sürülen iPhone SE 2020'nin iyi bir satış grafiği çizmesi tüketicilerin kompakt, uygun fiyatlı ve güçlü akıllı telefonlardan hoşlandığını ortaya koyuyor. Görünüşe bakılırsa Pixel 4a, Android ekosistemi için çok önemli bir cihaz olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi"

    Yeni modelin tasarımındaki esas değişim ekran kısmında kendini gösterecek. Bildiğiniz üzere önceki Pixel telefonlar kalın çerçevelerle piyasaya sürülmüştü. Pixel 4a ise oldukça modern ince çerçevelere sahip bir ekran taşıyacak. Ayrıca selfie kamerasının ekrana gömülü olacağını belirtelim.

    Google Pixel 4a'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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    Muhtemel fiyatı da belli oldu

    Akıllı telefonun 3.5 mm kulaklık girişi (üstte), USB Type-C bağlantı noktası ve arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geleceği söyleniyor. Buna karşın amiral gemisi Pixel 4'te yer alan Soli radar sensörünü bu modelde göremeyeceğiz.

    Google Pixel 4a'nın tasarımını açığa çıkaran yeni görüntüler internete düştü. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 yonga seti ve HD+ çözünürlükte 5.8 inç OLED ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonun bu ay tanıtılması planlanıyor. Cihazın fiyat etiketi 400 dolar civarında olacak.



    https://www.slashgear.com/pixel-4a-renders-confirm-the-new-face-of-a-familiar-body-03619075 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    azizfikri 1 hf. en beğenilen Red_devil33
    Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf.
    Böyle küçük boyutlu bir telefon almak istiyorum fakat gelmeyecek sanırım ülkemize.
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf.
    KEŞKE BİZDE DE BİR BABA YİĞİT SATSA
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 1 hf.
    Arkada tek kamera var sanırım ama 4 kameralı orta seviye cihazlardan çok daha başarılı .
    1 Yanıt Yanıtla
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    azizfikri 1 hf. Red_devil33
    Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler.
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