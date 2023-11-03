Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo Watch 3'ün resmi görüntüleri yayınlandı: BlueOS ile geliyor

    Vivo yakında kendi geliştirdiği işletim sistemiyle çalışan bir akıllı saat piyasaya sürecek. Vivo Watch 3 olarak adlandırılan modelin yüksek kaliteli görselleri paylaşıldı.

    Vivo Watch 3'ün resmi görüntüleri yayınlandı: BlueOS ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Vivo markası amiral gemisi X100 akıllı telefonunun ardından yeni akıllı saatinin yüksek kaliteli görsellerini de yayınladı. Şirket sosyal medya hesabında Vivo Watch 3'ün tasarımını ve temel özelliklerini ortaya koyan birkaç tanıtım posteri paylaştı.

    Görünüşe bakılırsa cihaz klasik bir görünüme sahip olacak. Yuvarlak bir ekranı ve iki kontrol tuşu var. Bunlardan birinin paslanmaz çelik dijital kurma kolu (digital crown) olduğunu belirtelim. Vivo Watch 3 siyah ve beyaz olmak üzere ik renk seçeneği ile gelecek.

    Vivo Watch 3'ün resmi görüntüleri yayınlandı: BlueOS ile geliyor Tam Boyutta Gör

    BlueOS ile çalışacak

    Akıllı saatin 4G LTE desteği sunacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra gelişmiş sağlık izleme sensörleri içerecek. Bir başka önemli detay ise cihazın Vivo tarafından geliştirilen BlueOS işletim sistemi ile çalışacak olması. Detayları buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

    Vivo Watch 3'ün resmi görüntüleri yayınlandı: BlueOS ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Vivo Watch 3'ün lansman tarihi de belli oldu. Akıllı saat 13 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Çinli marka aynı gün merakla beklenen amiral gemisi Vivo X100 akıllı telefon serisini de gözler önüne çıkaracak.

    Kaynakça https://weibo.com/1809745371/NqPwBEQAy https://weibo.com/1809745371/NqQTQxpGL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gaza basınca şarj dinamosu sesi borsa tüyoları forum matematik anlamıyorum otomobil ruhsatlı doblo bando astsubay silah taşır mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız