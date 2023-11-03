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Vivo markası amiral gemisi X100 akıllı telefonunun ardından yeni akıllı saatinin yüksek kaliteli görsellerini de yayınladı. Şirket sosyal medya hesabında Vivo Watch 3'ün tasarımını ve temel özelliklerini ortaya koyan birkaç tanıtım posteri paylaştı.

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Görünüşe bakılırsa cihaz klasik bir görünüme sahip olacak. Yuvarlak bir ekranı ve iki kontrol tuşu var. Bunlardan birinin paslanmaz çelik dijital kurma kolu (digital crown) olduğunu belirtelim. Vivo Watch 3 siyah ve beyaz olmak üzere ik renk seçeneği ile gelecek.

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BlueOS ile çalışacak

Akıllı saatin 4G LTE desteği sunacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra gelişmiş sağlık izleme sensörleri içerecek. Bir başka önemli detay ise cihazın Vivo tarafından geliştirilen BlueOS işletim sistemi ile çalışacak olması. Detayları buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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Vivo Watch 3'ün lansman tarihi de belli oldu. Akıllı saat 13 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Çinli marka aynı gün merakla beklenen amiral gemisi Vivo X100 akıllı telefon serisini de gözler önüne çıkaracak.

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Vivo Watch 3'ün resmi görüntüleri yayınlandı: BlueOS ile geliyor