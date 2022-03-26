Vivo ilk tabletinin basın görselini yayınladı: Karşınızda Vivo Pad

Vivo markası mobil cihaz yelpazesini Vivo Pad adlı bir tabletle genişletecek. Çinli şirketin ilk Android tabletini 28 Mart'ta tanıtması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala cihazın tasarımını gözler önüne seren resmi basın görselleri yayınlandı.
Vivo Pad düz kenarlı metal bir gövdeye sahip. Ekran çerçevelerinin oldukça ince olduğu görülüyor. Ön verilere göre tablet 120 Hz yenileme hızı sunan 11 inç ekranla karşımıza çıkacak. Gücünü ise 5G destekli Snapdragon 870 yonga setinden alacak.
Ekran kalemi desteği
Cihaz için 8 megapiksel ön kamera ve 13 + 8 megapiksel çift arka kamera olmak üzere toplam üç kamera konuşuluyor. Arka panelde surround ses desteğini onaylayan Dolby Atmos yazısı da var. Vivo Pad'in 44W hızlı şarj destekli 8.040 mAh pil içereceği de söyleniyor.
Basın görselleri tableti ekran kalemi ve klavye ile birlikte gösteriyor. Aksesuarlar büyük olasılıkla isteğe bağlı olarak sunulacak. Vivo Pad ile ilgili merak edilen diğer tüm detayları ve fiyat etiketini çok kısa bir süre sonra öğrenmiş olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"