Vivo S6 Pro gelişmiş kamera ve daha hızlı şarj teknolojisiyle gelecek

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Vivo, Mart ayının sonlarında Exynos 980 platformundan güç alan 5G destekli Vivo S6 modelini tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi ise akıllı telefonun Vivo S6 Pro adlı gelişmiş bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

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Weibo'da ortaya çıkan bilgilere göre teni telefon Snapdragon 765G yonga setine sahip olacak. Arka panelinde dört ön tarafında ise iki selfie kamerası görev yapacak. Ayrıca daha hızlı şarj teknolojisi ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

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Fiyat etiketi de netleşti

Cihazın dörtlü kamera sisteminde 64 megapiksel Samsung ISOCELL Bright GW1 ana sensörün yanı sıra 8, 2 ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip görüntü sensörleri bulunacak. Selfie kameralarının ise 32 ve 8 megapiksel olacağını ekleyelim.

Vivo S6 Pro'nun pil kapasitesi 4.500'den 4.200 mAh'e düşecek ancak şarj hızı 18'den 33 watt'a yükseltilecek. Haziran ayı sonunda tanıtılması planlanan akıllı telefonun 425 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/vivo_s6_pro_5g_to_bring_better_cameras_faster_charging-news-43726.php

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