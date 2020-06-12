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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo S6 Pro gelişmiş kamera ve daha hızlı şarj teknolojisiyle gelecek

    Geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Vivo S6'nın Pro versiyonu geliyor. Akıllı telefonun kamera sistemi, işlemcisi ve şarj hızıyla ilgili bazı önemli detaylar internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo S6 Pro gelişmiş kamera ve daha hızlı şarj teknolojisiyle gelecek
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    Vivo, Mart ayının sonlarında Exynos 980 platformundan güç alan 5G destekli Vivo S6 modelini tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi ise akıllı telefonun Vivo S6 Pro adlı gelişmiş bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

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    Weibo'da ortaya çıkan bilgilere  göre teni telefon Snapdragon 765G yonga setine sahip olacak. Arka panelinde dört ön tarafında ise iki selfie kamerası görev yapacak. Ayrıca daha hızlı şarj teknolojisi ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

    Vivo S6 Pro gelişmiş kamera ve daha hızlı şarj teknolojisiyle gelecek
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    Fiyat etiketi de netleşti

    Cihazın dörtlü kamera sisteminde 64 megapiksel Samsung ISOCELL Bright GW1 ana sensörün yanı sıra 8, 2 ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip görüntü sensörleri bulunacak. Selfie kameralarının ise 32 ve 8 megapiksel olacağını ekleyelim.

    Vivo S6 Pro'nun pil kapasitesi 4.500'den 4.200 mAh'e düşecek ancak şarj hızı 18'den 33 watt'a yükseltilecek. Haziran ayı sonunda tanıtılması planlanan akıllı telefonun 425 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/vivo_s6_pro_5g_to_bring_better_cameras_faster_charging-news-43726.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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