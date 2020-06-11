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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün Çin'de merakla beklenen yeni akıllı bilekliğini duyurdu. Mi Band 5 daha büyük ekran, gelişmiş işlemci ve manyetik şarj özelliği ile dikkat çekiyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC
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    Xiaomi merakla beklenen yeni akıllı bilekliğini sonunda resmi olarak tanıttı. Mi Band 5 renkli AMOLED ekran, gelişmiş fitness takip özellikleri ve manyetik şarj teknolojisi ile geliyor.

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    Cihaz tasarımı olarak geçen yılki Mi Band 4 ile neredeyse aynı. 1.2 inç ekranla donatılan Mi Band 5, önceki modele kıyasla yüzde 20 daha büyük bir ekran taşıyor. Bildiğiniz üzere Mi Band 4'te 0.95 inçlik bir ekran kullanılmıştı.

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    Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC
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    Gelişmiş işlemci

    Yeni akıllı bileklik Neon Genesis Evangelion, Case Closed, Hatsune Miku ve SpongeBob SquarePants gibi popüler çizgi film ve anime karakterlerini içeren 100'den fazla animasyonlu saat yüzü ile sunuluyor.

    Mi Band 5 daha hızlı ve daha doğru fiziksel aktivite takibi yapabilmek üzere tasarlanmış güçlü bir işlemciye sahip. Akıllı bileklik 11 farklı profesyonel spor modunu destekliyor.

    Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC
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    Kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilen cihaz aynı zamanda uyku kalitesini de takip edebiliyor. Ayrıca kadınların adet döngülerini izlemelerini sağladığını da belirtelim. Mi Band 5'in yerleşik barometre ve akıllı telefon kamerasını uzaktan kontrol etme gibi özellikleri de var.

    Manyetik şarj özelliği

    Akıllı bilekliğin tasarımındaki en büyük değişiklik yeni manyetik şarj özelliği olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar artık bilekliği kayışından çıkarmadan şarj edebilecekler. Batarya kapasitesi 125 mAh olan cihaz tek şarjla 3-4 hafta civarında bir kullanım süresi vadediyor.

    Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC
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    Mi Band 5'in diğer özelliklerini 5ATM'ye kadar suya dayanıklılık, Bluetooth 5.0 ve NFC desteği (bir modelde) olarak sıralayabiliriz. Akıllı bileklik 18 Haziran'da satışa sunulacak. Mi Band 5'in standart versiyonu 27 dolar, NFC özellikli modeli ise 32 dolar fiyat etiketi taşıyor.



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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Metropol33 (Ekincan Erol) 1 sn.
    GPS olmadıktan sonra iş yapmaz.
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    hugzho (Umut Yavuz) 5 dk.
    Fiyatını hak eden bir ürüne benziyor . Daha pahalı fiyatlarla çok dandik çakma akıllı saat satanlar var
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    bilgennyk (Bilge Han) 5 dk.
    O zaman yine alınır kullanılır ve satılır. Her modeli böyle yaptım
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    SaB0 (M KSKN) 6 dk.
    30 dolar yani 450 lira
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    puandorg (Serkan Özcan) 17 dk.
    Bende 3 vardı. Bazen yanlış sayıyor adımları. Eşimde 4 var. Onda daha tutarlı adım sayıları. Sanırım 5'i bir denemek lazım. Makul fiyatta olursa deneyeceğim.
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    kill1033 (İlkan Akten) 18 dk.
    SpO2 ölçümünü taleple değil de arka planda sürekli yapıyorsa hemen sipariş ederim. Taleple ölçüm işe yaramaz. Böyle cihaz var zaten şu an.
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    MelihGezer45 12 dk. yeni yorumcu kill1033
    Evet sürekli veya belirlediğiniz aralıklarla yapılabiliyor diye biliyorum
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    alemburda34 21 dk.
    NFC özelliği ile alışveriş yapabilirsek süper olur.
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    bluemoon 21 dk.
    Spo2 bence buradaki en önemli nokte. Sırf bunun için almayı düşünebilirim.
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 24 dk.
    Kayıştan cikarmadan sarj etme cok kritik ve onemli bir özellik.



    Mi band 3 un kayisini cikarirken cakma kayışını koparmistim.
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    1794 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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