Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC

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Xiaomi merakla beklenen yeni akıllı bilekliğini sonunda resmi olarak tanıttı. Mi Band 5 renkli AMOLED ekran, gelişmiş fitness takip özellikleri ve manyetik şarj teknolojisi ile geliyor.

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Cihaz tasarımı olarak geçen yılki Mi Band 4 ile neredeyse aynı. 1.2 inç ekranla donatılan Mi Band 5, önceki modele kıyasla yüzde 20 daha büyük bir ekran taşıyor. Bildiğiniz üzere Mi Band 4'te 0.95 inçlik bir ekran kullanılmıştı.

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Gelişmiş işlemci

Yeni akıllı bileklik Neon Genesis Evangelion, Case Closed, Hatsune Miku ve SpongeBob SquarePants gibi popüler çizgi film ve anime karakterlerini içeren 100'den fazla animasyonlu saat yüzü ile sunuluyor.

Mi Band 5 daha hızlı ve daha doğru fiziksel aktivite takibi yapabilmek üzere tasarlanmış güçlü bir işlemciye sahip. Akıllı bileklik 11 farklı profesyonel spor modunu destekliyor.

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Kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilen cihaz aynı zamanda uyku kalitesini de takip edebiliyor. Ayrıca kadınların adet döngülerini izlemelerini sağladığını da belirtelim. Mi Band 5'in yerleşik barometre ve akıllı telefon kamerasını uzaktan kontrol etme gibi özellikleri de var.

Manyetik şarj özelliği

Akıllı bilekliğin tasarımındaki en büyük değişiklik yeni manyetik şarj özelliği olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar artık bilekliği kayışından çıkarmadan şarj edebilecekler. Batarya kapasitesi 125 mAh olan cihaz tek şarjla 3-4 hafta civarında bir kullanım süresi vadediyor.

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Mi Band 5'in diğer özelliklerini 5ATM'ye kadar suya dayanıklılık, Bluetooth 5.0 ve NFC desteği (bir modelde) olarak sıralayabiliriz. Akıllı bileklik 18 Haziran'da satışa sunulacak. Mi Band 5'in standart versiyonu 27 dolar, NFC özellikli modeli ise 32 dolar fiyat etiketi taşıyor.

https://www.mi.com/shouhuan5

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