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    Avrupa'nın batarya rüyası kabusa dönüştü: Northvolt iflasını açıkladı

    Avrupa'nın elektrikli araçlar için batarya üretiminde Asyalı devlerle rekabet etme hayallerini temsil eden Northvolt, yolun sonuna geldi. İsveç merkezli firma iflas başvurusunda bulundu.
    Avrupa'nın batarya rüyası kabusa dönüştü: Northvolt iflas etti Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın elektrikli araç bataryası üretiminde söz sahibi olma hedefi ağır bir darbe aldı. İsveç merkezli Northvolt, resmi olarak iflas başvurusunda bulundu. Önemli bir misyonla yola çıkan şirket, Avrupa'nın batary üretiminde Asyalı devlere rakip olma umutlarını temsil ediyordu ancak yaşadığı mali zorluklar ve artan rekabet nedeniyle bunu başaramadı.

    Çinli ve Güney Koreli batarya üreticilerine Avrupalı bir alternatif yaratmak amacıyla kurulan Northvolt, 5 milyar doları kamu fonlarından olmak üzere toplam 15 milyar dolarlık devasa bir finansman desteği almıştı. Volkswagen de dahil olmak üzere otomotiv endüstrisinin büyük isimleri de arkasındaydı. Ancak, İsveç'in kuzeyindeki ana tesiste yaşanan üretim zorlukları ve gecikmeler, şirketin büyüme stratejisini sekteye uğratarak krizin eşiğine getirdi.

    Avrupa'nın batarya rüyası kabusa dönüştü: Northvolt iflas etti Tam Boyutta Gör

    İflasın sinyalleri aslında bundan bir süre önce gelmişti. Northvolt, 2024 yılının Kasım ayında ABD'de iflas koruma başvurusunda bulunarak finansal sıkıntılarını aşmaya çalıştı. Yeniden yapılandırma girişimlerine rağmen mali durum kötüleşmeye devam etti, öyle ki Ocak ayı sonu itibariyle şirketin borcu 8 milyar doları aştı.

    BMW'nin sipariş iptali, sonun başlangıcı oldu

    Northvolt'un yediği en büyük darbelerden biri BMW'nin 2 milyar euroluk batarya siparişini iptal etmesi oldu. Bu esasında sonun başlangıcıydı. Şirketin üretim hedeflerini karşılayamaması, yatırımcıların ve müşterilerin güvenini sarsarak çöküş sürecini hızlandırdı.

    Northvolt'un iflası İsveç tarihinin en büyük iflaslarından biri olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte şirketin ABD ve Almanya'daki operasyonlarının bu durumdan etkilenmeyebileceği ve bağımsız olarak devam edebilecekleri belirtiliyor. Ancak yine de yaşanan gelişmeler Avrupa batarya endüstrisi için son derece önemli bir uyarı niteliğinde.

    Avrupa'nın batarya rüyası kabusa dönüştü: Northvolt iflas etti Tam Boyutta Gör

    Çin, yıllardır bu sektöre devlet destekli yatırımlarla yön veriyor ve küresel pazarda güçlü bir konumda. Yani arada Avrupa'nın kapatması gereken devasa bir uçurum var. Şu bir gerçek ki Avrupa'nın rekabet edebilmesi için daha hızlı hareket etmesi, üretim zincirini güçlendirmesi, yatırım çekmesi ve şirketleri destekleyecek uygun politikalar geliştirmesi şart.

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