Avrupa'nın batarya rüyası kabusa dönüştü: Northvolt iflasını açıkladı

Çinli ve Güney Koreli batarya üreticilerine Avrupalı bir alternatif yaratmak amacıyla kurulan Northvolt, 5 milyar doları kamu fonlarından olmak üzere toplam 15 milyar dolarlık devasa bir finansman desteği almıştı. Volkswagen de dahil olmak üzere otomotiv endüstrisinin büyük isimleri de arkasındaydı. Ancak, İsveç'in kuzeyindeki ana tesiste yaşanan üretim zorlukları ve gecikmeler, şirketin büyüme stratejisini sekteye uğratarak krizin eşiğine getirdi.
İflasın sinyalleri aslında bundan bir süre önce gelmişti. Northvolt, 2024 yılının Kasım ayında ABD'de iflas koruma başvurusunda bulunarak finansal sıkıntılarını aşmaya çalıştı. Yeniden yapılandırma girişimlerine rağmen mali durum kötüleşmeye devam etti, öyle ki Ocak ayı sonu itibariyle şirketin borcu 8 milyar doları aştı.
BMW'nin sipariş iptali, sonun başlangıcı oldu
Northvolt'un yediği en büyük darbelerden biri BMW'nin 2 milyar euroluk batarya siparişini iptal etmesi oldu. Bu esasında sonun başlangıcıydı. Şirketin üretim hedeflerini karşılayamaması, yatırımcıların ve müşterilerin güvenini sarsarak çöküş sürecini hızlandırdı.
Northvolt'un iflası İsveç tarihinin en büyük iflaslarından biri olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte şirketin ABD ve Almanya'daki operasyonlarının bu durumdan etkilenmeyebileceği ve bağımsız olarak devam edebilecekleri belirtiliyor. Ancak yine de yaşanan gelişmeler Avrupa batarya endüstrisi için son derece önemli bir uyarı niteliğinde.
Çin, yıllardır bu sektöre devlet destekli yatırımlarla yön veriyor ve küresel pazarda güçlü bir konumda. Yani arada Avrupa'nın kapatması gereken devasa bir uçurum var. Şu bir gerçek ki Avrupa'nın rekabet edebilmesi için daha hızlı hareket etmesi, üretim zincirini güçlendirmesi, yatırım çekmesi ve şirketleri destekleyecek uygun politikalar geliştirmesi şart.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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