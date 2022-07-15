Vivo T1X'in teknik özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Vivo, önümüzdeki hafta yeni bir bütçe dostu akıllı telefon piyasaya sürecek. India Today Tech tarafından hazırlanan yeni bir rapor, yaklaşmakta olan Vivo T1X'in temel özelliklerini ortaya koydu. Tipster Yogesh Brar'a atıfta bulunan rapor, Vivo T1X 4G Hindistan varyantının Malezya'da piyasaya sürülen modelden farklı olacağını iddia ediyor.

Samsung Galaxy Z Fold4'ün renk ve depolama seçenekleri sızdırıldı 20 sa. önce eklendi

Vivo T1X 4G, 20 Temmuz'da tanıtılacak

20 Temmuz'da gerçekleşecek resmi lansman öncesinde, India Today Tech raporu, telefonun 6.58 inç IPS LCD'ye sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca Full HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı desteği de sunacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama veya 8GB ve 128 GB dahili depolama ile gelecek telefon Snapdragon 680 SoC'den güç alacak.

Vivo T1X 4G arka tarafta çift kamera kurulumu düzenine sahip olacak. 50 MP ana kameranın altında 2MP derinlik algılama sensörü bulunacak ve telefonun ön tarafında 8MP selfie kamersaı bulunacak. Ayrıca 5000 mAh pil gücüne sahip olacak telefon 18W hızlı şarj desteğine sahip olacak. T1X kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12.1 ile çıkacak. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak telefon yaklaşık 150 dolar ile 185 dolar arasında bir fiyata sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.