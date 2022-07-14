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    Samsung Galaxy Z Fold 4'ün renk ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

    Ünlü tipster Evan Blass Twitter'da yaptığı paylaşımda, Ağustos Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Z Fold 4'ün renk ve depolama seçeneklerini ortaya koydu.
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    Samsung Galaxy Z Fold4'ün renk ve depolama seçenekleri sızdırıldı
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    Ağustos Unpacked etkinliğinde piyasaya sürüleceği tahmin edilen Samsung Galaxy Z Fold 4'ün Galaxy Z Flip 4 ve Samsung Galaxy Watch 5 ile birlikte küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şimdilerde ise herkes Samsung'un lansman tarihini duyurmasını bekliyor. Yakın bir zamandaysa ünlü tipster Evan Blass, Twitter'da yaptığı paylaşımda telefonun renk ve depolama seçeneklerini gözler önüne serdi.

    Samsung Galaxy Z Fold 4, bordo dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelebilir

    Evan Blass'ın Twitter paylaşımına göre, Samsung Galaxy Z Fold 4 bej, bordo kırmızı, gri yeşil ve phantom siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca katlanabilir akıllı telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Birkaç hafta önce çıkan sızıntılarda Galaxy Z Fold 4'ün 1 TB depolama seçeneğiyle gelebileceği söylenmişti. Ancak Evan Blass'a göre bu seçenek satışa sunulmayabilir veya birkaç pazarla sınırlı olabilir.

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    juanmata09 7 saat önce

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