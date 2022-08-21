Vivo V22s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Vivo, Y serisine ait yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şirketin yeni bütçe dostu telefonu Vivo Y22s 4G, tek bir depolama yapılandırması ve iki farklı renk seçeneğiyle tanıtıldı.

İşte Vivo V22s'in teknik özellikleri ve fiyatı:

Snapdragon 680 SoC'den güç alan Vivo V22s, arka tarafında 50MP ana kamera ve 2MP makro kamera olmak üzere çift arka kamera kurulumuna sahip. 6.55 inç, HD+ ve 60 Hz yenileme hızına sahip ekranın çiy damlası şeklindeki çentiğinde 8MP selfie kamerası bulunmakta. Ayrıca telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip.

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Starlit Blue ve Summer Cyan olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle tanıtılan Vivo V22s, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh pile sahip. 192 gram ağırlığındaki cihaz kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile çıkacak. Ayrıca cihaz yaklaşık 256 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

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