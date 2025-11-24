Giriş
    TECNO’nun Çok Satan Modelleri Erişilebilir Fiyatlarla Satışta!

    TECNO, yılın en güçlü kampanyasını resmi olarak duyurarak SPARK Slim 5G modelini “20.000 Türk lirası altındaki en değerli 5G akıllı telefon” olarak kullanıcılarla buluşturuyor.

    TECNO’nun Çok Satan Modelleri Erişilebilir Fiyatlarla Satışta! Tam Boyutta Gör

     

    Yılın heyecanla beklenen alışveriş dönemi başladı! Güçlü performans, uzun pil ömrü ve üstün kamera deneyimini herkes için ulaşılabilir hale getiren TECNO, yılın en güçlü kampanyasını resmi olarak duyurarak SPARK Slim 5G modelini “20.000 Türk lirası altındaki en değerli 5G akıllı telefon” olarak kullanıcılarla buluşturuyor.

    TECNO, yoğun rekabetin yaşandığı orta segment pazarda lider teknolojisi, güçlü performansı ve yüksek kaliteli kullanıcı deneyimiyle kendi fiyat aralığında benzersiz bir değer avantajı yaratıyor. Bu yılki indirim döneminde yalnızca yüksek fiyat-performans avantajıyla değil, aynı zamanda sektör iş birlikleriyle de marka gücünü sergiliyor. Black Friday ve 11.11 Singles’ Day kapsamında perakende teknoloji zincirleri Teknosa, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar’ın yanında Hepsiburada ve Vodafone iş birliği ile de çok özel fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden Vodafone ile de daha fazla kullanıcının yüksek kaliteli 5G hizmetlerine daha uygun fiyatlarla ve daha kolay şekilde erişmesini sağlıyor. 

    TECNO, dünyanın önde gelen mobil oyunu PUBG MOBILE ile de güçlerini birleştirerek profesyonel bir oyun deneyimi sunuyor. Performans optimizasyonu, ağ kararlılığı ve ısı yönetimi konularında yapılan derinlemesine iyileştirmeler sayesinde oyunculara akıcı, stabil ve sürükleyici bir rekabet deneyimi sağlanıyor. 

    En Popüler Modellerde Özel Fırsatlar

    Teknosa, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar mağazaları ve web sitelerinde geçerli olacak kampanyada, TECNO'nun en popüler modelleri dikkat çekici fiyat etiketleriyle yer alıyor.

    Kullanıcı dostu tasarımı ve güçlü bataryasıyla öne çıkan TECNO SPARK 40 bu dönemde 10.999 TL’ye satışa sunulurken; günlük kullanıma pratik çözümler sunan SPARK GO 2 ise 8.999 TL’lik fiyatıyla avantaj sağlıyor. Öte yandan, yüksek çözünürlüklü kamerası ve şık tasarımıyla dikkat çeken CAMON 40 17.999 TL’ye teknoloji severlerle buluşuyor ve ince ve zarif tasarımıyla öne çıkan SPARK Slim 5G ise 19.999 TL fiyatıyla 5G performansını ulaşılabilir kılıyor.

    Hepsiburada’da 21–30 Kasım Arasında Ekstra Black Friday İndirimleri 

    Black Friday fırsatları Hepsiburada’da da devam ediyor! TECNO, 21–30 Kasım tarihleri arasında en sevilen modellerinde özel indirimler sunuyor.

    Yüksek depolama kapasitesiyle öne çıkan SPARK 30 (8+256 GB) 8.599 TL’den satışa sunulurken, kompakt tasarımıyla dikkat çeken SPARK GO 1 6.349 TL’den satın alınabiliyor. Ayrıca, güçlü performansıyla öne çıkan SPARK 20 Pro+ (8+256 GB) 11.999 TL, ince tasarımıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren SPARK Slim 5G ise 19.999 TL’den kullanıcılarla buluşuyor.

    Profesyonel kamera deneyimiyle fark yaratan CAMON 30 Pro 5G (12+512 GB) 16.999 TL’den satışa sunuluyor. Aynı serinin CAMON 30 modeli konfigürasyonuna göre 14.299 TL ve 12.499 TL olarak fiyatlanıyor. CAMON 40 (12+256 GB) 16.999 TL fiyatıyla dikkat çekerken yüksek hızlı deneyim vadeden CAMON 40 Pro 5G (12/256GB) ise 22.499 TL ile en üst fiyat segmentinde yer alıyor.

    Kasım’da Teknolojiyi Avantajla Yakala

    Black Friday döneminde, her kullanıcının amiral gemisi seviyesinde kamera, performans ve 5G ağ deneyimini en ulaşılabilir fiyatlarla sağlamak isteyen TECNO, teknoloji severlere büyük avantajlar sunuyor.

    Kampanya dönemi boyunca favori modelini seç, teknolojiyi akıllı fiyatlarla yakala!

    Tüm indirimli TECNO modellerini incelemek ve satın almak için tıklayın!


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

