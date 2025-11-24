Giriş
    Realme 16 Pro'ya ait ilk detaylar ortaya çıktı

    Realme 15 Pro’nun halefi Realme 16 Pro’ya dair ilk detaylar gün yüzüne çıktı. TENAA veritabanında görünen cihaz neler sunacak?                                  

    Realme 16 Pro'ya ait ilk detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme 15 Pro’nun piyasaya çıkmasının üzerinden henüz 6 ay bile geçmemişken, halefi Realme 16 Pro’ya dair detaylar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Yeni model, TENAA sertifikasyonunda görüldü ve önemli teknik özellikleri açığa çıktı.

    Realme 16 Pro neler sunacak?

    RMX5121 model numarasını taşıyan modelin, 16 Pro’nun Çin versiyonu olduğu söyleniyor. Cihazın, 2772 × 1272 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekranla geleceği belirtiliyor. Sertifikasyona göre Realme 16 Pro’nun arka tarafında 200 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera bulunacak. Ön yüzde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak. Karşılaştırmak gerekirse, Realme 15 Pro’da 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açı lens kullanılıyordu.

    Ayrıca cihazın 6.830 mAh (nominal) veya 7.000 mAh (tipik) kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı görülüyor. Telefonun 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunacağı da listede yer alan bilgiler arasında. Cihazın gövde kalınlığı 7,75 mm, ağırlığı ise 192 gram olarak geçiyor.

