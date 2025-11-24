Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme 15 Pro’nun piyasaya çıkmasının üzerinden henüz 6 ay bile geçmemişken, halefi Realme 16 Pro’ya dair detaylar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Yeni model, TENAA sertifikasyonunda görüldü ve önemli teknik özellikleri açığa çıktı.

Realme 16 Pro neler sunacak?

RMX5121 model numarasını taşıyan modelin, 16 Pro’nun Çin versiyonu olduğu söyleniyor. Cihazın, 2772 × 1272 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekranla geleceği belirtiliyor. Sertifikasyona göre Realme 16 Pro’nun arka tarafında 200 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera bulunacak. Ön yüzde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak. Karşılaştırmak gerekirse, Realme 15 Pro’da 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açı lens kullanılıyordu.

Oppo Find N6, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile geliyor 6 sa. önce eklendi

Ayrıca cihazın 6.830 mAh (nominal) veya 7.000 mAh (tipik) kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı görülüyor. Telefonun 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunacağı da listede yer alan bilgiler arasında. Cihazın gövde kalınlığı 7,75 mm, ağırlığı ise 192 gram olarak geçiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme 16 Pro'ya ait ilk detaylar ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: