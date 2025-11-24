Realme 16 Pro'ya ait ilk detaylar ortaya çıktı

Realme 16 Pro neler sunacak?
RMX5121 model numarasını taşıyan modelin, 16 Pro’nun Çin versiyonu olduğu söyleniyor. Cihazın, 2772 × 1272 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekranla geleceği belirtiliyor. Sertifikasyona göre Realme 16 Pro’nun arka tarafında 200 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera bulunacak. Ön yüzde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak. Karşılaştırmak gerekirse, Realme 15 Pro’da 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açı lens kullanılıyordu.
Ayrıca cihazın 6.830 mAh (nominal) veya 7.000 mAh (tipik) kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı görülüyor. Telefonun 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunacağı da listede yer alan bilgiler arasında. Cihazın gövde kalınlığı 7,75 mm, ağırlığı ise 192 gram olarak geçiyor.