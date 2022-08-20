Xiaomi NoteBook Pro 120G, 30 Ağustos'ta tanıtılacak

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Xiaomi, yeni dizüstü bilgisayarı hakkında ilk bilgiyi paylaştı. Xiaomi NoteBook Pro 120G isimli şirketin yeni bilgisyarı 30 Ağustos'ta tanıtılacak.

Hızlı, akıcı ve fantastik Xiaomi NoteBook Pro 120G'nin lansmanına sayılı günler kaldı

Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarı NoteBook Pro 120G'nin geri sayımı başladı. Hızlı, akıcı ve fantastik sloganlarıyla birlikte bilgisayarın bulunduğu bir afiş ile duyuruyu yapan şirket, bilgisayarı 30 Ağustos'ta tanıtacak.

Şirket, henüz bilgisayarın özellikleri hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ancak afiş resminden görüldüğü kadarıyla bilgisayarın koyu gri bir renk seçeneği olacak. Lansmana sayılı günler kaldığından dolayı yakın zamanda bilgisayar hakkında daha fazla bilgiler ortaya çıkacaktır.

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