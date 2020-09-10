Vivo Watch canlı olarak görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Çin sosyal ağ Weibo'da Vivo'nun çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı saatinin görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan fotoğraf Vivo Watch'u 42 ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı"

İlginizi Çekebilir

Vivo Watch detaylandı: OLED ekran, NFC modülü ve iki farklı boyut

Her iki model de yuvarlak ekran ve farklı renklerde deri kayış seçenekleriyle gelecek. Hatırlayacağınız üzere daha önce internete sızdırılan bilgiler sayesinde akıllı saatin AMOLED ekrana sahip olacağını öğrenmiştik.

Tam Boyutta Gör

Vivo Watch, kalp atış hızı ve SpO2 sensörü ile donatılacak. Temassız ödemeler için NFC modülü içerecek cihaz aynı zamdan uyku izleme ve aktivite takibi gibi birçok standart özelliği bünyesinde barındıracak.

Fiyat etiketi de belli oldu

Gelen son bilgiler akıllı saatin FunTouchOS işletim sistemiyle çalışacağını gösteriyor. Batarya kapasitesi konusunda bir bilgi yok ancak tek şarjla 18 güne kadar pil ömrü sunacağı yönünde bilgiler var.

Tam Boyutta Gör

Bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen Vivo Watch, 150 dolar fiyat etiketiyle mağaza raflarındaki yerini alacak. Akıllı saatin 22 Eylül'de resmiyet kazanacağı söyleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/09/10/vivo-watch-may-debut-by-the-end-of-september/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.