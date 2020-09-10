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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo Watch canlı olarak görüntülendi

    Vivo ilk akıllı saatini piyasaya sürmek için gün sayıyor. Bu ayın sonlarına doğru resmiyet kazanması beklenen Vivo Watch'un ilk canlı görüntüleri internete sızdırıldı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo Watch canlı olarak görüntülendi
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    Çin sosyal ağ Weibo'da Vivo'nun çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı saatinin görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan fotoğraf Vivo Watch'u 42 ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta gösteriyor.

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    Her iki model de yuvarlak ekran ve farklı renklerde deri kayış seçenekleriyle gelecek. Hatırlayacağınız üzere daha önce internete sızdırılan bilgiler sayesinde akıllı saatin AMOLED ekrana sahip olacağını öğrenmiştik.

    Vivo Watch, kalp atış hızı ve SpO2 sensörü ile donatılacak. Temassız ödemeler için NFC modülü içerecek cihaz aynı zamdan uyku izleme ve aktivite takibi gibi birçok standart özelliği bünyesinde barındıracak.

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Gelen son bilgiler akıllı saatin FunTouchOS işletim sistemiyle çalışacağını gösteriyor. Batarya kapasitesi konusunda bir bilgi yok ancak tek şarjla 18 güne kadar pil ömrü sunacağı yönünde bilgiler var.

    Vivo Watch canlı olarak görüntülendi
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    Bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen Vivo Watch, 150 dolar fiyat etiketiyle mağaza raflarındaki yerini alacak. Akıllı saatin 22 Eylül'de resmiyet kazanacağı söyleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/10/vivo-watch-may-debut-by-the-end-of-september/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtual Reality 1 gün
    Pandemiden sonra NFC + Google Pay olmayan saatler bir anda değersizleşti. Bir çok insan NFC ve Google Pay olmayan bir akıllı saati neden almalıyım ki diye sorgulamaya başladı.

    NFC + Google Pay ile saatinizi pos makinesine yaklaştırarak Türkiye'de ki her bankanın kredi kartı ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Hijyen ve konfor bir arada daha ne olsun.

    Maalesef, Samsung, Apple, Garmin gibi markalarda NFC olmasına rağmen Google Pay kullanılamıyor. Çünkü bu markalar kendi ödeme sistemlerini dayatmaya çalışıyorlar. Sonuç; Türkiye'de hiç bir banka bu ödeme sistemleri ile çalışmıyor. ABD'de ki bankalarının bile bazısı destekliyor bazısı desteklemiyor.

    NFC + Google Pay olmadığı zaman akıllı saati son derece kullanışsız hale getiriyor. Çünkü, Google Pay ile dünyanın her yerinde temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Google Pay özgürlük, Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay gibi saçmalıklarla ve kısıtlamalarla dolu değil.

    Bu saatten sonra tercih edeceğiniz akıllı saatte NFC+Google Pay olmasına dikkat edin. Hatta, şu pandemi sürecinde dikkat etmeniz gereken konuların en başında geliyor.
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