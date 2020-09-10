Vivo Watch canlı olarak görüntülendi

Çin sosyal ağ Weibo'da Vivo'nun çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı saatinin görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan fotoğraf Vivo Watch'u 42 ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı"İlginizi Çekebilir Vivo Watch detaylandı: OLED ekran, NFC modülü ve iki farklı boyut
Her iki model de yuvarlak ekran ve farklı renklerde deri kayış seçenekleriyle gelecek. Hatırlayacağınız üzere daha önce internete sızdırılan bilgiler sayesinde akıllı saatin AMOLED ekrana sahip olacağını öğrenmiştik.
Vivo Watch, kalp atış hızı ve SpO2 sensörü ile donatılacak. Temassız ödemeler için NFC modülü içerecek cihaz aynı zamdan uyku izleme ve aktivite takibi gibi birçok standart özelliği bünyesinde barındıracak.
Fiyat etiketi de belli oldu
Gelen son bilgiler akıllı saatin FunTouchOS işletim sistemiyle çalışacağını gösteriyor. Batarya kapasitesi konusunda bir bilgi yok ancak tek şarjla 18 güne kadar pil ömrü sunacağı yönünde bilgiler var.
Bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen Vivo Watch, 150 dolar fiyat etiketiyle mağaza raflarındaki yerini alacak. Akıllı saatin 22 Eylül'de resmiyet kazanacağı söyleniyor.
https://www.gizmochina.com/2020/09/10/vivo-watch-may-debut-by-the-end-of-september/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
NFC + Google Pay ile saatinizi pos makinesine yaklaştırarak Türkiye'de ki her bankanın kredi kartı ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Hijyen ve konfor bir arada daha ne olsun.
Maalesef, Samsung, Apple, Garmin gibi markalarda NFC olmasına rağmen Google Pay kullanılamıyor. Çünkü bu markalar kendi ödeme sistemlerini dayatmaya çalışıyorlar. Sonuç; Türkiye'de hiç bir banka bu ödeme sistemleri ile çalışmıyor. ABD'de ki bankalarının bile bazısı destekliyor bazısı desteklemiyor.
NFC + Google Pay olmadığı zaman akıllı saati son derece kullanışsız hale getiriyor. Çünkü, Google Pay ile dünyanın her yerinde temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Google Pay özgürlük, Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay gibi saçmalıklarla ve kısıtlamalarla dolu değil.
Bu saatten sonra tercih edeceğiniz akıllı saatte NFC+Google Pay olmasına dikkat edin. Hatta, şu pandemi sürecinde dikkat etmeniz gereken konuların en başında geliyor.