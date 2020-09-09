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    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı

    Apple merakla beklenen yeni iPhone modellerini önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    13,9b
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    15
    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
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    Apple, önümüzdeki hafta yeni ürünlerini duyuracağı bir etkinlik gerçekleştirecek. Lansman kapsamında iPhone 12 serisi akıllı telefonların tanıtılması bekleniyor.

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    Tedarik zincirine yakın kaynaklar, dört iPhone 12 modeli için tasarlanmış lens koruma aksesuarlarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Böylelikle cihazların kamera tasarımı ortaya çıktı.

    Yayınlanan görüntü 5.4 inç iPhone 12 ve 6.1 inç iPhone 12 Max'in aynı kamera modülüne sahip olacağını gösteriyor. Bu cihazlarda iki görüntü sensörü ve bir LED flaş yer alacak.

    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı

    iPhone 12 Pro Max'in kamerası daha gelişmiş olacak

    6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max modellerinde ise üç görüntü sensörü ve lidar tarayıcı ile donatılmış daha üst düzey bir kamera sistemi göreceğiz.

    Ayrıca iPhone 12 Pro Max'teki kamera modülünün iPhone 12 Pro'dan büyük olacağını belirtmekte fayda var. Bu da cihazın daha iyi görüntü sensörleriyle donatılacağı anlamına geliyor.



    http://news.mydrivers.com/1/712/712293.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    igetsky 2 gün
    12 pro kullandigimiz belli olucak yani
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    enevre (koray suna) 2 gün en beğenilen
    Pro Max'in başlangıç fiyatı muhtemelen 13 bin tl den başlayıp en üst modeli 18 bin tl olacaktır. Şaka değil 20 bin tl ye telefon satılacak ülkede öyle bir hale geldik. 6,1 pro model türkiye'de daha çok talep görecektir. 128 gb baz versiyonu olursa 9999 tl yada 10500 tl gibi bir fiyattan çıkar gibi. Düz iphone 6,1 ekranlısı yine 8300 tl den çıkacak gibi duruyor inşallah öyle olur yani artık fiyatları yükseltmesinler. Bakalım göreceğiz fiyatları.
    Pro Max'in başlangıç fiyatı muhtemelen 13 bin tl den başlayıp en üst modeli 18 bin tl olacaktır. Şaka değil 20 bin tl ye telefon satılacak ülkede öyle bir hale ...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloggercix 22 sa. yeni yorumcu
    Bu güzel bir seri olmuş ama çok pahalıdır şimdi.

    https://seytanok.blogspot.com/?m=1
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    FreeRun 1 gün
    3 tane kamera sensörü bu kadar kötü konulabilirdi heralde bir telefona, grafiker olmasam bir şey söylemem de oldukça çirkin, 3 tane delik o ne öyle ilkokul öğrencisine çizdirmiş gibi
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    artık kendini tekrar etmeye başladı artık bir devrim yapılması gerekdikdörtgen çerçeveden kurtulup yeni bir şeye geçmeliler artık
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    çok iyi!!iphone 12 biran önce çıksın da iphone xs ucuzlasın alalım
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    NEPENTHEnd (Mustafa Eren Köse) 2 gün
    yenilik yok
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    enevre (koray suna) 2 gün en beğenilen
    Pro Max'in başlangıç fiyatı muhtemelen 13 bin tl den başlayıp en üst modeli 18 bin tl olacaktır. Şaka değil 20 bin tl ye telefon satılacak ülkede öyle bir hale geldik. 6,1 pro model türkiye'de daha çok talep görecektir. 128 gb baz versiyonu olursa 9999 tl yada 10500 tl gibi bir fiyattan çıkar gibi. Düz iphone 6,1 ekranlısı yine 8300 tl den çıkacak gibi duruyor inşallah öyle olur yani artık fiyatları yükseltmesinler. Bakalım göreceğiz fiyatları.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Egeozbaran (Ege Özbaran) 1 gün enevre
    Hocam bu fiyatlar çok iyimser olur, 6.1” 12 max 9000’den ucuz olmayacaktır şu an dolar kuruna baktığımızda.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 gün
    Ankastre Ocak espirileri loading...
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    gun (Gün Oksay) 2 gün
    Düz modellerde 4 delik var Pro'larda 6 delik var.

    Pro Max'in mercekleri daha büyük gözüyor. Daha bir fazla ışık alır geceleri.
    Tabii bir yandan da bir zamanlar çıkan 7 inch'lik iPad Mini'den pek farkıda kalmamış.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 2 gün
    Arabayı satıp almak lazım :)
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    igetsky 2 gün
    12 pro kullandigimiz belli olucak yani
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    13938 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 12 ve
    3 etiket daha kamera tasarımı sızıntı Mobil Teknolojiler
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