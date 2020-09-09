iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı

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Apple, önümüzdeki hafta yeni ürünlerini duyuracağı bir etkinlik gerçekleştirecek. Lansman kapsamında iPhone 12 serisi akıllı telefonların tanıtılması bekleniyor.

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Tedarik zincirine yakın kaynaklar, dört iPhone 12 modeli için tasarlanmış lens koruma aksesuarlarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Böylelikle cihazların kamera tasarımı ortaya çıktı.

Yayınlanan görüntü 5.4 inç iPhone 12 ve 6.1 inç iPhone 12 Max'in aynı kamera modülüne sahip olacağını gösteriyor. Bu cihazlarda iki görüntü sensörü ve bir LED flaş yer alacak.

iPhone 12 Pro Max'in kamerası daha gelişmiş olacak

6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max modellerinde ise üç görüntü sensörü ve lidar tarayıcı ile donatılmış daha üst düzey bir kamera sistemi göreceğiz.

Ayrıca iPhone 12 Pro Max'teki kamera modülünün iPhone 12 Pro'dan büyük olacağını belirtmekte fayda var. Bu da cihazın daha iyi görüntü sensörleriyle donatılacağı anlamına geliyor.

http://news.mydrivers.com/1/712/712293.htm

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