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    Vivo X90 serisinin küresel lansman tarihi açıklandı

    Çinli teknoloji firması Vivo, yakında yeni amiral gemisi telefonunu küresel pazara sunacak. Fotoğrafçılığı ön plana çıkaracak olan X90 serisinin küresel tanıtım tarihi açıklandı.
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    Vivo X90 serisi gelecek hafta tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda akıllı telefonları küresel pazara sunmaya başlayan ve bir hayli beğenilen Vivo, yeni küresel etkinliğini duyurdu. 3 Şubat’ta düzenlenecek lansman, X90 serisini küresel pazara duyuracak.

    Vivo X90 serisi neler sunacak?

    Vivo’nun X90 serisi geçtiğimiz yılın kasım ayında Çin’de satışa çıktığı için cihazların tüm detayları biliniyor. Ancak lansman fotoğrafından anlaşıldığı üzere firma, standart modeli es geçecek. Vivo X90 Pro’ya MediaTek Dimensity 9200 işlemci, 6.78 inç FHD+ 120Hz OLED ekran, 4870 mAh batarya eşlik ediyor. Cihazın kamera sistemini ise 50MP 1 inç IMX989, 50MP 2x telefoto sensör ve 12MP geniş açılı sensör oluşturuyor.

    Vivo X90 serisi gelecek hafta tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    X90 Pro Plus ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine ve QHD+ bir ekrana sahip. Ayrıca kamera sisteminde 64 MP 3.5x periskop sensör ve 48MP geniş açılı sensör gibi yeniliklere sahip. Umarız firma, X90 Pro ile beraber X90 Pro Plus modelini de küresel pazarda satışa sunar. Cihazların Avrupa, Hindistan ve Orta Doğu’da satışa sunulması bekleniyor.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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