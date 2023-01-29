Vivo X90 serisinin küresel lansman tarihi açıklandı

Vivo’nun X90 serisi geçtiğimiz yılın kasım ayında Çin’de satışa çıktığı için cihazların tüm detayları biliniyor. Ancak lansman fotoğrafından anlaşıldığı üzere firma, standart modeli es geçecek. Vivo X90 Pro’ya MediaTek Dimensity 9200 işlemci, 6.78 inç FHD+ 120Hz OLED ekran, 4870 mAh batarya eşlik ediyor. Cihazın kamera sistemini ise 50MP 1 inç IMX989, 50MP 2x telefoto sensör ve 12MP geniş açılı sensör oluşturuyor.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?