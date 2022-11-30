Vivo Y02, gerçek hayatta görüntülendi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde yeni serisi X90'ı piyasaya süren Vivo, yeni bütçe dostu telefonu Y02'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Küresel pazarlarda da satışa sunulacağı tahmin edilen cıhazın 28 Kasım'da tanıtılması bekleniyor.

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İşte Vivo Y02'nin beklenen özellikleri:

Yakında piyasaya çıkacak Vivo Y02, yakın bir zamanda canlı olarak görüntülendi. Yukarıdaki ortaya çıkan yeni video ise telefonun daha önceden sızdırılan görsellerini onaylar nitelikte. Orkide Mavisi ve Kozmik Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihaz, MediaTek Helio P22 SoC'den güç alacak. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama sunması beklenen cihazın depolaması, bir microSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilecek.

HD+ çözünürlüğe sahip 6.51 inç Halo FullView IPS LCD ekran paneliyle gelmesi beklenen Vivo Y02, arkada tek bir 8MP arka kamera kurulumuna ve ön tarafta 5MP selfie kamerasına sahip olacak. Kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile çıkması beklenen cihaz, 5000 mAh batarya ile piyasaya sürülecek.

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