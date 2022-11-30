Vivo Y02, gerçek hayatta görüntülendi

İşte Vivo Y02'nin beklenen özellikleri:
Yakında piyasaya çıkacak Vivo Y02, yakın bir zamanda canlı olarak görüntülendi. Yukarıdaki ortaya çıkan yeni video ise telefonun daha önceden sızdırılan görsellerini onaylar nitelikte. Orkide Mavisi ve Kozmik Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihaz, MediaTek Helio P22 SoC'den güç alacak. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama sunması beklenen cihazın depolaması, bir microSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam